Come abbiamo trasformato Akamai da un'azienda che opera nel settore delle CDN in una società di servizi di sicurezza e cloud
La diversificazione dei ricavi nei nuovi mercati tramite l'innovazione continua è da tempo una parte cruciale della strategia di Akamai per garantire all'azienda una crescita redditizia nel lungo termine.
Akamai si è fatta conoscere originariamente grazie all'invenzione dei servizi di delivery dei contenuti, di cui è ancora oggi l'azienda leader del settore a livello mondiale. La nostra azienda si distingue per il fatto di fornire i livelli di scalabilità e performance richiesti dai principali brand del mondo, aiutandoli ad offrire experience digitali impeccabili, affidabili e sicure. Tra gli esempi recenti, figurano i servizi offerti alle principali emittenti del mondo in occasione dei campionati europei di calcio e delle Olimpiadi di Parigi.
Sicurezza
Poco più di dieci anni fa, la nostra azienda ha ampliato le sue attività entrando nel settore della sicurezza offrendo soluzioni WAF (Web Application Firewall) come servizi cloud. Questa decisione è stata presa nell'intento di soddisfare ciò che abbiamo avvertito come una crescente esigenza dei clienti, in modo da risultare complementare con i servizi già offerti da Akamai.
Questa opportunità si è rivelata chiaramente per noi dopo aver ascoltato i nostri clienti. Abbiamo così creato un servizio cloud che si è rivelato un enorme successo nel settore delle soluzioni WAF. Ora, per la prima volta nella storia di Akamai, la sicurezza ha generato la maggior parte dei ricavi dell'azienda nell'ultimo trimestre, facendo registrare un utile operativo annuo pari a circa 2 miliardi di dollari.
La sicurezza e il cloud computing ora generano i due terzi dei ricavi di Akamai, un risultato che, fino a cinque anni fa, veniva raggiunto grazie ai servizi di delivery dell'azienda.
Ovviamente, abbiamo ampliato notevolmente i nostri prodotti per la sicurezza nel corso degli anni. Ora, offriamo soluzioni leader in vari settori, tra cui protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), gestione dei bot, protezione di account e contenuti, sicurezza di app e API, nonché sicurezza aziendale Zero Trust grazie alla nostra soluzione Akamai Guardicore Segmentation.
Siamo, inoltre, entusiasti delle recenti soluzioni aggiunte alla nostra gamma di prodotti per la sicurezza. La nuova piattaforma Akamai Guardicore è la prima soluzione del genere che offre un sistema di sicurezza Zero Trust tramite una combinazione totalmente integrata di funzioni di microsegmentazione, funzionalità ZTNA (Zero Trust Network Access), autenticazione multifattore (MFA), firewall DNS e ricerca delle minacce.
Il suo unico agente e la sua console di controllo unificata, basati sull'intelligenza artificiale (AI generativa o GenAI), sono progettati per rafforzare e semplificare la sicurezza delle aziende con un'ampia visibilità e controlli granulari. La nuova interfaccia GenAI consente ai team addetti alle operazioni dei nostri clienti di porre domande in un linguaggio naturale per ottenere informazioni sulle loro reti aziendali.
La nuova piattaforma Akamai Guardicore riflette l'evoluzione della nostra azienda, che è passata da una serie di singole soluzioni ad una gamma di prodotti per la sicurezza più ampia e completa. I clienti ci chiedono di consolidare i prodotti e gli strumenti per la sicurezza con vendor di cui possono fidarsi e noi riteniamo che questo approccio sia interessante per soddisfare le loro esigenze.
Nell'ultimo trimestre, abbiamo anche acquisito Noname Security per dare slancio alla nostra azienda nel settore della sicurezza delle API a rapida espansione. Ora, con Noname, riteniamo che Akamai disponga di una delle soluzioni per la sicurezza delle API più complete del settore.
Nel giro di due settimane dalla conclusione della trattativa, Akamai ha offerto ai clienti di Noname la sua nuova soluzione Edge Connector, che si integra con Akamai App & API Protector.
Cloud computing
Da quando Akamai è entrata nel settore della sicurezza circa dieci anni fa, ha ampliato nuovamente le sue opportunità future offrendo una gamma di soluzioni molto più vasta nel settore del cloud computing.
Akamai offre la soluzione FaaS (Function-as-a-Service) nella sua piattaforma edge da molti anni. Questo tipo di edge computing è stato usato da migliaia dei nostri clienti e viene ampiamente integrato nei nostri servizi di delivery e sicurezza.
Tuttavia, i nostri clienti ci chiedevano di più: una soluzione di cloud computing completa in modo da poter eseguire le loro macchine virtuali (VM) e i loro container sulla piattaforma di Akamai in un modo più efficiente e meno costoso rispetto agli hyperscaler.
Delivery, sicurezza e computing sulla stessa piattaforma
I nostri clienti ci hanno chiesto una soluzione di questo tipo perché la nostra azienda si occupava già dei servizi di delivery e sicurezza dei loro siti e delle loro app sulla nostra piattaforma. I nostri clienti hanno creduto nella nostra comprovata affidabilità, sapendo di potersi affidare alla nostra azienda in qualità di partner stimato. Molti dei nostri clienti, inoltre, apprezzano il fatto che la nostra azienda non entri in competizione con loro, a differenza degli hyperscaler.
L'aggiunta dei servizi di cloud computing alla gamma di soluzioni offerte dalla nostra azienda l'ha resa una scelta ideale. Oltre a soddisfare la domanda dei nostri clienti, possiamo sfruttare i vantaggi derivanti dalla nostra capacità di offrire servizi di delivery, sicurezza e computing sulla stessa piattaforma. Tra le sinergie, figurano le seguenti:
- Migliori performance, perfetta integrazione e altre efficienze operative
- Capacità di promuovere il cross-selling e rafforzare la fidelizzazione
- Relazioni approfondite con le reti degli operatori
- Capacità di rilevare e bloccare rapidamente attacchi informatici di vaste proporzioni sull'edge
- Visibilità impareggiabile su enormi volumi di traffico, che consente di ottenere informazioni approfondite sulla sicurezza e l'intelligence sulle minacce
Se guardiamo al passato e consideriamo l'evoluzione del settore, possiamo vedere come gli hyperscaler hanno lavorato per offrire una serie simile di soluzioni, anche se scegliendo un percorso totalmente diverso. Abbiamo iniziato ad offrire servizi di cloud computing e IaaS (Infrastructure-as-a-Service), quindi siamo passati ai servizi di sicurezza e delivery, che confermano il nostro intento di offrire queste tre soluzioni insieme in sinergia.
Gli hyperscaler, inoltre, presentano un'architettura più centralizzata. Akamai dispone della piattaforma cloud più distribuita al mondo, con oltre 4100 PoP in più di 700 città distribuite in 130 paesi. Riteniamo che una maggiore distribuzione ci consenta di offrire ai nostri clienti migliori livelli di performance, convenienza e affidabilità.
I nostri prodotti sulla cresta dell'onda
La risposta iniziale alle nostre nuove soluzioni cloud che abbiamo ricevuto dai clienti è stata molto incoraggiante. La nostra gamma di soluzioni di cloud computing ha conosciuto il suo momento di affermazione nella prima parte dell'anno e prevediamo di continuare questo solido trend di crescita.
Carichi di lavoro a bassa latenza
I nostri clienti stanno anche utilizzando i nostri partner indipendenti di soluzioni software (che chiamiamo Qualified Compute Partner) per eseguire carichi di lavoro a bassa latenza sulla nostra piattaforma di computing. Questi carichi di lavoro includono soluzioni di osservabilità del comportamento dei carichi di lavoro, cybersecurity ed eventi su larga scala, in cui l'esigenza di archiviare dataset molto grandi rende le soluzioni di Akamai un'opzione più attraente ed economica rispetto a quelle della concorrenza.
Media delivery più efficiente
I nostri clienti del settore dei media possono ora trarre vantaggio da una gamma completa di soluzioni per i workflow multimediali sull'Akamai Connected Cloud, che si combina in perfetta sinergia con la nostra piattaforma di delivery per offrire una maggiore efficienza nella manipolazione delle immagini, nei processi decisionali e nel transcoding di video.
Inoltre, con Yospace, il più recente cliente e Qualified Compute Partner di Akamai, le aziende che operano nel settore dei media in tutto il mondo possono usufruire delle sue avanzate strategie pubblicitarie e ad-tech su larga scala sull'Akamai Connected Cloud.
Migliori customer experience
I nostri clienti possono anche realizzare nuove app sulla nostra piattaforma, in cui grazie all'elaborazione e alla distribuzione dei dati a bassa latenza possono offrire migliori user experience ai loro clienti a costi notevolmente ridotti. Uno dei nostri clienti sta addestrando e provando i motori di apprendimento automatico su cui si basa il suo prodotto di scansione della sicurezza.
Un altro cliente sta realizzando un'applicazione di chatbot basata sull'AI per migliorare le proprie customer experience e semplificare le operazioni dei clienti coinvolgendoli in conversazioni intelligenti. Tali applicazioni basate sull'AI sono sempre più popolari grazie alle recenti innovazioni apportate ai modelli linguistici di grandi dimensioni.
Risparmi in termini di costi (anche per noi!)
Akamai utilizza anche moltissimo la sua nuova soluzione cloud. In seguito alla migrazione della maggior parte delle nostre app dagli hyperscaler all'Akamai Connected Cloud, stiamo notando un miglioramento delle performance e una notevole riduzione dei costi.
Prevediamo di ridurre le nostre spese in servizi cloud di terze parti a meno di un terzo di quanto ci sarebbe costato rimanere sugli hyperscaler quest'anno, il che ci ha consentito di risparmiare molto più di 100 milioni di dollari in spese operative all'anno. Sicuramente, è una bella sensazione non dover spendere ogni anno cifre astronomiche in soluzioni della concorrenza ed è la stessa sensazione che speriamo di offrire ai nostri clienti aziendali più importanti.
Akamai ha subito una trasformazione fondamentale
Guardando al passato, è chiaro che Akamai ha subito una trasformazione fondamentale. Dai nostri esordi pionieristici nel settore della delivery di contenuti, ci siamo trasformati in una società di servizi cloud a sostegno e protezione della vita online.
La sicurezza e il cloud computing ora generano i due terzi dei ricavi di Akamai, un risultato che, fino a cinque anni fa, veniva raggiunto grazie ai servizi di delivery dell'azienda.
Dai suoi esordi pionieristici nel settore della delivery di contenuti, Akamai si è trasformata in una società di servizi cloud a sostegno e protezione della vita online.
Abbiamo realizzato questa trasformazione mantenendo solidi margini di profitto poiché entrambe le nostre aree di prodotti a rapida espansione (la vasta gamma di soluzioni per la sicurezza e la serie di prodotti per il cloud computing a rapida crescita) si basano e sono supportate dal componente fondamentale delle nostre attività aziendali: la nostra piattaforma di delivery ampiamente distribuita e altamente efficiente.
Guardando al futuro, siamo entusiasti del nostro potenziale di crescita futura come azienda di servizi cloud a sostegno e protezione della vita online, mentre continua il nostro impegno nell'intento di espandere la nostra gamma di soluzioni per la sicurezza e i nostri prodotti di computing a rapida crescita si diffondono sempre più tra i nostri clienti.