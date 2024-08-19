Come abbiamo trasformato Akamai da un'azienda che opera nel settore delle CDN in una società di servizi di sicurezza e cloud

Ovviamente, abbiamo ampliato notevolmente i nostri prodotti per la sicurezza nel corso degli anni. Ora, offriamo soluzioni leader in vari settori, tra cui protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service), gestione dei bot, protezione di account e contenuti, sicurezza di app e API, nonché sicurezza aziendale Zero Trust grazie alla nostra soluzione Akamai Guardicore Segmentation.

Siamo, inoltre, entusiasti delle recenti soluzioni aggiunte alla nostra gamma di prodotti per la sicurezza. La nuova piattaforma Akamai Guardicore è la prima soluzione del genere che offre un sistema di sicurezza Zero Trust tramite una combinazione totalmente integrata di funzioni di microsegmentazione, funzionalità ZTNA (Zero Trust Network Access), autenticazione multifattore (MFA), firewall DNS e ricerca delle minacce.

Il suo unico agente e la sua console di controllo unificata, basati sull'intelligenza artificiale (AI generativa o GenAI), sono progettati per rafforzare e semplificare la sicurezza delle aziende con un'ampia visibilità e controlli granulari. La nuova interfaccia GenAI consente ai team addetti alle operazioni dei nostri clienti di porre domande in un linguaggio naturale per ottenere informazioni sulle loro reti aziendali.

La nuova piattaforma Akamai Guardicore riflette l'evoluzione della nostra azienda, che è passata da una serie di singole soluzioni ad una gamma di prodotti per la sicurezza più ampia e completa. I clienti ci chiedono di consolidare i prodotti e gli strumenti per la sicurezza con vendor di cui possono fidarsi e noi riteniamo che questo approccio sia interessante per soddisfare le loro esigenze.

Nell'ultimo trimestre, abbiamo anche acquisito Noname Security per dare slancio alla nostra azienda nel settore della sicurezza delle API a rapida espansione. Ora, con Noname, riteniamo che Akamai disponga di una delle soluzioni per la sicurezza delle API più complete del settore.

Nel giro di due settimane dalla conclusione della trattativa, Akamai ha offerto ai clienti di Noname la sua nuova soluzione Edge Connector, che si integra con Akamai App & API Protector.