클라이언트/서버 모델이란 무엇인가요?

이 모델은 클라우드 컴퓨팅의 기반이며, 개발자는 이를 통해 다운타임을 최소화하면서 인프라를 확장 또는 축소하거나 최종 사용자와 가까운 곳에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

클라이언트/서버 아키텍처의 작동 방식은 다음과 같습니다.

클라이언트는 노트북이나 스마트폰과 같은 디바이스에서 실행되는 애플리케이션입니다. 서버는 클라이언트에 서비스를 제공하는 디바이스입니다. 클라이언트와 서버는 네트워크를 통해 통신하고 클라이언트가 데이터나 서비스에 대한 요청을 서버로 전송하면, 서버는 요청을 처리하고 데이터나 서비스를 클라이언트로 다시 전송합니다.

예를 들어, Gmail 계정이 있다면 모든 이메일이 Google Cloud에 저장되고 사용자는 컴퓨터를 통해 인터넷으로 웹 서버에 접속합니다. 클라이언트는 인터넷을 통해 사용자의 이메일을 요청하는 컴퓨터에 해당합니다. 그런 다음 요청은 Google Cloud에 있는 이메일 서버로 전달됩니다. Google은 이메일을 가져오고 응답을 사용자의 컴퓨터로 다시 전송하면 사용자가 이메일을 읽을 수 있게 됩니다.