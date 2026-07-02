这种模式是云计算的基础，它使开发人员能够在尽可能缩短停机时间的情况下对基础架构进行扩容或缩容，或者在靠近最终用户的位置部署应用程序。

客户端/服务器架构的工作原理如下。

客户端是在笔记本电脑或智能手机等设备上运行的应用程序。服务器是向客户端提供服务的设备。客户端和服务器通过网络进行通信，客户端向服务器发送数据或服务请求，然后服务器处理这些请求并将数据或服务发回客户端。

例如，如果您拥有 Gmail 帐户，那么您的所有电子邮件都存储在 Google Cloud 中。您可以通过互联网从您的计算机连接到其 Web 服务器。客户端是我们的计算机，它通过互联网发出电子邮件请求。该请求随后会被发送到位于 Google Cloud 上的电子邮件服务器。Google 将提取电子邮件并将回复发回您的计算机，以便您阅读电子邮件。