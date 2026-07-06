Was ist das Client-/Servermodell?

Dieses Modell bildet die Grundlage für Cloud Computing und ermöglicht es Entwicklern, die Infrastruktur mit minimalen Ausfallzeiten nach oben oder unten zu skalieren oder Anwendungen in unmittelbarer Nähe der Endnutzer bereitzustellen.

Hier erfahren Sie, wie die Client-/Serverarchitektur funktioniert.

Ein Client ist eine Anwendung, die auf einem Gerät wie Ihrem Laptop oder Smartphone ausgeführt wird. Ein Server ist ein Gerät, das Dienste für den Client bereitstellt. Der Client und der Server kommunizieren über ein Netzwerk und der Client sendet Anfragen bezüglich Daten oder Services an den Server, der dann die Anfragen verarbeitet und die Daten oder Services an den Client zurücksendet.

Wenn Sie beispielsweise über ein Gmail-Konto verfügen, werden alle Ihre E-Mails in der Google Cloud gespeichert, und Sie stellen von Ihrem Computer aus über das Internet eine Verbindung zu dem Webserver her. Der Client ist unser Computer, der über das Internet eine Anfrage für unsere E-Mail stellt. Die Anfrage wird dann an den E-Mail-Server in der Google Cloud gesendet. Google ruft die E-Mails ab und sendet die Antwort an Ihren Computer zurück, damit Sie Ihre E-Mail lesen können.