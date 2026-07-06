¿Qué es el modelo cliente/servidor?

Este modelo es la base del cloud computing y es lo que permite a los desarrolladores ampliar o reducir la infraestructura con un tiempo de inactividad mínimo o implementar aplicaciones muy cerca de los usuarios finales.

Así es como funciona la arquitectura cliente/servidor.

Un cliente es una aplicación que se ejecuta en un dispositivo como un portátil o un smartphone. Un servidor es un dispositivo que proporciona servicios al cliente. El cliente y el servidor se comunican a través de una red, y el cliente envía solicitudes de datos o servicios al servidor, que luego procesa las solicitudes y envía los datos o servicios de vuelta al cliente.

Por ejemplo, si tiene una cuenta de Gmail, todos sus correos electrónicos se almacenan en Google Cloud y se conecta a su servidor web a través de Internet desde su ordenador. El cliente es nuestro ordenador, que realiza una solicitud de correo electrónico a través de Internet. A continuación, la solicitud se dirige al servidor de correo electrónico ubicado en Google Cloud. Google recuperará los correos electrónicos y enviará la respuesta a su ordenador para que pueda leer su correo electrónico.