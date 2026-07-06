¿Qué es el modelo cliente/servidor?

Sí, la arquitectura cliente/servidor es una parte fundamental del cloud computing. En cloud computing, los recursos en la nube actúan como el servidor que proporciona recursos y servicios, y los dispositivos de los usuarios actúan como clientes que acceden a estos recursos. Esta arquitectura permite el modelo de servicio escalable y bajo demanda característico del cloud computing.
El cloud computing es un modelo en el que un tercero le permite ofrecer recursos informáticos bajo demanda a través de Internet. En lugar de gestionar la infraestructura de hardware y software, puede acceder a recursos informáticos como máquinas virtuales y almacenamiento a través de un proveedor de nube. En este artículo, analizaremos más de cerca el modelo cliente/servidor, un concepto fundamental en cloud computing.
En la arquitectura cliente/servidor:
- Una solicitud de cliente se envía a un servidor a través de una red informática
- El servidor procesa la solicitud del usuario
- El servidor envía la respuesta de vuelta al cliente
Este modelo es la base del cloud computing y es lo que permite a los desarrolladores ampliar o reducir la infraestructura con un tiempo de inactividad mínimo o implementar aplicaciones muy cerca de los usuarios finales.
Así es como funciona la arquitectura cliente/servidor.
Un cliente es una aplicación que se ejecuta en un dispositivo como un portátil o un smartphone. Un servidor es un dispositivo que proporciona servicios al cliente. El cliente y el servidor se comunican a través de una red, y el cliente envía solicitudes de datos o servicios al servidor, que luego procesa las solicitudes y envía los datos o servicios de vuelta al cliente.
Por ejemplo, si tiene una cuenta de Gmail, todos sus correos electrónicos se almacenan en Google Cloud y se conecta a su servidor web a través de Internet desde su ordenador. El cliente es nuestro ordenador, que realiza una solicitud de correo electrónico a través de Internet. A continuación, la solicitud se dirige al servidor de correo electrónico ubicado en Google Cloud. Google recuperará los correos electrónicos y enviará la respuesta a su ordenador para que pueda leer su correo electrónico.
El modelo cliente/servidor se utiliza para acceder a servicios en la nube, como potencia informática, almacenamiento y aplicaciones. Los clientes pueden ser desde navegadores web hasta aplicaciones móviles. Los servidores pueden ser máquinas virtuales, contenedores o funciones sin servidor.
Limitaciones
Aunque una red cliente/servidor tiene muchas ventajas, presenta algunas limitaciones que pueden afectar a su rendimiento, especialmente durante periodos de tráfico o demanda elevados. Una de las limitaciones más importantes de la arquitectura cliente/servidor es que un servidor de base de datos puede sobrecargarse con solicitudes de clientes, por lo que el lado del servidor puede ralentizarse o incluso bloquearse, lo que provoca tiempos de inactividad o errores. Sin embargo, si utiliza un modelo sin servidor, el tráfico se puede redirigir para evitar la sobrecarga.
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Preguntas frecuentes
Un ejemplo de cliente y servidor es un navegador web (cliente) que solicita una página web del servidor de un sitio web. El servidor procesa la solicitud y devuelve la página web, que el navegador muestra al usuario.
El modelo cliente/servidor hace referencia a un concepto básico de las redes en el que el cliente es un dispositivo o software que solicita información o servicios, y el servidor es el dispositivo o software que proporciona la información o los servicios. Este modelo es fundamental para entender cómo se producen los intercambios de datos a través de una red.
Los componentes de una red cliente/servidor incluyen:
- Clientes: dispositivos o aplicaciones de software que solicitan y utilizan servicios
- Servidores: dispositivos o aplicaciones de software que proporcionan servicios o recursos
- Infraestructura de red: componentes como routers, conmutadores y cableado que conectan clientes y servidores
- Aplicaciones de software: programas que se ejecutan tanto en clientes como en servidores para facilitar la comunicación y la prestación de servicios
En la informática cliente/servidor, un cliente envía una solicitud a un servidor a través de una red. El servidor procesa la solicitud, realiza las acciones necesarias (como recuperar datos o ejecutar un programa) y, a continuación, envía una respuesta al cliente. Este modelo permite que varios clientes interactúen con el mismo servidor o conjunto de servidores, lo que permite la gestión centralizada de datos y los servicios de aplicaciones.
No, una red cliente/servidor no requiere un sistema operativo específico. Los clientes y servidores se pueden ejecutar en varios sistemas operativos (como Windows, macOS o Linux), en función de los requisitos del software que ejecuten. La clave es que el software del cliente y del servidor sean compatibles entre sí y puedan comunicarse a través de la red, independientemente del sistema operativo subyacente.
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