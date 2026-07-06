O que é o modelo cliente/servidor?

Esse modelo é a base para a computação em nuvem e é o que permite que os desenvolvedores escalem a infraestrutura para cima ou para baixo com o mínimo de tempo de inatividade ou implantem aplicações próximas aos usuários finais.

A arquitetura cliente/servidor funciona assim:

Um cliente é uma aplicação executada em um dispositivo como seu notebook ou smartphone. Um servidor é um dispositivo que fornece serviços ao cliente. O cliente e o servidor se comunicam por uma rede, e o cliente envia solicitações de dados ou serviços para o servidor, que, em seguida, processa as solicitações e envia os dados ou serviços de volta ao cliente.

Por exemplo, se você tiver uma conta do Gmail, todos os seus e-mails serão armazenados no Google Cloud e você se conectará ao servidor da web por meio da Internet a partir do seu computador. O cliente é o nosso computador, que faz uma solicitação para o nosso e-mail por meio da internet. Em seguida, a solicitação vai para o servidor de e-mail localizado no Google Cloud. O Google buscará os e-mails e enviará a resposta de volta ao seu computador para que você possa ler seu e-mail.