O que é o modelo cliente/servidor?

Sim, a arquitetura cliente/servidor é uma parte fundamental da computação em nuvem. Na computação em nuvem, os recursos na nuvem atuam como o servidor que fornece recursos e serviços, e os dispositivos dos usuários atuam como clientes que acessam esses recursos. Essa arquitetura permite o modelo de serviço escalonável e sob demanda característico da computação em nuvem.
A computação em nuvem é um modelo em que um terceiro permite a entrega de recursos de computação sob demanda pela internet. Em vez de gerenciar a infraestrutura de hardware e software, você pode acessar recursos de computação, como máquinas virtuais e armazenamento, por meio de um provedor de nuvem. Neste artigo, examinaremos mais detalhadamente o modelo cliente/servidor, um conceito fundamental na computação em nuvem.
Na arquitetura cliente/servidor:
- Uma solicitação de cliente é enviada para um servidor por uma rede de computadores
- O servidor processa a solicitação do usuário
- O servidor envia uma resposta de volta ao cliente
Esse modelo é a base para a computação em nuvem e é o que permite que os desenvolvedores escalem a infraestrutura para cima ou para baixo com o mínimo de tempo de inatividade ou implantem aplicações próximas aos usuários finais.
A arquitetura cliente/servidor funciona assim:
Um cliente é uma aplicação executada em um dispositivo como seu notebook ou smartphone. Um servidor é um dispositivo que fornece serviços ao cliente. O cliente e o servidor se comunicam por uma rede, e o cliente envia solicitações de dados ou serviços para o servidor, que, em seguida, processa as solicitações e envia os dados ou serviços de volta ao cliente.
Por exemplo, se você tiver uma conta do Gmail, todos os seus e-mails serão armazenados no Google Cloud e você se conectará ao servidor da web por meio da Internet a partir do seu computador. O cliente é o nosso computador, que faz uma solicitação para o nosso e-mail por meio da internet. Em seguida, a solicitação vai para o servidor de e-mail localizado no Google Cloud. O Google buscará os e-mails e enviará a resposta de volta ao seu computador para que você possa ler seu e-mail.
O modelo cliente/servidor é usado para acessar serviços de nuvem, como poder de computação, armazenamento e aplicações. Os clientes podem ser qualquer coisa, desde navegadores da web até aplicativos móveis. Os servidores podem ser máquinas virtuais, contêineres ou funções sem servidor.
Limitações
Embora uma rede cliente/servidor tenha muitos benefícios, ela tem algumas limitações que podem afetar seu desempenho, especialmente durante períodos de alto tráfego ou alta demanda. Uma das limitações mais significativas da arquitetura cliente/servidor é que um servidor de banco de dados pode ficar sobrecarregado com solicitações de clientes, o que pode fazer com que o lado do servidor fique mais lento ou até mesmo trave, resultando em tempo de inatividade ou erros. No entanto, se você usar um modelo sem servidor, o tráfego poderá ser redirecionado para evitar sobrecarga.
Desenvolva as habilidades para ter sucesso na computação em nuvem fazendo nosso curso de certificação Introdução à computação em nuvem.
Perguntas frequentes
Um exemplo de cliente e servidor é um navegador da web (cliente) solicitando uma página da web do servidor de um website. O servidor processa a solicitação e envia de volta a página da web, que o navegador exibe ao usuário.
O modelo cliente/servidor se refere a um conceito básico em rede em que o cliente é um dispositivo ou software que solicita informações ou serviços, e o servidor é o dispositivo ou software que fornece as informações ou serviços. Esse modelo é fundamental para entender como as trocas de dados ocorrem em uma rede.
Os componentes de uma rede cliente/servidor incluem:
- Clientes: dispositivos ou aplicações de software que solicitam e usam serviços
- Servidores: dispositivos ou aplicações de software que fornecem serviços ou recursos
- Infraestrutura de rede: componentes como roteadores, switches e cabeamento que conectam clientes e servidores
- Aplicações de software: Programas executados em clientes e servidores para facilitar a comunicação e a entrega de serviços
Na computação cliente/servidor, um cliente envia uma solicitação para um servidor por uma rede. O servidor processa a solicitação, executa as ações necessárias (como recuperar dados ou executar um programa) e, em seguida, envia uma resposta de volta ao cliente. Esse modelo permite que vários clientes interajam com o mesmo servidor ou conjunto de servidores, permitindo gerenciamento centralizado de dados e serviços de aplicações.
Não, uma rede cliente/servidor não requer um sistema operacional específico. Os clientes e servidores podem ser executados em vários sistemas operacionais (como Windows, macOS ou Linux), dependendo dos requisitos do software que estão executando. O segredo é que o software do cliente e do servidor sejam compatíveis entre si e possam se comunicar pela rede, independentemente do SO subjacente.
Por que os clientes escolhem a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.