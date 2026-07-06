X
Akamai adquire a LayerX, oferecendo segurança de ponta a ponta e controle em tempo real do uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega

O que é o modelo cliente/servidor?

A computação em nuvem é um modelo em que um terceiro permite a entrega de recursos de computação sob demanda pela internet. Em vez de gerenciar a infraestrutura de hardware e software, você pode acessar recursos de computação, como máquinas virtuais e armazenamento, por meio de um provedor de nuvem. Neste artigo, examinaremos mais detalhadamente o modelo cliente/servidor, um conceito fundamental na computação em nuvem.

Na arquitetura cliente/servidor:

  • Uma solicitação de cliente é enviada para um servidor por uma rede de computadores
  • O servidor processa a solicitação do usuário
  • O servidor envia uma resposta de volta ao cliente

Esse modelo é a base para a computação em nuvem e é o que permite que os desenvolvedores escalem a infraestrutura para cima ou para baixo com o mínimo de tempo de inatividade ou implantem aplicações próximas aos usuários finais. 

A arquitetura cliente/servidor funciona assim:

Um cliente é uma aplicação executada em um dispositivo como seu notebook ou smartphone. Um servidor é um dispositivo que fornece serviços ao cliente. O cliente e o servidor se comunicam por uma rede, e o cliente envia solicitações de dados ou serviços para o servidor, que, em seguida, processa as solicitações e envia os dados ou serviços de volta ao cliente.

Por exemplo, se você tiver uma conta do Gmail, todos os seus e-mails serão armazenados no Google Cloud e você se conectará ao servidor da web por meio da Internet a partir do seu computador. O cliente é o nosso computador, que faz uma solicitação para o nosso e-mail por meio da internet. Em seguida, a solicitação vai para o servidor de e-mail localizado no Google Cloud. O Google buscará os e-mails e enviará a resposta de volta ao seu computador para que você possa ler seu e-mail.

O modelo cliente/servidor é usado para acessar serviços de nuvem, como poder de computação, armazenamento e aplicações. Os clientes podem ser qualquer coisa, desde navegadores da web até aplicativos móveis. Os servidores podem ser máquinas virtuais, contêineres ou funções sem servidor.

Limitações

Embora uma rede cliente/servidor tenha muitos benefícios, ela tem algumas limitações que podem afetar seu desempenho, especialmente durante períodos de alto tráfego ou alta demanda. Uma das limitações mais significativas da arquitetura cliente/servidor é que um servidor de banco de dados pode ficar sobrecarregado com solicitações de clientes, o que pode fazer com que o lado do servidor fique mais lento ou até mesmo trave, resultando em tempo de inatividade ou erros. No entanto, se você usar um modelo sem servidor, o tráfego poderá ser redirecionado para evitar sobrecarga. 

Desenvolva as habilidades para ter sucesso na computação em nuvem fazendo nosso curso de certificação Introdução à computação em nuvem.

Perguntas frequentes

Um exemplo de cliente e servidor é um navegador da web (cliente) solicitando uma página da web do servidor de um website. O servidor processa a solicitação e envia de volta a página da web, que o navegador exibe ao usuário.

O modelo cliente/servidor se refere a um conceito básico em rede em que o cliente é um dispositivo ou software que solicita informações ou serviços, e o servidor é o dispositivo ou software que fornece as informações ou serviços. Esse modelo é fundamental para entender como as trocas de dados ocorrem em uma rede.

Sim, a arquitetura cliente/servidor é uma parte fundamental da computação em nuvem. Na computação em nuvem, os recursos na nuvem atuam como o servidor que fornece recursos e serviços, e os dispositivos dos usuários atuam como clientes que acessam esses recursos. Essa arquitetura permite o modelo de serviço escalonável e sob demanda característico da computação em nuvem.

Os componentes de uma rede cliente/servidor incluem:

  • Clientes: dispositivos ou aplicações de software que solicitam e usam serviços
  • Servidores: dispositivos ou aplicações de software que fornecem serviços ou recursos
  • Infraestrutura de rede: componentes como roteadores, switches e cabeamento que conectam clientes e servidores
  • Aplicações de software: Programas executados em clientes e servidores para facilitar a comunicação e a entrega de serviços

Na computação cliente/servidor, um cliente envia uma solicitação para um servidor por uma rede. O servidor processa a solicitação, executa as ações necessárias (como recuperar dados ou executar um programa) e, em seguida, envia uma resposta de volta ao cliente. Esse modelo permite que vários clientes interajam com o mesmo servidor ou conjunto de servidores, permitindo gerenciamento centralizado de dados e serviços de aplicações.

Não, uma rede cliente/servidor não requer um sistema operacional específico. Os clientes e servidores podem ser executados em vários sistemas operacionais (como Windows, macOS ou Linux), dependendo dos requisitos do software que estão executando. O segredo é que o software do cliente e do servidor sejam compatíveis entre si e possam se comunicar pela rede, independentemente do SO subjacente.

Por que os clientes escolhem a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência líderes do setor necessárias para expandir seus negócios com confiança.

Explore todas as soluções de segurança da Akamai

Leve-me até lá