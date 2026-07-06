Che cos'è il modello client/server?

Sì, l'architettura client/server è una parte fondamentale del cloud computing. Nel cloud computing, le risorse presenti nel cloud fungono da server che fornisce risorse e servizi, mentre i dispositivi degli utenti fungono da client per poter accedere a queste risorse. Questa architettura consente al cloud computing di risultare un modello di servizio scalabile e on-demand.
Il cloud computing è un modello in cui una terza parte consente di fornire risorse informatiche on-demand tramite internet. Invece di gestire l'infrastruttura hardware e software, puoi accedere alle risorse di elaborazione, quali macchine virtuali e dispositivi di storage, tramite un provider di servizi cloud. In questo articolo, esamineremo più da vicino il modello client/server, un concetto fondamentale nel cloud computing.
Nell'architettura client/server:
- La richiesta di un client viene inviata a un server tramite una rete di computer
- Il server elabora la richiesta dell'utente
- Il server, a sua volta, invia una risposta al client
Questo modello rappresenta la base del cloud computing, che consente agli sviluppatori di scalare l'infrastruttura in modo da ridurre al minimo i problemi di downtime o di distribuire applicazioni in prossimità degli utenti finali.
Ecco come funziona l'architettura client/server.
Un client è un'applicazione che viene eseguita su un dispositivo come un computer portatile o uno smartphone. Un server è un dispositivo che fornisce servizi al client. Il client e il server comunicano tramite una rete: il client invia le richieste di dati o servizi al server, che elabora le richieste e, a sua volta, invia i dati o i servizi richiesti al client.
Ad esempio, se si dispone di un account Gmail, tutte le e-mail vengono memorizzate in Google Cloud e la connessione al server web viene effettuata tramite Internet dal computer. Il client è il nostro computer, che invia una richiesta per la nostra e-mail tramite Internet. La richiesta viene quindi indirizzata al server di posta che si trova in Google Cloud. Google recupera il messaggio e-mail e invia la risposta al computer in modo da consentire di leggere il messaggio richiesto.
Il modello client/server viene utilizzato per accedere ai servizi cloud, come la potenza di elaborazione, lo storage e le applicazioni. Tutti i dispositivi possono fungere da client, dai browser web alle app mobili. I server possono essere macchine virtuali, container o funzioni senza server .
Limiti
Sebbene una rete client/server abbia molti vantaggi, presenta alcune limitazioni che possono influire sulle sue performance, in particolare durante i picchi di traffico o i periodi di elevata domanda. Una delle limitazioni più significative dell'architettura client/server è che un server di database può sovraccaricare le richieste provenienti dai client, causando un rallentamento o, addirittura, un arresto anomalo lato server, con conseguenti problemi di downtime o errori. Se si utilizza un modello senza server, tuttavia, il traffico può essere reindirizzato per evitare il sovraccarico.
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Domande frequenti (FAQ)
Un esempio di client/server è un browser web (client) che richiede una pagina web dal server di un sito web. Il server elabora la richiesta e invia la pagina web, che il browser visualizza per l'utente.
Il modello client/server si riferisce a un concetto di base nel networking in cui il client è un dispositivo o un software che richiede informazioni o servizi, mentre il server è il dispositivo o il software che fornisce le informazioni o i servizi richiesti. Questo modello è fondamentale per comprendere come avviene lo scambio di dati su una rete.
I componenti di una rete client/server includono:
- Client: dispositivi o applicazioni software che richiedono e utilizzano servizi
- Server: dispositivi o applicazioni software che forniscono servizi o risorse
- Infrastruttura di rete: componenti come router, switch e cavi che collegano client e server
- Applicazioni software: programmi eseguiti su client e server per facilitare la comunicazione e la delivery dei servizi
Nel computing client/server, un client invia una richiesta a un server tramite una rete. Il server elabora la richiesta, esegue le azioni necessarie (ad esempio, il recupero dei dati o l'esecuzione di un programma), quindi invia una risposta al client. Questo modello consente a più client di interagire con lo stesso server o insieme di server, offrendo una gestione centralizzata dei dati e dei servizi delle applicazioni.
No, una rete client/server non richiede un sistema operativo specifico. I client e i server possono essere eseguiti su vari sistemi operativi (come Windows, macOS o Linux), a seconda dei requisiti del software in esecuzione. L'importante è che i software di client e server siano compatibili tra loro e riescano a comunicare in rete, indipendentemente dal sistema operativo sottostante.
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