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Produktlizenzverträge und -Nutzungsrichtlinien

Wenn die Software Open-Source- oder Drittanbieterkomponenten enthält, unterliegen diese Komponenten möglicherweise separaten Urheberrechtshinweisen und Lizenzen, die Akamai den Kunden zur Verfügung stellt.

WENN SIE EINES ODER MEHRERE DER UNTEN AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE VON AKAMAI VERWENDEN ODER VERTREIBEN, GELTEN DIE BEDINGUNGEN DES JEWEILIGEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN LIZENZVERTRAGS. Lesen Sie sich die entsprechenden Verträge der Produkte durch, die Sie verwenden möchten. Lesen Sie den Vertrag der Software, die Sie verwenden möchten, aufmerksam durch.

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Lizenzvertrag für Media Analytics (Version für iPhone® und iPad®)

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