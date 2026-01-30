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Wenn die Software Open-Source- oder Drittanbieterkomponenten enthält, unterliegen diese Komponenten möglicherweise separaten Urheberrechtshinweisen und Lizenzen, die Akamai den Kunden zur Verfügung stellt.
WENN SIE EINES ODER MEHRERE DER UNTEN AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE VON AKAMAI VERWENDEN ODER VERTREIBEN, GELTEN DIE BEDINGUNGEN DES JEWEILIGEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN LIZENZVERTRAGS. Lesen Sie sich die entsprechenden Verträge der Produkte durch, die Sie verwenden möchten. Lesen Sie den Vertrag der Software, die Sie verwenden möchten, aufmerksam durch.
Endnutzer-Lizenzvertrag für AnswerX und eingeschränkte Garantieerklärung
Endnutzer-Lizenzvertrag für Aura LCDN und eingeschränkte Garantieerklärung
Endnutzer-Lizenzvertrag für das Aura Licensed Multicast Solution Client SDK
Lizenz für Akamai AAP Hybrid
Lizenz für Akamai Firewall for AI
SDK-Lizenz für Akamai Firewall for AI
API-Sicherheitslizenz
SDK-Lizenz für Bot Manager Premier und Account Protector Mobile Protection Module
Endnutzer-Lizenzvertrag für CloudTest
Ergänzende Produktrichtlinie für EdgeWorkers und EdgeKV
Lizenzvertrag für Enterprise Application Access (EAA) und Secure Internet Access Enterprise und Connectors
Softwarelizenz für Guardicore
Lizenzvertrag für Media Analytics
Lizenzvertrag für Media Analytics (Version für iPhone® und iPad®)
Lizenzvertrag für Prolexic On-Prem
Endnutzer-Lizenzvertrag für Akamai Secure Internet Access-Services und DNSi und eingeschränkte Garantieerklärung
Lizenzvertrag für Unified (MAP + mPulse) Software Development Kit
Endnutzerlizenz für Secure Internet Access Mobile