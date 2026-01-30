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L'UTILIZZO O LA DISTRIBUZIONE DI UNO O PIÙ DEI PRODOTTI AKAMAI RIPORTATI DI SEGUITO COMPORTA L'APPLICAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI LICENZA DI RIFERIMENTO. Leggere i contratti di riferimento per i prodotti che si intende utilizzare. Leggere con attenzione il contratto per il software che si intende utilizzare.
Contratto di licenza e accordo di garanzia limitata con l'utente finale per Answerx Licensed
Contratto di licenza e accordo di garanzia limitata per l'utente finale di Aura LCDN
Contratto di licenza con l'utente finale per Aura Licensed Multicast Solution Client SDK
Licenza AAP Hybrid Akamai
Licenza per Akamai Firewall for AI
Licenza del kit di sviluppo software per Akamai Firewall for AI
Licenza di API Security
Licenza del kit di sviluppo software del modulo di protezione mobile Bot Manager Premier e Account Protector
Contratto di licenza con l'utente finale per CloudTest
EdgeWorkers ed EdgeKV Policy supplementare sui prodotti
Contratto di licenza per Enterprise Application Access (EAA), Secure Internet Access Enterprise e Connectors
Licenza software Guardicore
Contratto di licenza per Media Analytics
Contratto di licenza per Media Analytics (versione per iPhone® e iPad®)
Contratto di licenza per Prolexic On-Prem
Contratto di licenza e garanzia limitata con l'utente finale per i servizi Akamai Secure Internet Access e DNSi
Contratto di licenza per il kit di sviluppo software unificato (MAP + mPulse)
Contratto di licenza con l'utente finale per Secure Internet Access Mobile