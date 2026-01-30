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Condizioni per l'uso e contratti di licenza per i prodotti

Se il Software contiene componenti open source o di terze parti, tali componenti possono essere soggetti a note e licenze di copyright separate, che Akamai renderà disponibili ai clienti.

L'UTILIZZO O LA DISTRIBUZIONE DI UNO O PIÙ DEI PRODOTTI AKAMAI RIPORTATI DI SEGUITO COMPORTA L'APPLICAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEI CONTRATTI DI LICENZA DI RIFERIMENTO. Leggere i contratti di riferimento per i prodotti che si intende utilizzare. Leggere con attenzione il contratto per il software che si intende utilizzare.

Contratto di licenza e accordo di garanzia limitata con l'utente finale per Answerx Licensed

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Contratto di licenza e accordo di garanzia limitata per l'utente finale di Aura LCDN

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Contratto di licenza con l'utente finale per Aura Licensed Multicast Solution Client SDK

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Licenza AAP Hybrid Akamai

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Licenza per Akamai Firewall for AI

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Licenza del kit di sviluppo software per Akamai Firewall for AI

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Licenza di API Security

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Licenza del kit di sviluppo software del modulo di protezione mobile Bot Manager Premier e Account Protector

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Contratto di licenza con l'utente finale per CloudTest

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EdgeWorkers ed EdgeKV Policy supplementare sui prodotti

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Contratto di licenza per Enterprise Application Access (EAA), Secure Internet Access Enterprise e Connectors

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Licenza software Guardicore

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Contratto di licenza per Media Analytics

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Contratto di licenza per Media Analytics (versione per iPhone® e iPad®)

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Contratto di licenza per Prolexic On-Prem

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Contratto di licenza e garanzia limitata con l'utente finale per i servizi Akamai Secure Internet Access e DNSi

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Contratto di licenza per il kit di sviluppo software unificato (MAP + mPulse)

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Contratto di licenza con l'utente finale per Secure Internet Access Mobile

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