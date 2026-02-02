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Se o software contiver componentes de código aberto ou de terceiros, esses componentes podem estar sujeitos a avisos de direitos autorais e licenças separadas, que a Akamai disponibilizará aos clientes.
SE VOCÊ USAR OU DISTRIBUIR UM OU MAIS DOS PRODUTOS DA AKAMAI ABAIXO, OS TERMOS E CONDIÇÕES DOS CONTRATOS DE LICENÇA APLICÁVEIS ABAIXO SERÃO APLICÁVEIS. Leia os contratos aplicáveis aos produtos que você deseja usar. Leia atentamente o contrato do software que você deseja usar.
Licença de usuário final licenciado e contrato de garantia limitada do AnswerX
Licença de usuário final e contrato de garantia limitada do Aura LCDN
Contrato de licença de SDK do usuário final do cliente Aura Licensed Multicast Solution
Licença do Akamai AAP Hybrid
Licença do Akamai Firewall for AI
Licença de SDK do Akamai Firewall for AI
Licença de Segurança de API
Licença do SDK do módulo de proteção do Bot Manager Premier Mobile e Account Protector
Contrato de licença de usuário final do CloudTest
Política complementar de produtos EdgeWorkers e EdgeKV
Contrato de licença do Enterprise Application Access (EAA) e do Secure Internet Access Enterprise e conectores
Licença de software Guardicore
Contrato de licença de Media Analytics
Contrato de licença do Media Analytics (versão para iPhone® e iPad®)
Contrato de licença do Prolexic no local
Serviços do Secure Internet Access da Akamai e Contrato de licença de usuário final DNSi e garantia limitada
Contrato de licença unificado do kit de desenvolvimento de software (MAP + mPulse)
Licença de usuário final do Secure Internet Access Mobile