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Contratos de licença de produtos e políticas de uso

Se o software contiver componentes de código aberto ou de terceiros, esses componentes podem estar sujeitos a avisos de direitos autorais e licenças separadas, que a Akamai disponibilizará aos clientes.

SE VOCÊ USAR OU DISTRIBUIR UM OU MAIS DOS PRODUTOS DA AKAMAI ABAIXO, OS TERMOS E CONDIÇÕES DOS CONTRATOS DE LICENÇA APLICÁVEIS ABAIXO SERÃO APLICÁVEIS. Leia os contratos aplicáveis aos produtos que você deseja usar. Leia atentamente o contrato do software que você deseja usar.

Licença de usuário final licenciado e contrato de garantia limitada do AnswerX

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Licença de usuário final e contrato de garantia limitada do Aura LCDN

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Contrato de licença de SDK do usuário final do cliente Aura Licensed Multicast Solution

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Licença do Akamai AAP Hybrid

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Licença do Akamai Firewall for AI

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Licença de SDK do Akamai Firewall for AI

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Licença de Segurança de API

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Licença do SDK do módulo de proteção do Bot Manager Premier Mobile e Account Protector

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Contrato de licença de usuário final do CloudTest

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Política complementar de produtos EdgeWorkers e EdgeKV

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Contrato de licença do Enterprise Application Access (EAA) e do Secure Internet Access Enterprise e conectores

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Licença de software Guardicore

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Contrato de licença de Media Analytics

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Contrato de licença do Media Analytics (versão para iPhone® e iPad®)

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Contrato de licença do Prolexic no local

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Serviços do Secure Internet Access da Akamai e Contrato de licença de usuário final DNSi e garantia limitada

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Contrato de licença unificado do kit de desenvolvimento de software (MAP + mPulse)

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Licença de usuário final do Secure Internet Access Mobile

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