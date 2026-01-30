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製品使用許諾契約および利用規定

本ソフトウェアにオープンソースまたはサードパーティのコンポーネントが含まれている場合、それらのコンポーネントには、Akamai がお客様に提供する個別の著作権表示およびライセンスが適用されることがあります。

以下に示す 1 つまたは複数の Akamai 製品を使用または配布する場合は、当該の使用許諾契約の諸条件が適用されます。使用する製品の使用許諾契約をよくお読みください。使用するソフトウェアの使用許諾契約をよくお読みください。

AnswerX Licensed エンドユーザー使用許諾契約および制限付き保証契約

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Aura LCDN エンドユーザー使用許諾契約および制限付き保証契約

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Aura Licensed Multicast Solution Client SDK エンドユーザー使用許諾契約

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Akamai AAP Hybrid ライセンス

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Akamai Firewall for AI ライセンス

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Akamai Firewall for AI SDK ライセンス

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API セキュリティライセンス

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Bot Manager Premier および Account Protector Mobile Protection Module SDK ライセンス

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CloudTest エンドユーザー使用許諾契約

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EdgeWorkers および EdgeKV 補足製品ポリシー

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Enterprise Application Access（EAA）、Secure Internet Access Enterprise および Connector 使用許諾契約

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Guardicore ソフトウェアライセンス

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Media Analytics 使用許諾契約

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Media Analytics 使用許諾契約 （iPhone® および iPad® 版）

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Prolexic On-Prem ライセンス契約

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Akamai Secure Internet Access サービスおよび DNSi エンドユーザー使用許諾契約および制限付き保証契約

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統合（MAP + mPulse）ソフトウェア開発キット使用許諾契約

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Secure Internet Access Mobile エンドユーザー使用許諾

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