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本ソフトウェアにオープンソースまたはサードパーティのコンポーネントが含まれている場合、それらのコンポーネントには、Akamai がお客様に提供する個別の著作権表示およびライセンスが適用されることがあります。
以下に示す 1 つまたは複数の Akamai 製品を使用または配布する場合は、当該の使用許諾契約の諸条件が適用されます。使用する製品の使用許諾契約をよくお読みください。使用するソフトウェアの使用許諾契約をよくお読みください。
AnswerX Licensed エンドユーザー使用許諾契約および制限付き保証契約
Aura LCDN エンドユーザー使用許諾契約および制限付き保証契約
Aura Licensed Multicast Solution Client SDK エンドユーザー使用許諾契約
Akamai AAP Hybrid ライセンス
Akamai Firewall for AI ライセンス
Akamai Firewall for AI SDK ライセンス
API セキュリティライセンス
Bot Manager Premier および Account Protector Mobile Protection Module SDK ライセンス
CloudTest エンドユーザー使用許諾契約
EdgeWorkers および EdgeKV 補足製品ポリシー
Enterprise Application Access（EAA）、Secure Internet Access Enterprise および Connector 使用許諾契約
Guardicore ソフトウェアライセンス
Media Analytics 使用許諾契約
Media Analytics 使用許諾契約 （iPhone® および iPad® 版）
Prolexic On-Prem ライセンス契約
Akamai Secure Internet Access サービスおよび DNSi エンドユーザー使用許諾契約および制限付き保証契約
統合（MAP + mPulse）ソフトウェア開発キット使用許諾契約
Secure Internet Access Mobile エンドユーザー使用許諾