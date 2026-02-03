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Contratos de licencia de productos y políticas de uso

Si el software contiene componentes de código abierto o de terceros, dichos componentes pueden estar sujetos a avisos de copyright y licencias independientes, que Akamai pondrá a disposición de los clientes.

SI UTILIZA O DISTRIBUYE UNO O VARIOS DE LOS PRODUCTOS DE AKAMAI QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS CONTRATOS DE LICENCIA CORRESPONDIENTES QUE APARECEN A CONTINUACIÓN SERÁN APLICABLES. Lea los contratos correspondientes a los productos que desea utilizar. Lea atentamente el contrato correspondiente al software que desea utilizar.

Contrato de licencia de usuario final y de garantía limitada de AnswerX

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Contrato de licencia de usuario final y de garantía limitada de Aura LCDN

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Contrato de licencia de usuario final del SDK de cliente de Aura Licensed Multicast Solution

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Licencia de Akamai AAP Hybrid

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Licencia de Akamai Firewall for AI

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Licencia del SDK de Akamai Firewall for AI

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Licencia de API Security

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Licencia del SDK del módulo de protección de Bot Manager Premier and Account Protector Mobile

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Contrato de licencia de usuario final de CloudTest

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Política de productos complementarios EdgeWorkers y EdgeKV

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Contrato de licencia de Enterprise Application Access (EAA), Secure Internet Access Enterprise y Connector

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Licencia de software de Guardicore

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Contrato de licencia de Media Analytics

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Contrato de licencia de Media Analytics (versión iPhone® y iPad®)

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Contrato de licencia de Prolexic on-Prem

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Servicios de Akamai Secure Internet Access y contrato de licencia de usuario final y de garantía limitada de DNSi

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Contrato de licencia del kit de desarrollo de software (SDK) MAP + mPulse unificado

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Licencia de usuario final de Secure Internet Access Mobile

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