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Contrat de licence utilisateur et de garantie limitée d'AnswerX
Contrat de licence et de garantie limitée d'Aura LCDN
Contrat de licence utilisateur final du SDK client Aura Licensed Multicast Solution
Licence hybride AAP d'Akamai
Licence Akamai Firewall for AI
Licence SDK Akamai Firewall for AI
Licence de sécurité API
Licence du SDK du module de protection mobile de Bot Manager Premier et Account Protector
Contrat de licence utilisateur final de CloudTest
Politique sur les produits complémentaires EdgeWorkers et EdgeKV
Contrat de licence des connecteurs Enterprise Application Access (EAA) et Secure Internet Access Enterprise
Licence du logiciel Guardicore
Contrat de licence de Media Analytics
Contrat de licence de Media Analytics (version iPhone® et iPad®)
Contrat de licence Prolexic sur site
Contrat de licence utilisateur et de garantie limitée pour les services Secure Internet Access d'Akamai et DNSi
Contrat de licence du kit de développement logiciel unifié (MAP + mPulse)
Licence utilisateur final Secure Internet Access Mobile