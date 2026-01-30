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Contrats de licence produits et politiques d'utilisation

Si le logiciel contient des composants open source ou tiers, ceux-ci peuvent être soumis à des droits d'auteur et licences distincts, qu'Akamai mettra à la disposition des clients.

SI VOUS UTILISEZ OU DISTRIBUEZ L'UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS AKAMAI CI-DESSOUS, VOUS ÊTES TENU DE RESPECTER LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS DE LICENCE EN VIGUEUR CI-DESSOUS. Veuillez lire les contrats en vigueur pour les produits que vous souhaitez utiliser. Veillez à bien lire le contrat correspondant au logiciel que vous souhaitez utiliser.

Contrat de licence utilisateur et de garantie limitée d'AnswerX

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Contrat de licence et de garantie limitée d'Aura LCDN

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Contrat de licence utilisateur final du SDK client Aura Licensed Multicast Solution

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Licence hybride AAP d'Akamai

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Licence Akamai Firewall for AI

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Licence SDK Akamai Firewall for AI

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Licence de sécurité API

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Licence du SDK du module de protection mobile de Bot Manager Premier et Account Protector

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Contrat de licence utilisateur final de CloudTest

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Politique sur les produits complémentaires EdgeWorkers et EdgeKV

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Contrat de licence des connecteurs Enterprise Application Access (EAA) et Secure Internet Access Enterprise

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Licence du logiciel Guardicore

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Contrat de licence de Media Analytics

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Contrat de licence de Media Analytics (version iPhone® et iPad®)

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Contrat de licence Prolexic sur site

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Contrat de licence utilisateur et de garantie limitée pour les services Secure Internet Access d'Akamai et DNSi

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Contrat de licence du kit de développement logiciel unifié (MAP + mPulse)

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Licence utilisateur final Secure Internet Access Mobile

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