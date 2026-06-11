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Akamai Inference Cloud

Transformez des modèles entraînés en informations en temps réel sécurisées à l'échelle mondiale

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Accédez aux GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell optimisés pour l'inférence IA distribuée.

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L'inférence est l'avenir de l'IA

Entraîner l'IA lui apprend à réfléchir, mais c'est l'inférence qui la met en action. Elle transforme les modèles en applications capables de raisonner, de répondre et d'agir en temps réel. L'inférence crée des expériences qui révèlent toute la valeur de l'IA.

Les applications d'IA sur Akamai Inference Cloud fonctionnent au plus près des utilisateurs, réagissent instantanément et s'adaptent sans contrainte.

Lire le blog

Sans inférence, l'IA ne peut dévoiler tout son potentiel

Les efforts en matière d'IA n'apportent pas de retour sur investissement concret

La hausse des coûts liés au cloud et l'adoption tardive de l'IA mettent en péril le chiffre d'affaires, la compétitivité et la stabilité.

Les performances de l'IA s'affaiblissent lors de la montée en charge

La latence, des GPU limités et des failles de sécurité entravent l'utilisation de l'IA à l'échelle mondiale et augmentent les coûts.

L'infrastructure vous ralentit

Une infrastructure complexe et des outils fragmentés freinent le développement, les tests et le déploiement.

Pourquoi choisir Akamai Inference Cloud ?

Akamai propose un cloud robuste et distribué dans le monde entier, conçu pour l'ère de l'IA. Il rapproche le calcul optimisé par les GPU des données et des utilisateurs, ce qui permet d'accélérer la croissance, de renforcer la compétitivité et de contrôler les coûts.

Exécutez l'IA plus rapidement et au plus près de vos utilisateurs

L'inférence d'IA en temps réel optimisée par les GPU est conçue pour soutenir une portée mondiale et une vitesse élevée.

Protégez les charges de travail d'IA directement en bordure de l'Internet

Les défenses en bordure de l'Internet sont pensées pour protéger contre l'injection de prompts, l'usage abusif de modèles, l'extraction et les agents malveillants.

Créez et montez en charge, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur

Créez et montez en charge à partir d'API ouvertes avec un contrôle complet de Kubernetes, un trafic sortant gratuit et une tarification transparente qui ne vous ralentiront pas.

New AI survey: Inference breaks the latency wall

L'état de l'inférence d'IA : 50 % des systèmes d'IA tombent en panne en période de pointe

Découvrez les données sous-jacentes au mur de latence et comment les entreprises exploitent le calcul distribué pour optimiser le retour sur investissement de l'IA en production.

Télécharger le rapport

Fonctionnement

Créez une pile cloud IA unifiée (base, modèles, données et exécution) tout en gérant le trafic en bordure de l'Internet et en contrôlant le cycle de vie des agents. Les processeurs graphiques spécialisés et le réseau en bordure de l'Internet d'Akamai offrent une inférence à faible latence, soutenue par la sécurité adaptative et l'observabilité d'Akamai, assurant ainsi performances, protection et efficacité à l'échelle mondiale.

Caractéristiques

  • GPU spécialisés
  • Gestion du trafic
  • Fonctions sans serveur
  • Sécurité adaptative de l'IA
  • Création et gestion d'agents et d'applications
  • Données distribuées
  • Observabilité unifiée
  • Pipelines de données
  • Stockage en mode objet

Cas d'utilisation

Exécutez l'IA dans tous les domaines où elle peut créer de la valeur. Bénéficiez de réponses plus rapides, d'une automatisation plus intelligente et d'expériences efficaces en temps réel pour tous les cas d'utilisation.

IA et assistants agentiques

Optimisez les délais et la précision des réponses grâce à l'inférence en bordure de l'Internet et à la sécurité adaptative.

Expérience client et chatbots

Assurez des conversations fluides avec l'IA à l'échelle mondiale, sans les problèmes de latence qui ont tendance à frustrer les utilisateurs.

Personnalisation et recommandations

Offrez des interactions personnalisées en temps réel avec vos LLM et vos modèles personnalisés.

Automatisation et moteurs de décision

Garantissez une inférence stratégique haute fréquence pour soutenir l'activité en temps réel dans les secteurs de la technologie financière, de la santé et de l'e-commerce.

Ressources

Akamai Inference Cloud transforme l'IA du cœur à la bordure de l'Internet avec NVIDIA

La solution offre une inférence d'IA évolutive, sécurisée et à faible latence dans le monde entier, dans le but d'alimenter la vague imminente d'IA physique et agentique.

Lire le communiqué de presse

Tout ce dont vous avez besoin se trouve en bordure de l'Internet

Lisez en quoi Akamai Inference Cloud est conçu pour soutenir le Web agentique.

Lire le blog

Foire aux questions (FAQ)

Akamai Inference Cloud est spécialement conçu pour l'inférence d'IA. Contrairement aux fournisseurs de services cloud traditionnels ou aux services d'hébergement GPU, Akamai fournit des services de calcul, de mise en réseau et de sécurité en bordure de l'Internet qui permettent aux entreprises d'exploiter l'inférence d'IA et de déployer des agents intelligents et autonomes à l'échelle mondiale. La plateforme intègre une protection avancée contre les menaces, des défenses adaptées aux modèles et un contrôle du trafic généré par l'IA pour protéger les points de terminaison d'inférence et sécuriser l'ensemble de la couche d'interaction de l'IA. Les clients d'Akamai Inference Cloud bénéficient de meilleures performances, d'une rentabilité supérieure et des fonctionnalités spécialisées nécessaires pour transformer les investissements en IA en résultats commerciaux concrets.

Akamai Inference Cloud s'adresse aux entreprises qui investissent dans l'IA afin d'obtenir un avantage concurrentiel, d'optimiser leurs opérations et de se préparer à l'avenir. La solution est conçue pour les équipes qui créent et déploient des applications basées sur l'IA à grande échelle et qui ont besoin d'une infrastructure capable de maintenir les performances en temps réel dans le monde entier. Nous soutenons : 

  • les MLOps : les ingénieurs qui automatisent l'ensemble du cycle de vie de l'apprentissage automatique pour s'assurer que les modèles sont constamment entraînés, déployés et surveillés, et ainsi garantir leurs performances en production ;
  • les ingénieurs en IA : les ingénieurs logiciels qui créent des applications agentiques de bout en bout, souvent à l'aide de modèles préentraînés, et comblent le fossé entre la recherche en science des données et les logiciels de production ;
  • les architectes de systèmes agentiques : l'évolution d'un architecte système traditionnel qui conçoit, crée et gère des systèmes agentiques complexes et autonomes capables de raisonner, de planifier, d'agir et de s'adapter de manière indépendante pour atteindre de hauts objectifs commerciaux

L'inférence est exécutée près de vos utilisateurs, plutôt que dans un centre de données distant. Le réseau distribué dans le monde entier en bordure de l'Internet d'Akamai achemine le trafic vers la région GPU la plus adaptée, réduisant ainsi la latence et fournissant des réponses plus rapides et plus cohérentes pour les expériences basées sur l'IA.

Akamai Inference Cloud apporte les usines d'IA en bordure de l'Internet, de sorte que les données et le traitement sont décentralisés, et les demandes acheminées vers le meilleur modèle à l'aide des sites massivement distribués en bordure de l'Internet d'Akamai. En rapprochant les données et l'inférence des utilisateurs, la solution permet aux agents intelligents du client de s'adapter instantanément aux utilisateurs et d'optimiser les transactions en temps réel.

Akamai offre une défense au niveau du réseau, une protection adaptative contre les menaces et une sécurité des API en bordure de l'Internet avec des contrôles d'accès et de sécurité configurables pour vos données et modèles.

Vous pouvez déployer et surveiller des applications d'IA agentique depuis la plateforme de développement Kubernetes préconçue d'Akamai. Les ingénieurs MLOps peuvent tirer parti d'une pile de logiciels Kubernetes intégrés et préconfigurés, notamment vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA Nemo et NVIDIA NIM.

La plateforme combine les serveurs NVIDIA RTX PRO, équipés de GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, et le logiciel NVIDIA AI Enterprise, avec l'infrastructure de Cloud Computing distribuée et le réseau mondial en bordure de l'Internet d'Akamai, qui compte plus de 4 400 points de présence dans le monde entier.

Contactez notre équipe pour parler de votre cas d'utilisation. Nous vous aiderons à trouver le GPU et la configuration de déploiement adaptés à vos charges de travail, puis nous vous guiderons tout au long du processus afin que vous puissiez rapidement commencer à exécuter l'inférence.

Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Réservez votre consultation sur l'IA sans plus attendre

L'IA passe des environnements de laboratoire à la production, et le secteur exige des expériences de plus en plus rapides, intelligentes et sécurisées. Que vous souhaitiez optimiser l'inférence, augmenter les capacités de vos modèles ou réduire la latence, nous sommes là pour vous aider à donner vie à l'IA… en bordure de l'Internet.

  • Découvrez comment déployer et faire évoluer l'inférence d'IA au plus près de vos utilisateurs.
  • Découvrez comment une infrastructure native en bordure de l'Internet améliore les performances.
  • Découvrez comment réduire les coûts tout en maintenant une sécurité de niveau professionnel.

Réservez une consultation sur l'IA pour découvrir les possibilités qui s'offrent à vous !

Nous vous remercions de votre demande.

L'un de nos conseillers en IA vous contactera prochainement pour prendre rendez-vous avec vous.