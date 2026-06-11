Akamai propose un cloud robuste et distribué dans le monde entier, conçu pour l'ère de l'IA. Il rapproche le calcul optimisé par les GPU des données et des utilisateurs, ce qui permet d'accélérer la croissance, de renforcer la compétitivité et de contrôler les coûts.
L'inférence est l'avenir de l'IA
Entraîner l'IA lui apprend à réfléchir, mais c'est l'inférence qui la met en action. Elle transforme les modèles en applications capables de raisonner, de répondre et d'agir en temps réel. L'inférence crée des expériences qui révèlent toute la valeur de l'IA.
Les applications d'IA sur Akamai Inference Cloud fonctionnent au plus près des utilisateurs, réagissent instantanément et s'adaptent sans contrainte.
Sans inférence, l'IA ne peut dévoiler tout son potentiel
Pourquoi choisir Akamai Inference Cloud ?
Fonctionnement
Créez une pile cloud IA unifiée (base, modèles, données et exécution) tout en gérant le trafic en bordure de l'Internet et en contrôlant le cycle de vie des agents. Les processeurs graphiques spécialisés et le réseau en bordure de l'Internet d'Akamai offrent une inférence à faible latence, soutenue par la sécurité adaptative et l'observabilité d'Akamai, assurant ainsi performances, protection et efficacité à l'échelle mondiale.
Caractéristiques
- GPU spécialisés
- Gestion du trafic
- Fonctions sans serveur
- Sécurité adaptative de l'IA
- Création et gestion d'agents et d'applications
- Données distribuées
- Observabilité unifiée
- Pipelines de données
- Stockage en mode objet
Cas d'utilisation
Exécutez l'IA dans tous les domaines où elle peut créer de la valeur. Bénéficiez de réponses plus rapides, d'une automatisation plus intelligente et d'expériences efficaces en temps réel pour tous les cas d'utilisation.
Ressources
Foire aux questions (FAQ)
Akamai Inference Cloud est spécialement conçu pour l'inférence d'IA. Contrairement aux fournisseurs de services cloud traditionnels ou aux services d'hébergement GPU, Akamai fournit des services de calcul, de mise en réseau et de sécurité en bordure de l'Internet qui permettent aux entreprises d'exploiter l'inférence d'IA et de déployer des agents intelligents et autonomes à l'échelle mondiale. La plateforme intègre une protection avancée contre les menaces, des défenses adaptées aux modèles et un contrôle du trafic généré par l'IA pour protéger les points de terminaison d'inférence et sécuriser l'ensemble de la couche d'interaction de l'IA. Les clients d'Akamai Inference Cloud bénéficient de meilleures performances, d'une rentabilité supérieure et des fonctionnalités spécialisées nécessaires pour transformer les investissements en IA en résultats commerciaux concrets.
Akamai Inference Cloud s'adresse aux entreprises qui investissent dans l'IA afin d'obtenir un avantage concurrentiel, d'optimiser leurs opérations et de se préparer à l'avenir. La solution est conçue pour les équipes qui créent et déploient des applications basées sur l'IA à grande échelle et qui ont besoin d'une infrastructure capable de maintenir les performances en temps réel dans le monde entier. Nous soutenons :
- les MLOps : les ingénieurs qui automatisent l'ensemble du cycle de vie de l'apprentissage automatique pour s'assurer que les modèles sont constamment entraînés, déployés et surveillés, et ainsi garantir leurs performances en production ;
- les ingénieurs en IA : les ingénieurs logiciels qui créent des applications agentiques de bout en bout, souvent à l'aide de modèles préentraînés, et comblent le fossé entre la recherche en science des données et les logiciels de production ;
- les architectes de systèmes agentiques : l'évolution d'un architecte système traditionnel qui conçoit, crée et gère des systèmes agentiques complexes et autonomes capables de raisonner, de planifier, d'agir et de s'adapter de manière indépendante pour atteindre de hauts objectifs commerciaux
L'inférence est exécutée près de vos utilisateurs, plutôt que dans un centre de données distant. Le réseau distribué dans le monde entier en bordure de l'Internet d'Akamai achemine le trafic vers la région GPU la plus adaptée, réduisant ainsi la latence et fournissant des réponses plus rapides et plus cohérentes pour les expériences basées sur l'IA.
Akamai Inference Cloud apporte les usines d'IA en bordure de l'Internet, de sorte que les données et le traitement sont décentralisés, et les demandes acheminées vers le meilleur modèle à l'aide des sites massivement distribués en bordure de l'Internet d'Akamai. En rapprochant les données et l'inférence des utilisateurs, la solution permet aux agents intelligents du client de s'adapter instantanément aux utilisateurs et d'optimiser les transactions en temps réel.
Akamai offre une défense au niveau du réseau, une protection adaptative contre les menaces et une sécurité des API en bordure de l'Internet avec des contrôles d'accès et de sécurité configurables pour vos données et modèles.
Vous pouvez déployer et surveiller des applications d'IA agentique depuis la plateforme de développement Kubernetes préconçue d'Akamai. Les ingénieurs MLOps peuvent tirer parti d'une pile de logiciels Kubernetes intégrés et préconfigurés, notamment vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA Nemo et NVIDIA NIM.
La plateforme combine les serveurs NVIDIA RTX PRO, équipés de GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, et le logiciel NVIDIA AI Enterprise, avec l'infrastructure de Cloud Computing distribuée et le réseau mondial en bordure de l'Internet d'Akamai, qui compte plus de 4 400 points de présence dans le monde entier.
Contactez notre équipe pour parler de votre cas d'utilisation. Nous vous aiderons à trouver le GPU et la configuration de déploiement adaptés à vos charges de travail, puis nous vous guiderons tout au long du processus afin que vous puissiez rapidement commencer à exécuter l'inférence.
Réservez votre consultation sur l'IA sans plus attendre
L'IA passe des environnements de laboratoire à la production, et le secteur exige des expériences de plus en plus rapides, intelligentes et sécurisées. Que vous souhaitiez optimiser l'inférence, augmenter les capacités de vos modèles ou réduire la latence, nous sommes là pour vous aider à donner vie à l'IA… en bordure de l'Internet.
- Découvrez comment déployer et faire évoluer l'inférence d'IA au plus près de vos utilisateurs.
- Découvrez comment une infrastructure native en bordure de l'Internet améliore les performances.
- Découvrez comment réduire les coûts tout en maintenant une sécurité de niveau professionnel.
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