Entraîner l'IA lui apprend à réfléchir, mais c'est l'inférence qui la met en action. Elle transforme les modèles en applications capables de raisonner, de répondre et d'agir en temps réel. L'inférence crée des expériences qui révèlent toute la valeur de l'IA.

Les applications d'IA sur Akamai Inference Cloud fonctionnent au plus près des utilisateurs, réagissent instantanément et s'adaptent sans contrainte.