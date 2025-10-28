AI: 해답은 엣지에 있다

Akamai Inference Cloud는 기업이 엣지에서 AI 기반 애플리케이션을 구축, 보호, 최적화할 수 있도록 지원하는 풀스택 클라우드 플랫폼입니다.

이 플랫폼은 사용자에게 적응하고, 다른 에이전트와 통신하고, 실시간으로 행동하는 에이전틱 시스템을 지원하도록 설계되었습니다.

주요 기능으로는 NVIDIA Blackwell GPU, 매니지드 쿠버네티스, 벡터 데이터베이스, AI 인식 보안 등이 있습니다.

이 플랫폼은 머신 러닝 운영 엔지니어, AI 엔지니어, 에이전틱 시스템 아키텍트를 위한 기반을 제공합니다.

Akamai Inference Cloud는 어디서나 최신 AI 시스템을 안정적이고 안전하게, 그리고 확장 가능한 형태로 배포할 수 있는 토대를 마련한 것입니다.

2017년, 한 리서치 논문이 기술의 흐름을 조용히 바꾸어 놓았습니다. Attention Is All You Need는 새로운 종류의 언어 및 데이터 처리 모델인 트랜스포머 아키텍처를 소개했습니다. 이 모델은 이후 거의 모든 인공지능(AI)의 주요 발전에 근간이 되었습니다. 당시 이 혁신은 학계와 개발자 커뮤니티에 주로 머물러 있었습니다.

5년 후인 2022년 11월, OpenAI가 ChatGPT를 출시하면서 처음으로 더 광범위한 대중이 이 아키텍처로 인해 가능해진 것을 기반으로 구축된 시스템과 직접 상호 작용할 수 있게 된 것이었습니다. 이는 단순히 ‘머신과의 대화’가 아니라, 지식 그 자체와 상호작용하는 새로운 방식의 서막이었습니다.

ChatGPT가 출시된 지 불과 3년이 지난 현재, OpenAI는 주간 7억 명 이상의 활성 사용자를 기록하고 있습니다.

세계경제포럼은 다음과 같이 분석합니다. AI는 인력 시장에 이중적 변화를 일으키고 있습니다. 한편으로는 자동화로 인해 기존 역할에서 과잉 인력을 초래하고, 다른 한편으로는 AI 활용 역량에 대한 수요가 교육 및 채용 시스템이 따라잡을 수 없을 만큼 빠르게 증가하고 있습니다. 기존의 업무 모델과 업무 처리를 위해 인력을 준비시키기 위한 기존 모델은 빠르게 변화하고 있습니다.

이로써 시작 단계가 마무리되었습니다.