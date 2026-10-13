Roblox는 글로벌 기업으로 성장하기 위해 노력하는 동시에 전 세계 모든 곳에서 개발자와 플레이어 모두에게 안전하고 일관된 경험을 제공해야 했습니다. 로딩 속도가 느리거나 연결이 끊어지는 등 사용자 경험이 열악해지면 매출 감소로 이어질 수 있습니다. Roblox는 고성능 온라인 멀티 플레이어 게임 및 게임 제작 경험을 성공적으로 구현할 수 있도록 Akamai에 도움을 요청했습니다.
Roblox 정보
Roblox의 사명은 플레이를 통해 전 세계 고객들을 하나로 연결하는 것입니다. 월 평균 9천만 명이 넘는 고객들이 친구들과 게임을 즐기면서 탁월한 디지털 경험을 만끽하고 있습니다. 2백만 명의 회원 수를 자랑하는 Roblox 커뮤니티를 통해 최고의 경험이 탄생합니다. Roblox는 전 세계 사람들의 영감과 창의성을 북돋우고 친밀한 관계를 형성하는 공간으로서 안전하고 사회적이며 다양성이 존재하는 커뮤니티를 구축할 수 있다고 확신합니다. 자세한 정보를 확인하려면 https://corp.roblox.com을 방문하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.