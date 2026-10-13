Roblox의 사명은 플레이를 통해 전 세계 고객들을 하나로 연결하는 것입니다. 월 평균 9천만 명이 넘는 고객들이 친구들과 게임을 즐기면서 탁월한 디지털 경험을 만끽하고 있습니다. 2백만 명의 회원 수를 자랑하는 Roblox 커뮤니티를 통해 최고의 경험이 탄생합니다. Roblox는 전 세계 사람들의 영감과 창의성을 북돋우고 친밀한 관계를 형성하는 공간으로서 안전하고 사회적이며 다양성이 존재하는 커뮤니티를 구축할 수 있다고 확신합니다. 자세한 정보를 확인하려면 https://corp.roblox.com을 방문하세요.