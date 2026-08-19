서비스 우수성과 기술 발전을 위해 노력하는 MiClub은 최근 확장성과 고객 경험을 개선하기 위해 자사 인프라를 클라우드로 전환했습니다. MiClub은 골프 클럽의 수요 변동에 대응하기 위해 기존의 데이터 센터에서 클라우드로 전환함으로써 유연성과 성능을 최적화했습니다. 코로나19 팬데믹 기간에는 비즈니스가 급성장하는 가운데 Akamai Cloud Computing으로 원활하게 전환해 개별 클럽의 요구사항에 맞춘 확장 가능한 솔루션을 구축했습니다. 확장을 위한 지속적인 노력으로 1100개 이상의 노드를 배포한 MiClub은 Akamai의 투명성과 지원을 바탕으로 나날이 증가하는 고객에게 탁월한 서비스를 제공하고 있습니다.

MiClub은 매일 급증하는 수요를 처리할 수 있는 유연한 인프라의 필요성을 인식하면서 골프 및 클럽 관리 시스템의 프로세스를 간소화할 솔루션을 모색했습니다. 특히 오전 8시와 같은 인기 있는 티오프 타임에 대한 수요가 급증하면서 강력하고 확장 가능한 시스템이 필요했습니다. 플레이어들은 다양한 디바이스를 사용하기 때문에 원활한 예약 경험에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. MiClub은 Akamai Cloud Computing으로 전환해 이러한 문제를 해결함으로써 원활한 운영을 보장하고 고객 만족도를 높였습니다.