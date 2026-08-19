골프는 호주에서 가장 인기 있는 참여형 스포츠 중 하나로, 매년 220만 명의 플레이어가 골프장을 찾습니다. 호주의 1500개 골프 클럽 중 절반 이상이 MiClub의 골프 및 클럽 관리 솔루션을 이용하고 있습니다. MiClub은 구독 기반의 모델로 다른 글로벌 지역에도 진출해 기하급수적인 성장을 이루고 있습니다.
주요 프로젝트 요구사항 유연성 및 성능
서비스 우수성과 기술 발전을 위해 노력하는 MiClub은 최근 확장성과 고객 경험을 개선하기 위해 자사 인프라를 클라우드로 전환했습니다. MiClub은 골프 클럽의 수요 변동에 대응하기 위해 기존의 데이터 센터에서 클라우드로 전환함으로써 유연성과 성능을 최적화했습니다. 코로나19 팬데믹 기간에는 비즈니스가 급성장하는 가운데 Akamai Cloud Computing으로 원활하게 전환해 개별 클럽의 요구사항에 맞춘 확장 가능한 솔루션을 구축했습니다. 확장을 위한 지속적인 노력으로 1100개 이상의 노드를 배포한 MiClub은 Akamai의 투명성과 지원을 바탕으로 나날이 증가하는 고객에게 탁월한 서비스를 제공하고 있습니다.
MiClub은 매일 급증하는 수요를 처리할 수 있는 유연한 인프라의 필요성을 인식하면서 골프 및 클럽 관리 시스템의 프로세스를 간소화할 솔루션을 모색했습니다. 특히 오전 8시와 같은 인기 있는 티오프 타임에 대한 수요가 급증하면서 강력하고 확장 가능한 시스템이 필요했습니다. 플레이어들은 다양한 디바이스를 사용하기 때문에 원활한 예약 경험에 대한 필요성이 크게 증가했습니다. MiClub은 Akamai Cloud Computing으로 전환해 이러한 문제를 해결함으로써 원활한 운영을 보장하고 고객 만족도를 높였습니다.
적합한 클라우드 공급업체와 협력
시스템 업그레이드 프로젝트를 총괄한 MiClub의 IT 매니저 폴 딘(Paul Dean)이 Akamai를 접한 것은 MiClub에 입사하기 전이었습니다. 폴은 온라인에서 무료 클라우드 크레딧 제안을 보고 가입한 후 개인 컴퓨팅 프로젝트를 Akamai Cloud Computing으로 이전했습니다. 이후 MiClub에서 사용할 서비스를 더 자세히 살펴보기 시작했습니다. 폴은 "사용 편의성, 비용, 그리고 Akamai가 Linux 커뮤니티의 열렬한 지지자라는 사실 때문에 Akamai를 선택했습니다."라고 말합니다. MiClub은 현재 Linux에서 실행되며 애플리케이션 프로비저닝과 Apache 프론트엔드에 Tomcat을 사용합니다.
제품 제공과 함께 서비스를 우선시하는 Akamai와 같은 클라우드 공급업체를 선택한 것은 탁월한 고객 경험을 제공하고 지속적인 혁신을 촉진하려는 MiClub의 노력과 일맥상통합니다. 이러한 전략적 제휴는 진화하는 고객 요구사항을 충족하고 성장을 촉진하기 위해 최첨단 기술을 활용하려는 MiClub의 헌신을 잘 보여줍니다.
MiClub 소개
2000년에 설립된 MiClub은 호주 전역과 아시아 태평양 및 유럽 전역의 모든 규모의 골프 클럽에 골프 및 클럽 관리 솔루션을 제공합니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.