El golf es uno de los deportes más populares de Australia: sus campos de golf atraen a 2,2 millones de jugadores cada año. Más de la mitad de los 1500 clubes de golf del país utilizan las soluciones de gestión de campos y clubes de golf de MiClub. Esta empresa de software también hace avances en otras regiones globales gracias a su modelo basado en suscripciones que contribuye a su crecimiento exponencial.
Requisitos clave del proyecto: flexibilidad y rendimiento
MiClub, impulsado por su compromiso con la excelencia en el servicio y el avance tecnológico, ha migrado recientemente su infraestructura a la nube para mejorar la escalabilidad y las experiencias de los clientes. Al realizar la transición desde una configuración de centro de datos tradicional, MiClub logró optimizar la flexibilidad y el rendimiento para adaptarse a la demanda fluctuante de los clubes de golf. En respuesta a un aumento de la actividad durante la pandemia de COVID-19, MiClub migró a Akamai Cloud Computing para ofrecer soluciones escalables, adaptadas a las necesidades individuales de cada club. Con sus esfuerzos de expansión continuos y más de 1100 nodos implementados, MiClub saca partido de la transparencia y el soporte de Akamai para ofrecer un servicio excepcional a su creciente clientela.
Reconociendo la necesidad de contar con una infraestructura flexible para gestionar los picos de demanda diarios, MiClub buscó soluciones para optimizar los procesos de sus sistemas de gestión de campos y clubes de golf. La intensa demanda, especialmente durante los horarios más populares, como a las 8:00 a. m., requería sistemas robustos y escalables. El uso de diversos dispositivos por parte de los jugadores aumentó la necesidad de ofrecer una experiencia impecable en la reserva. La transición de MiClub a Akamai Cloud Computing fue la respuesta a estos desafíos, garantizando un funcionamiento fluido y mejorando la satisfacción del cliente.
Elegir el proveedor de nube adecuado
El proyecto de actualización de sistemas fue supervisado por Paul Dean, director de TI de MiClub, que conoció Akamai antes de unirse a MiClub. Había visto una oferta gratuita de servicios online en la nube, se había registrado y había trasladado sus proyectos informáticos personales a Akamai Cloud Computing. Posteriormente, comenzó a examinar más a fondo nuestros servicios para utilizarlos en MiClub. "Elegimos Akamai por su facilidad de uso, su coste y el hecho de que apoyan de forma masiva a la comunidad Linux", afirma Paul. MiClub ahora se ejecuta en Linux y utiliza Tomcat para el aprovisionamiento de aplicaciones y un front-end Apache.
La elección de un proveedor de nube como Akamai, que prioriza el servicio junto con sus ofertas de productos, tiene repercusión en el compromiso de MiClub de ofrecer experiencias de cliente inigualables y fomentar la innovación continua. Esta alineación estratégica enfatiza la dedicación de MiClub de utilizar tecnología de vanguardia para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes e impulsar el crecimiento.
Acerca de MiClub
Fundada en 2000, MiClub ofrece soluciones de gestión de golf y clubes de todos los tamaños en Australia y en Asia-Pacífico y Europa.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.