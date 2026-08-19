MiClub, impulsado por su compromiso con la excelencia en el servicio y el avance tecnológico, ha migrado recientemente su infraestructura a la nube para mejorar la escalabilidad y las experiencias de los clientes. Al realizar la transición desde una configuración de centro de datos tradicional, MiClub logró optimizar la flexibilidad y el rendimiento para adaptarse a la demanda fluctuante de los clubes de golf. En respuesta a un aumento de la actividad durante la pandemia de COVID-19, MiClub migró a Akamai Cloud Computing para ofrecer soluciones escalables, adaptadas a las necesidades individuales de cada club. Con sus esfuerzos de expansión continuos y más de 1100 nodos implementados, MiClub saca partido de la transparencia y el soporte de Akamai para ofrecer un servicio excepcional a su creciente clientela.

Reconociendo la necesidad de contar con una infraestructura flexible para gestionar los picos de demanda diarios, MiClub buscó soluciones para optimizar los procesos de sus sistemas de gestión de campos y clubes de golf. La intensa demanda, especialmente durante los horarios más populares, como a las 8:00 a. m., requería sistemas robustos y escalables. El uso de diversos dispositivos por parte de los jugadores aumentó la necesidad de ofrecer una experiencia impecable en la reserva. La transición de MiClub a Akamai Cloud Computing fue la respuesta a estos desafíos, garantizando un funcionamiento fluido y mejorando la satisfacción del cliente.