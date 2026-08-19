Golf ist eine der beliebtesten Sportarten Australiens. Seine Golfplätze ziehen jedes Jahr 2,2 Millionen Spieler an. Mehr als die Hälfte der 1.500 Golfclubs des Landes setzt auf die Golf- und Clubmanagement-Lösungen von MiClub. Der Softwareentwickler kann auch in anderen Regionen der Welt Fortschritte erzielen, indem er sein abonnementbasiertes Modell zur Förderung von exponentiellem Wachstum nutzt.
Wesentliche Projektanforderungen: Flexibilität und Performance
MiClub ist auf herausragende Servicequalität und technologischen Fortschritt fokussiert und hat kürzlich seine Infrastruktur in die Cloud migriert, um die Skalierbarkeit und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Abkehr von einem herkömmlichen Rechenzentrum optimierte MiClub seine Flexibilität und Performance, um so auf die schwankende Nachfrage seitens der Golfclubs vorbereitet zu sein. Angesichts eines starken Geschäftsanstiegs während der COVID-19-Pandemie migrierte MiClub nahtlos auf Akamai Cloud Computing und verschaffte sich so Zugang zu skalierbaren Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen der Clubs zugeschnitten sind. Vor dem Hintergrund seiner kontinuierlichen Expansionsbemühungen und über 1.100 bereitgestellten Knoten setzt MiClub auf die Transparenz und den Support von Akamai, um seiner wachsenden Kundenzahl einen herausragenden Service zu bieten.
MiClub erkannte die Notwendigkeit flexibler Infrastrukturen zur Bewältigung der täglichen Nachfragespitzen und suchte nach Lösungen zur Prozessoptimierung für seine Golf- und Club-Managementsysteme. Die hohe Nachfrage, insbesondere nach begehrten Abschlagszeiten wie 8:00 Uhr, erforderte zuverlässige und skalierbare Systeme. Die Nutzung verschiedener Geräte durch die Spieler verstärkte die Notwendigkeit einer nahtlosen Buchung. Durch die Migration zu Akamai Cloud Computing hat MiClub diese Herausforderungen gemeistert und für einen reibungslosen Betrieb sowie eine höhere Kundenzufriedenheit gesorgt.
Abstimmung mit dem richtigen Cloudanbieter
Das Projekt für das Systemupgrade wurde von Paul Dean, IT-Manager von MiClub, geleitet. Kurz bevor er zu MiClub kam, wurde er auf Akamai aufmerksam. Er hatte online ein Angebot für kostenlose Cloud-Credits gesehen, sich angemeldet und seine persönlichen Computing-Projekte auf Akamai Cloud Computing umgestellt. Anschließend begann er, sich eingehender mit unseren Services für die Nutzung bei MiClub zu befassen. „Wir haben uns für Akamai entschieden, weil Akamai einfach zu bedienen ist, wir damit Kosten einsparen und die Firma die Linux-Community massiv unterstützt“, so Dean. MiClub läuft jetzt unter Linux und verwendet ein Apache-Frontend sowie Tomcat für die Anwendungsbereitstellung.
Die Wahl eines Cloudanbieters wie Akamai, der den Service zusammen mit seinen Produktangeboten priorisiert, passt sehr gut zu MiClub, da sich das Unternehmen ebenfalls für die Bereitstellung beispielloser Kundenerlebnisse und die Förderung kontinuierlicher Innovationen einsetzt. Diese strategische Ausrichtung hebt das Engagement von MiClub hervor, modernste Technologie einzusetzen, um die sich verändernden Kundenbedürfnisse zu erfüllen und das Wachstum voranzutreiben.
Über MiClub
MiClub wurde 2000 gegründet. Das Unternehmen bietet Golf- und Club-Management-Lösungen für Golfplätze aller Größen in Australien sowie im Asien-Pazifik-Raum und in Europa an.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.