MiClub ist auf herausragende Servicequalität und technologischen Fortschritt fokussiert und hat kürzlich seine Infrastruktur in die Cloud migriert, um die Skalierbarkeit und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Abkehr von einem herkömmlichen Rechenzentrum optimierte MiClub seine Flexibilität und Performance, um so auf die schwankende Nachfrage seitens der Golfclubs vorbereitet zu sein. Angesichts eines starken Geschäftsanstiegs während der COVID-19-Pandemie migrierte MiClub nahtlos auf Akamai Cloud Computing und verschaffte sich so Zugang zu skalierbaren Lösungen, die auf die individuellen Anforderungen der Clubs zugeschnitten sind. Vor dem Hintergrund seiner kontinuierlichen Expansionsbemühungen und über 1.100 bereitgestellten Knoten setzt MiClub auf die Transparenz und den Support von Akamai, um seiner wachsenden Kundenzahl einen herausragenden Service zu bieten.

MiClub erkannte die Notwendigkeit flexibler Infrastrukturen zur Bewältigung der täglichen Nachfragespitzen und suchte nach Lösungen zur Prozessoptimierung für seine Golf- und Club-Managementsysteme. Die hohe Nachfrage, insbesondere nach begehrten Abschlagszeiten wie 8:00 Uhr, erforderte zuverlässige und skalierbare Systeme. Die Nutzung verschiedener Geräte durch die Spieler verstärkte die Notwendigkeit einer nahtlosen Buchung. Durch die Migration zu Akamai Cloud Computing hat MiClub diese Herausforderungen gemeistert und für einen reibungslosen Betrieb sowie eine höhere Kundenzufriedenheit gesorgt.