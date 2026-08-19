MiClubは、卓越したサービスと技術の進歩へのコミットメントを原動力に、最近、スケーラビリティと顧客体験を向上させるために、インフラをクラウドに移行しました。従来のデータセンターから移行することで、MiClubは柔軟性とパフォーマンスを最適化し、変動するゴルフクラブの需要に対応しています。コロナ禍にビジネスが急増する中、Akamaiのクラウドコンピューティングにシームレスに移行し、クラブの個々のニーズに合わせた拡張性の高いソリューションを実現しました。継続的な拡大と1,100以上のノード展開により、同社はAkamaiの透明性とサポートを活用して、増え続ける顧客に卓越したサービスを提供しています。

日々の需要急増に対応する柔軟なインフラの必要性を認識していたため、ゴルフやクラブ管理システムのプロセスを合理化するソリューションを模索していました。特にゴルフの開始が集中する午前8時など、高い需要が生まれる時間帯には、堅牢でスケーラブルなシステムが必要でした。プレイヤーがさまざまなデバイスを使用するため、シームレスな予約体験の必要性も高まりました。MiClubはAkamaiクラウドコンピューティングに移行することにより、こうした課題に対応し、円滑な運用と顧客満足度の向上を実現しました。