ゴルフはオーストラリアで最も人気のある参加型スポーツの1つです。毎年、オーストラリアのゴルフコースは220万人のプレイヤーを惹きつけています。国内にある1,500のゴルフクラブの半数以上が、MiClubのゴルフおよびクラブ管理ソリューションを使用しています。また、MiClubは、急成長をサポートするサブスクリプションベースのモデルを活用して世界の他の地域にも進出しています。
主なプロジェクト要件：柔軟性とパフォーマンス
MiClubは、卓越したサービスと技術の進歩へのコミットメントを原動力に、最近、スケーラビリティと顧客体験を向上させるために、インフラをクラウドに移行しました。従来のデータセンターから移行することで、MiClubは柔軟性とパフォーマンスを最適化し、変動するゴルフクラブの需要に対応しています。コロナ禍にビジネスが急増する中、Akamaiのクラウドコンピューティングにシームレスに移行し、クラブの個々のニーズに合わせた拡張性の高いソリューションを実現しました。継続的な拡大と1,100以上のノード展開により、同社はAkamaiの透明性とサポートを活用して、増え続ける顧客に卓越したサービスを提供しています。
日々の需要急増に対応する柔軟なインフラの必要性を認識していたため、ゴルフやクラブ管理システムのプロセスを合理化するソリューションを模索していました。特にゴルフの開始が集中する午前8時など、高い需要が生まれる時間帯には、堅牢でスケーラブルなシステムが必要でした。プレイヤーがさまざまなデバイスを使用するため、シームレスな予約体験の必要性も高まりました。MiClubはAkamaiクラウドコンピューティングに移行することにより、こうした課題に対応し、円滑な運用と顧客満足度の向上を実現しました。
適切なクラウドプロバイダーとの連携
システムアップグレードのプロジェクトを監督したのは、MiClubのIT Managerを務めるPaul Dean氏です。同氏は、同社に入社する前からAkamaiを知っていました。以前、無料のクラウド・クレジット・オファーをオンラインで見つけて登録し、個人的なコンピューティングプロジェクトをAkamai Cloud Computingに移行していたのです。その後、MiClub全体で利用するAkamaiのサービスを、より詳細に検討し始めました。「使いやすさ、コスト、そしてAkamaiがLinuxコミュニティに多大な支援をしているという事実から、当社はAkamaiを選択しました」と同氏は述べています。MiClubは現在Linux上で稼働し、アプリケーションプロビジョニングにTomcatを、フロントエンドにはApacheを使用しています。
製品とサービスの優先順位を設定できるAkamaiのようなクラウドプロバイダーを選択することは、比類のない顧客体験を提供し、継続的なイノベーションを促進するというMiClubの取り組みとも合っています。最先端の技術で変わり続ける顧客のニーズに対応し、成長を活性化する。こうしたMiClubの取り組みは、今回のAkamaiとの戦略的な連携に表れています。
MiClubについて
2000年に設立されたMiClubは、オーストラリア全域、アジア太平洋、ヨーロッパで、あらゆる規模のゴルフクラブにゴルフやクラブ管理ソリューションを提供しています。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。