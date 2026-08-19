O golfe é um dos esportes mais populares da Austrália, e os campos atraem 2,2 milhões de jogadores todos os anos. Mais de metade dos 1.500 clubes de golfe do país utilizam as soluções de gestão de golfe e clubes da MiClub. A desenvolvedora de software também está expandindo para outras regiões globais usando seu modelo baseado em assinatura para ajudar a apoiar o crescimento exponencial.
Principais requisitos do projeto: flexibilidade e desempenho
A MiClub, impulsionada por um compromisso com a excelência do serviço e o avanço tecnológico, migrou recentemente sua infraestrutura para a nuvem a fim de melhorar a escalabilidade e as experiências do cliente. Ao migrar de uma configuração tradicional de data center, a MiClub otimizou a flexibilidade e o desempenho para acomodar a demanda flutuante dos clubes de golfe. Em meio a um aumento nos negócios durante a pandemia da COVID-19, a MiClub migrou perfeitamente para a Akamai Cloud Computing, permitindo soluções escalonáveis adaptadas às necessidades individuais dos clubes. Com seus esforços contínuos de expansão e mais de 1.100 nós implantados, a MiClub aproveita a transparência e o suporte da Akamai para oferecer um serviço excepcional à sua crescente clientela.
Reconhecendo a necessidade de uma infraestrutura flexível para lidar com picos de demanda diários, a MiClub procurou soluções para simplificar os processos de seus sistemas de golfe e gerenciamento de clubes. A demanda intensa, particularmente para horários cobiçados como o das 8h, exigia sistemas robustos e escaláveis. O uso de vários dispositivos pelos jogadores ampliou a necessidade de uma experiência de reserva perfeita. A transição da MiClub para a computação em nuvem da Akamai resolveu esses desafios, garantindo operações suaves e aumentando a satisfação do cliente.
Alinhamento com o provedor de nuvem certo
O projeto de atualização de sistemas foi supervisionado pelo gerente de TI da MiClub, Paul Dean, que já conhecia a Akamai desde antes de entrar na MiClub. Ele viu uma oferta de crédito gratuito de nuvem online, se inscreveu e transferiu seus projetos de computação pessoal para a Akamai. Em seguida, ele começou a analisar mais profundamente nossos serviços para uso em toda a MiClub. "Escolhemos a Akamai devido à facilidade de uso, ao custo e ao fato de que a Akamai é uma grande apoiadora da comunidade Linux", disse Paul. A MiClub agora é executada em Linux e usa a Tomcat para provisionamento de aplicativos e front-end Apache.
A escolha de um provedor de nuvem como a Akamai, que prioriza o serviço juntamente com suas ofertas de produtos, repercute no compromisso da MiClub de oferecer experiências inigualáveis aos clientes e promover a inovação contínua. Esse alinhamento estratégico enfatiza a dedicação da MiClub ao uso de tecnologia de ponta para atender às necessidades crescentes dos clientes e impulsionar o crescimento.
Sobre a MiClub
Fundada em 2000, a MiClub oferece soluções de golfe e de gerenciamento de clubes de golfe de todos os tamanhos na Austrália e em toda a Ásia-Pacífico e Europa.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.