A MiClub, impulsionada por um compromisso com a excelência do serviço e o avanço tecnológico, migrou recentemente sua infraestrutura para a nuvem a fim de melhorar a escalabilidade e as experiências do cliente. Ao migrar de uma configuração tradicional de data center, a MiClub otimizou a flexibilidade e o desempenho para acomodar a demanda flutuante dos clubes de golfe. Em meio a um aumento nos negócios durante a pandemia da COVID-19, a MiClub migrou perfeitamente para a Akamai Cloud Computing, permitindo soluções escalonáveis adaptadas às necessidades individuais dos clubes. Com seus esforços contínuos de expansão e mais de 1.100 nós implantados, a MiClub aproveita a transparência e o suporte da Akamai para oferecer um serviço excepcional à sua crescente clientela.

Reconhecendo a necessidade de uma infraestrutura flexível para lidar com picos de demanda diários, a MiClub procurou soluções para simplificar os processos de seus sistemas de golfe e gerenciamento de clubes. A demanda intensa, particularmente para horários cobiçados como o das 8h, exigia sistemas robustos e escaláveis. O uso de vários dispositivos pelos jogadores ampliou a necessidade de uma experiência de reserva perfeita. A transição da MiClub para a computação em nuvem da Akamai resolveu esses desafios, garantindo operações suaves e aumentando a satisfação do cliente.