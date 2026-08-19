高尔夫是澳大利亚最受欢迎的运动项目之一，全国球场的每年接待量达 220 万人次。在该国的 1,500 家高尔夫俱乐部中，有超过一半的俱乐部都在使用 MiClub 的高尔夫和俱乐部管理解决方案。该软件公司还利用其基于订阅的模式实现了指数级增长，并借此进军全球其他地区。
关键项目要求：灵活性和性能
MiClub 致力于提供卓越的服务和提升科技水平，并在最近将基础架构迁移至云端，以增强可扩展性和客户体验。通过改变传统的数据中心设置，MiClub 在灵活性和性能方面实现了大幅提升，以适应高尔夫俱乐部不断变化的需求。在新冠疫情期间业务激增的情况下，MiClub 无缝迁移到了 Akamai Cloud Computing，实施了针对单个俱乐部需求进行订制的可扩展解决方案。凭借其不断扩张的努力和 1,100 多个已部署节点，MiClub 充分利用 Akamai 产品的透明度和支持，为其不断增长的客户群提供卓越的服务。
在认识到需要灵活的基础架构来应对每天的需求激增后，MiClub 希望找到能够简化高尔夫和俱乐部管理系统流程的解决方案。这种集中的需求（特别是在早上 8:00 的热门预订时段）使得该公司需要一种稳健又可以扩展的系统。高尔夫球手使用各自不同的设备，无形中也提升了满足无缝预订体验需求的难度。通过迁移到 Akamai 云计算平台，MiClub 成功化解了这些挑战，在确保运营顺畅的同时也提高了客户满意度。
与正确的云服务提供商携手前行
MiClub 的 IT 经理 Paul Dean 是系统升级项目的负责人，他在加入 MiClub 之前就对 Akamai 有了一定的了解。他在网上看到了有免费的云服务抵扣额度优惠，于是就注册了，并将他的个人计算项目迁移到了 Akamai 云计算平台上。随后，他开始深入研究在 MiClub 内部利用 Akamai 服务的可能性。Paul 表示：“我们之所以选择 Akamai 解决方案，不仅因为它易于使用且经济实惠，还因为 Akamai 为 Linux 社区提供了巨大支持。”MiClub 现在运行在 Linux 上，并且使用 Tomcat 进行应用程序配置，同时还部署了一个前端 Apache。
Akamai 这样的云服务提供商对服务和产品都非常重视，选择该公司也恰恰体现了 MiClub 对提供卓越客户体验和推动持续创新的承诺。这一战略调整深刻体现了 MiClub 致力于使用尖端技术来满足不断变化的客户需求并推动增长的决心。
关于 MiClub
MiClub 创办于 2000 年，致力于为澳大利亚及亚太地区和欧洲的不同规模高尔夫俱乐部提供高尔夫和俱乐部管理解决方案。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于赋能并保护线上业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用程序提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性保障、规模化扩展能力及专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。