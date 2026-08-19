MiClub 致力于提供卓越的服务和提升科技水平，并在最近将基础架构迁移至云端，以增强可扩展性和客户体验。通过改变传统的数据中心设置，MiClub 在灵活性和性能方面实现了大幅提升，以适应高尔夫俱乐部不断变化的需求。在新冠疫情期间业务激增的情况下，MiClub 无缝迁移到了 Akamai Cloud Computing，实施了针对单个俱乐部需求进行订制的可扩展解决方案。凭借其不断扩张的努力和 1,100 多个已部署节点，MiClub 充分利用 Akamai 产品的透明度和支持，为其不断增长的客户群提供卓越的服务。

在认识到需要灵活的基础架构来应对每天的需求激增后，MiClub 希望找到能够简化高尔夫和俱乐部管理系统流程的解决方案。这种集中的需求（特别是在早上 8:00 的热门预订时段）使得该公司需要一种稳健又可以扩展的系统。高尔夫球手使用各自不同的设备，无形中也提升了满足无缝预订体验需求的难度。通过迁移到 Akamai 云计算平台，MiClub 成功化解了这些挑战，在确保运营顺畅的同时也提高了客户满意度。