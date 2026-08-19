MiClub, qui s'est engagé à offrir un service d'excellence et des avancées technologiques, a récemment migré son infrastructure vers le cloud afin d'améliorer l'évolutivité et l'expérience client. En passant d'un centre de données traditionnel à un centre de données dans le cloud, MiClub a optimisé la flexibilité et la performance pour répondre à la demande fluctuante des clubs de golf. Face à la montée en puissance de l'activité lors de la pandémie de COVID-19, MiClub a migré vers le Cloud Computing d'Akamai, offrant ainsi des solutions évolutives adaptées aux besoins de chaque club. Avec ses efforts d'expansion continus et plus de 1 100 nœuds déployés, MiClub s'appuie sur la transparence et l'assistance d'Akamai pour offrir un service exceptionnel à sa clientèle croissante.

Ayant conscience de la nécessité d'une infrastructure flexible pour gérer les pics de demande quotidiens, MiClub a cherché des solutions pour rationaliser les processus de ses systèmes de gestion des golfs et des clubs. La forte demande, notamment aux heures de pointe telles que 8 heures du matin, exigeait des systèmes solides et évolutifs. Les joueurs utilisant différents terminaux, l'expérience de réservation avait besoin d'être optimisée. La transition de MiClub vers le Cloud Computing d'Akamai a permis de relever ces défis, d'assurer une activité fluide et d'améliorer la satisfaction des clients.