Le golf est l'un des sports les plus populaires en Australie - ses terrains de golf attirent 2,2 millions de joueurs chaque année. Plus de la moitié des 1 500 clubs de golf du pays utilisent les solutions de gestion de terrains de golf et de clubs de MiClub. L'éditeur de logiciels s'implante également dans d'autres régions du monde en utilisant son modèle d'abonnement pour favoriser une croissance exponentielle.
Exigences clés du projet : Flexibilité et performances
MiClub, qui s'est engagé à offrir un service d'excellence et des avancées technologiques, a récemment migré son infrastructure vers le cloud afin d'améliorer l'évolutivité et l'expérience client. En passant d'un centre de données traditionnel à un centre de données dans le cloud, MiClub a optimisé la flexibilité et la performance pour répondre à la demande fluctuante des clubs de golf. Face à la montée en puissance de l'activité lors de la pandémie de COVID-19, MiClub a migré vers le Cloud Computing d'Akamai, offrant ainsi des solutions évolutives adaptées aux besoins de chaque club. Avec ses efforts d'expansion continus et plus de 1 100 nœuds déployés, MiClub s'appuie sur la transparence et l'assistance d'Akamai pour offrir un service exceptionnel à sa clientèle croissante.
Ayant conscience de la nécessité d'une infrastructure flexible pour gérer les pics de demande quotidiens, MiClub a cherché des solutions pour rationaliser les processus de ses systèmes de gestion des golfs et des clubs. La forte demande, notamment aux heures de pointe telles que 8 heures du matin, exigeait des systèmes solides et évolutifs. Les joueurs utilisant différents terminaux, l'expérience de réservation avait besoin d'être optimisée. La transition de MiClub vers le Cloud Computing d'Akamai a permis de relever ces défis, d'assurer une activité fluide et d'améliorer la satisfaction des clients.
Choisir le bon fournisseur de services cloud
Le projet de mise à niveau des systèmes a été supervisé par Paul Dean, Responsable informatique de MiClub, qui a découvert Akamai avant de rejoindre MiClub. Il a pris connaissance d'une offre de crédit gratuit dans le cloud en ligne, s'est inscrit et a transféré ses projets informatiques personnels dans le Cloud Computing d'Akamai. Il a ensuite commencé à s'intéresser de plus près à nos services destinés à être utilisés à l'échelle globale au sein de MiClub. « Nous avons choisi Akamai compte tenu de sa facilité d'utilisation, de son coût et de son support optimal à la communauté Linux, » a indiqué Paul. MiClub fonctionne désormais sous Linux et utilise Tomcat pour l'approvisionnement en applications et une interface côté utilisateur Apache.
Le choix d'un fournisseur de cloud comme Akamai, qui donne la priorité au service en même temps qu'à ses offres de produits, s'appuie sur l'engagement de MiClub d'offrir une expérience client inégalée et d'encourager l'innovation continue. Cet alignement stratégique souligne la volonté de MiClub d'utiliser des technologies de pointe pour répondre à l'évolution des besoins des clients et stimuler la croissance.
À propos de MiClub
Fondé en 2000, MiClub fournit des solutions de gestion aux clubs de golf de toutes tailles en Australie, en Asie-Pacifique et en Europe.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.