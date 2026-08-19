Il golf è uno degli sport più praticati in Australia, i cui campi da golf attraggono 2,2 milioni di giocatori ogni anno. Più della metà dei 1.500 circoli di golf del paese utilizzano le soluzioni di gestione dei circoli e del gioco del golf di MiClub. La società di sviluppo software si sta facendo strada anche in altre aree geografiche in tutto il mondo utilizzando il suo modello basato su abbonamento per aiutare a supportare una crescita esponenziale.
Requisiti principali del progetto: flessibilità e performance
MiClub, focalizzata nell'intento di offrire servizi eccellenti e innovazioni tecnologiche, ha recentemente migrato la sua infrastruttura nel cloud per migliorare la scalabilità e le customer experience. Passando da una configurazione tradizionale del data center, MiClub ha ottimizzato la flessibilità e le performance per soddisfare la domanda fluttuante dei circoli di golf. Nel contesto dell'impennata commerciale registrata durante la pandemia di COVID-19, MiClub ha eseguito una semplice migrazione all'Akamai Cloud Computing, offrendo soluzioni scalabili personalizzate in base alle esigenze dei singoli circoli di golf. Con i suoi continui sforzi di espansione e oltre 1.100 nodi distribuiti, MiClub sfrutta la trasparenza e il supporto di Akamai per fornire un servizio eccezionale alla sua clientela in crescita.
Riconoscendo la necessità di un'infrastruttura flessibile per gestire i picchi di domanda giornalieri, MiClub ha cercato soluzioni tali da semplificare i processi per i suoi sistemi di gestione dei circoli e del gioco del golf. L'intensa domanda, in particolare per gli orari più gettonati, come le 8 di mattina, richiedeva sistemi solidi e scalabili. L'uso di vari dispositivi da parte dei giocatori ha amplificato la necessità di offrire un'experience di prenotazione di livello eccellente. La transizione di MiClub all'Akamai Cloud Computing ha risolto queste sfide, garantendo operazioni fluide e migliorando la soddisfazione dei clienti.
Allinearsi con il giusto fornitore di servizi cloud
Il progetto di aggiornamento dei sistemi è stato supervisionato da Paul Dean, IT Manager di MiClub, che era venuto a conoscenza delle soluzioni di Akamai prima di entrare in MiClub. Dopo aver visto un'offerta gratuita di servizi cloud online, si era iscritto e aveva trasferito i progetti presenti sul suo computer personale sull'Akamai Cloud Computing. Quindi, Paul ha iniziato ad esaminare in modo più approfondito i servizi da noi offerti per utilizzarli in MiClub. "Abbiamo scelto Akamai per la sua facilità d'uso, i suoi costi e il suo enorme supporto della community di Linux", ha affermato Paul. MiClub ora si affida a Linux e utilizza Tomcat per il provisioning delle applicazioni insieme ad un front-end Apache.
La scelta di un provider di servizi cloud come Akamai, per cui sono prioritari sia i servizi di assistenza che i prodotti offerti, rispecchia l'impegno di MiClub volto a fornire customer experience impareggiabili e a promuovere un'innovazione continua. Questo allineamento strategico sottolinea l'impegno di MiClub volto all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione e per promuovere la sua espansione.
Informazioni su MiClub
Fondata nel 2000, MiClub fornisce soluzioni di gestione dei circoli e del gioco del golf a strutture sportive di varie dimensioni in Australia, nell'area Asia-Pacifico e in Europa.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.