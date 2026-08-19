MiClub, focalizzata nell'intento di offrire servizi eccellenti e innovazioni tecnologiche, ha recentemente migrato la sua infrastruttura nel cloud per migliorare la scalabilità e le customer experience. Passando da una configurazione tradizionale del data center, MiClub ha ottimizzato la flessibilità e le performance per soddisfare la domanda fluttuante dei circoli di golf. Nel contesto dell'impennata commerciale registrata durante la pandemia di COVID-19, MiClub ha eseguito una semplice migrazione all'Akamai Cloud Computing, offrendo soluzioni scalabili personalizzate in base alle esigenze dei singoli circoli di golf. Con i suoi continui sforzi di espansione e oltre 1.100 nodi distribuiti, MiClub sfrutta la trasparenza e il supporto di Akamai per fornire un servizio eccezionale alla sua clientela in crescita.

Riconoscendo la necessità di un'infrastruttura flessibile per gestire i picchi di domanda giornalieri, MiClub ha cercato soluzioni tali da semplificare i processi per i suoi sistemi di gestione dei circoli e del gioco del golf. L'intensa domanda, in particolare per gli orari più gettonati, come le 8 di mattina, richiedeva sistemi solidi e scalabili. L'uso di vari dispositivi da parte dei giocatori ha amplificato la necessità di offrire un'experience di prenotazione di livello eccellente. La transizione di MiClub all'Akamai Cloud Computing ha risolto queste sfide, garantendo operazioni fluide e migliorando la soddisfazione dei clienti.