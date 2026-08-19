기업은 비용 효율적으로 비즈니스를 확장하는 방법을 포함해 비즈니스 성장에 있어 여러 가지 문제에 직면했습니다. 플랫폼의 써드파티 판매자 수가 증가함에 따라 더 많은 네트워크 대역폭과 컴퓨팅 성능이 필요했습니다. 이러한 요구사항을 해결하기 위해 AWS 클라우드 서비스를 추가하면서 기업의 클라우드 비용이 증가했고, 새로운 비즈니스에서 발생하는 매출로는 증가하는 클라우드 비용을 충분히 감당할 수 없었습니다.

비즈니스를 확장하면서 이러한 비용을 고객에게 전가하지 않으려면 새로운 클라우드 공급업체가 필요했습니다. 목표는 자사 플랫폼의 판매자에게 지속적으로 우수한 네트워크 성능을 제공하면서 운영 비용을 대폭 절감하는 것이었습니다.