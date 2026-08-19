국경을 넘나드는 이커머스 업계에서 전 세계 40만 명 이상의 판매자에게 서비스를 제공하는 한 기업은 AWS 클라우드 서비스 비용이 매출보다 빠르게 증가하는 것을 보고 변화가 필요하다고 판단했습니다. 이 기업은 비용 효율적인 성장을 위해 Akamai Cloud Computing(구 Linode)으로 전환했습니다.
수천 명의 온라인 판매자 지원
성장 속도를 앞지르는 비용
기업은 비용 효율적으로 비즈니스를 확장하는 방법을 포함해 비즈니스 성장에 있어 여러 가지 문제에 직면했습니다. 플랫폼의 써드파티 판매자 수가 증가함에 따라 더 많은 네트워크 대역폭과 컴퓨팅 성능이 필요했습니다. 이러한 요구사항을 해결하기 위해 AWS 클라우드 서비스를 추가하면서 기업의 클라우드 비용이 증가했고, 새로운 비즈니스에서 발생하는 매출로는 증가하는 클라우드 비용을 충분히 감당할 수 없었습니다.
비즈니스를 확장하면서 이러한 비용을 고객에게 전가하지 않으려면 새로운 클라우드 공급업체가 필요했습니다. 목표는 자사 플랫폼의 판매자에게 지속적으로 우수한 네트워크 성능을 제공하면서 운영 비용을 대폭 절감하는 것이었습니다.
현재와 미래의 요구사항을 해결하는 Akamai Cloud Computing
기업은 플랫폼의 사용 편의성, 경쟁력 있는 가격, 온디맨드 컴퓨팅 리소스를 기반으로 Akamai Cloud Computing을 선택했습니다. 이러한 요소들이 결합되어 필요할 때 쉽고 비용 효율적으로 확장할 수 있습니다.
Akamai의 글로벌 네트워크가 비용 효율적인 방식으로 강력한 성능과 콘텐츠 배포 서비스를 제공한다는 점도 높이 평가했습니다. 또한 Akamai의 다양한 솔루션으로 향후 요구사항을 해결할 수 있다는 것도 알고 있었습니다.
전환을 주도하는 Jinmu
빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 분야의 핵심 기술을 보유한 Akamai 파트너사 Jinmu는 상세한 문서와 현장 엔지니어가 프로세스 전반에 걸쳐 테스트와 지원을 제공함으로써 AWS에서 Akamai로 전환하는 데 도움을 주었습니다. 전환 프로세스에는 고객의 EC2 AWS 인스턴스 이미지를 생성하고, 이를 Akamai Cloud에 배치하고, 증분 데이터를 기록하고, 새 이미지를 업데이트하는 작업이 포함되었습니다.
Akamai Cloud의 가치
기업은 이제 Akamai의 글로벌 클라우드 플랫폼을 활용해 클라우드 서비스에 더욱 빠르고 안정적인 콘텐츠 배포 서비스를 추가합니다. 여기에는 써드파티 판매자에게 라이브 스트리밍 플랫폼, 안정적인 계정, 스토어 보안 서비스를 제공하는 것이 포함됩니다. 결과적으로 글로벌 도달 범위, 강화된 보안, 고성능을 바탕으로 더욱 우수한 이커머스 서비스를 전 세계에 제공할 수 있게 되었습니다.
자신감 있는 비즈니스 성장
기업은 Akamai의 경쟁력 있는 클라우드 가격, 자동 확장 기능, 고성능 콘텐츠 배포 서비스를 활용해 글로벌 이커머스 비즈니스를 성공적으로 확장하고 최적화했습니다. 해외 시장에서도 크게 성장했습니다. 해당 기업은 앞으로도 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 리소스를 활용해 비즈니스를 더욱 확장하고 더 많은 판매자를 유치할 계획입니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.