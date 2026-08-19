Histórias de clientes de varejo

A empresa enfrentou vários desafios no crescimento de seus negócios, incluindo a busca por uma maneira de expandir de forma econômica. À medida que o número de vendedores terceirizados em sua plataforma cresceu, ela precisava de mais largura de banda de rede e poder de computação. A adição de mais serviços de nuvem da AWS para atender a essas necessidades aumentou os custos de nuvem da empresa, e a receita do novo volume de negócios não cobria totalmente as contas em crescimento.

Para evitar repassar esses custos aos clientes enquanto expandia os negócios, a empresa precisava de um novo provedor de nuvem. O objetivo era reduzir bastante seus custos operacionais e, ao mesmo tempo, continuar a fornecer um excelente desempenho de rede aos vendedores na plataforma.