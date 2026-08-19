Histórias de clientes de varejo

Quando uma empresa que atende a mais de 400 mil vendedores em todo o mundo no setor de comércio eletrônico internacional viu que os custos do serviço de nuvem da AWS ultrapassavam a receita, ela precisou fazer uma mudança. A empresa recorreu à Akamai Cloud Computing (antiga Linode) para permitir um crescimento economicamente acessível.
Alimentando milhares de vendedores online
Os custos ultrapassam o crescimento
A empresa enfrentou vários desafios no crescimento de seus negócios, incluindo a busca por uma maneira de expandir de forma econômica. À medida que o número de vendedores terceirizados em sua plataforma cresceu, ela precisava de mais largura de banda de rede e poder de computação. A adição de mais serviços de nuvem da AWS para atender a essas necessidades aumentou os custos de nuvem da empresa, e a receita do novo volume de negócios não cobria totalmente as contas em crescimento.
Para evitar repassar esses custos aos clientes enquanto expandia os negócios, a empresa precisava de um novo provedor de nuvem. O objetivo era reduzir bastante seus custos operacionais e, ao mesmo tempo, continuar a fornecer um excelente desempenho de rede aos vendedores na plataforma.
A Akamai Cloud Computing atende às necessidades atuais e futuras
A decisão de escolher a Akamai Cloud Computing foi baseada na facilidade de uso da plataforma, nos preços competitivos e nos recursos de computação sob demanda. Combinados, eles tornam a escalabilidade, quando necessária, fácil e econômica.
A empresa também gostou do fato de que a rede global da Akamai oferece excelentes desempenho e serviços de distribuição de conteúdo de maneira econômica. Além disso, ela sabia que poderia aproveitar a variedade de soluções da Akamai para atender às necessidades futuras.
A Jinmu orienta a migração
Com as principais tecnologias em big data, computação em nuvem e inteligência artificial, a Jinmu, parceira da Akamai, ajudou a empresa a migrar da AWS para a Akamai com uma documentação detalhada e engenheiros no local que realizaram testes e deram suporte durante todo o processo. O processo de migração incluiu a criação de uma imagem da instância EC2 AWS do cliente, inserindo-a na Akamai Connected Cloud, registrando dados incrementais e atualizando a nova imagem.
O valor da Akamai Connected Cloud
A empresa agora aproveita a plataforma de nuvem global da Akamai para adicionar serviços de distribuição de conteúdo mais rápidos e confiáveis aos serviços em nuvem que ela oferece. Isso inclui fornecer aos vendedores terceirizados uma plataforma de streaming ao vivo, uma conta confiável e serviços de proteção da loja. O resultado são melhores serviços de comércio eletrônico internacional devido ao alcance global, segurança aprimorada e alto desempenho.
Expansão dos negócios com confiança
Ao aproveitar os preços de nuvem competitivos, os recursos de escalonamento automatizado e os serviços de distribuição de conteúdo de alto desempenho da Akamai, a empresa expandiu e otimizou com sucesso seu negócio de comércio eletrônico internacional. Isso inclui um forte crescimento nos mercados internacionais. A empresa planeja expandir ainda mais seus negócios e atrair mais comerciantes usando os recursos de computação em nuvem da Akamai.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.