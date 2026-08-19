Historia de cliente de retail

Los costes de los servicios en la nube de AWS de una empresa que atiende a más de 400 000 vendedores en el sector del comercio electrónico multinacional superaban los ingresos, y había que revertir la situación. La compañía recurrió a Akamai Cloud Computing (anteriormente Linode) para conseguir un crecimiento rentable.
El impulso necesario para miles de vendedores online
El crecimiento no compensaba los costes
Para poder crecer, la empresa necesitaba afrontar una serie de retos, para hacerlo, sobre todo, de una forma rentable. A medida que aumentaba el número de vendedores externos en su plataforma, necesitaba más ancho de banda de red y potencia de computación. La incorporación de más servicios en la nube de AWS para satisfacer estas necesidades aumentaba los costes de la nube de la empresa, y los ingresos procedentes del nuevo volumen de negocio no cubrían completamente esta subida en las facturas.
Para no repercutir estos costes a sus clientes mientras se expandía el negocio, la empresa necesitaba un nuevo proveedor de nube. El objetivo era reducir en gran medida los costes operativos y, al mismo tiempo, seguir proporcionando un rendimiento de red excelente a los vendedores de su plataforma.
Akamai Cloud Computing atiende las necesidades presentes y futuras
La decisión de elegir Akamai Cloud Computing se basó en la facilidad de uso de la plataforma, su precio competitivo y la oferta de recursos informáticos a la carta. Todo ello con una escalabilidad flexible, sencilla y rentable.
La empresa también valoró que la red global de Akamai ofreciera un rendimiento sólido y servicios de distribución de contenido a un precio competitivo. Además, sabía que la variedad de soluciones de Akamai podría dar respuesta a necesidades futuras.
Jinmu: el guía de la migración
Gracias sus tecnologías clave de big data, cloud computing e inteligencia artificial, el partner de Akamai Jinmu ayudó a la empresa a migrar de AWS a la plataforma de Akamai con documentación detallada e ingenieros in situ que efectuaron pruebas y facilitaron asistencia durante todo el proceso. El proceso de migración incluyó la creación de una imagen de la instancia de EC2 en AWS del cliente, su integración en Akamai Connected Cloud, el registro de datos incrementales y la actualización de la nueva imagen.
El valor de Akamai Connected Cloud
Gracias a la plataforma global en la nube de Akamai, la empresa disfruta ahora de unos servicios de distribución de contenido más rápidos y fiables. De este modo, puede proporcionar a los vendedores externos una plataforma de streaming en directo, una cuenta fiable y servicios de protección de tiendas. Así se garantizan unos servicios de comercio electrónico internacionales mejores gracias al alcance global, a una mayor seguridad y al gran rendimiento.
Crecimiento empresarial con confianza
Gracias a los competitivos precios de la nube de Akamai y a sus capacidades de adaptación automática y servicios de distribución de contenidos de alto rendimiento, la empresa ha podido expandir y optimizar su actividad internacional. Como parte de esto, los mercados extranjeros han registrado un intenso crecimiento. De hecho, la firma tiene previsto seguir con sus planes de desarrollo y atraer a más vendedores con estos recursos de cloud computing de Akamai.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia contra ciberamenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales en cualquier lugar. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.