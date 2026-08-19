Historia de cliente de retail

Para poder crecer, la empresa necesitaba afrontar una serie de retos, para hacerlo, sobre todo, de una forma rentable. A medida que aumentaba el número de vendedores externos en su plataforma, necesitaba más ancho de banda de red y potencia de computación. La incorporación de más servicios en la nube de AWS para satisfacer estas necesidades aumentaba los costes de la nube de la empresa, y los ingresos procedentes del nuevo volumen de negocio no cubrían completamente esta subida en las facturas.

Para no repercutir estos costes a sus clientes mientras se expandía el negocio, la empresa necesitaba un nuevo proveedor de nube. El objetivo era reducir en gran medida los costes operativos y, al mismo tiempo, seguir proporcionando un rendimiento de red excelente a los vendedores de su plataforma.