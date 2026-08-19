Storia di un cliente del settore retail

Quando ha visto che i costi del servizio cloud AWS superavano le entrate, un'azienda che gestisce più di 400.000 venditori in tutto il mondo nel settore dell'e-commerce transfrontaliero aveva la necessità di apportare un cambiamento. L'azienda si è affidata alla soluzione Akamai Cloud Computing (in precedenza, Linode) per favorire una crescita economicamente vantaggiosa.
La gestione di migliaia di venditori online
I costi superano la crescita
L'azienda si è trovata ad affrontare una serie di sfide per far crescere le proprie attività aziendali, tra cui espandersi in modo economicamente vantaggioso. Con l'aumento del numero di venditori di terze parti sulla sua piattaforma, l'azienda aveva bisogno di una maggiore quantità di larghezza di banda di rete e potenza di elaborazione. L'aggiunta di ulteriori servizi cloud AWS necessari per soddisfare queste esigenze ha fatto lievitare i costi del cloud dell'azienda e le entrate derivanti dal nuovo volume di affari non hanno coperto completamente le crescenti spese per il cloud.
Per evitare di trasferire questi costi ai propri clienti durante l'espansione delle proprie attività, l'azienda aveva bisogno di un nuovo provider di servizi cloud. L'obiettivo era ridurre notevolmente i suoi costi operativi continuando a fornire eccellenti performance di rete ai venditori sulla sua piattaforma.
Akamai Cloud Computing soddisfa le esigenze attuali e future
La decisione di scegliere Akamai Cloud Computing si è basata sulla facilità d'uso della piattaforma, sui suoi prezzi competitivi e sulle risorse di elaborazione on-demand. Insieme, queste caratteristiche rendono la scalabilità, quando necessaria, semplice ed economicamente vantaggiosa.
L'azienda ha, inoltre, apprezzato il fatto che la rete globale di Akamai sia in grado di offrire eccellenti performance e servizi di distribuzione dei contenuti a costi vantaggiosi. Inoltre, l'azienda era consapevole di poter trarre vantaggio dalla varietà delle soluzioni di Akamai per soddisfare le sue esigenze future.
Jinmu guida la migrazione
Disponendo dei fondamentali elementi tecnologici nei big data, nel cloud computing e nell'intelligenza artificiale, Jinmu, partner di Akamai, ha aiutato l'azienda a migrare da AWS ad Akamai, offrendo una documentazione dettagliata e tecnici in sede che hanno fornito il supporto ed eseguito i test necessari durante l'intero processo. Il processo di migrazione prevedeva la creazione di un'immagine dell'istanza AWS EC2 del cliente, il suo inserimento sull'Akamai Connected Cloud, la registrazione di dati incrementali e l'aggiornamento della nuova immagine.
Il valore dell'Akamai Connected Cloud
L'azienda ora utilizza la piattaforma cloud globale di Akamai per aggiungere servizi di distribuzione dei contenuti più rapidi e affidabili ai servizi cloud offerti, tra cui fornire a venditori di terze parti una piattaforma di streaming live, un account affidabile e servizi di protezione del negozio. Ne risultano migliori servizi di e-commerce transfrontalieri grazie alla portata globale, alla maggiore sicurezza e alle elevate performance.
Espansione delle attività aziendali in tutta sicurezza
Sfruttando i prezzi competitivi del cloud di Akamai, le funzionalità di scalabilità automatizzata e i servizi di distribuzione di contenuti ad alte performance, l'azienda ha ampliato e ottimizzato con successo le proprie attività di e-commerce transfrontaliero, con una forte crescita anche nei mercati esteri. L'azienda prevede di espandere ulteriormente le proprie attività e attirare più commercianti grazie all'utilizzo delle risorse di cloud computing di Akamai.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.