小売業界のお客様事例

同社は、コスト効率良く事業を拡大する方法など、事業を成長させる上で多くの課題に直面しました。プラットフォーム上のサードパーティ販売業者の増加に伴い、ネットワーク帯域幅と処理能力を増強する必要がありました。こうしたニーズに対応するためにAWSクラウドサービスを追加したことにより、クラウドコストが増大したのですが、新たに発生したビジネスからの収益ではこのコスト増を完全にはカバーできませんでした。

このようなコストを顧客に転嫁することなく事業を拡大するため、同社は新しいクラウドプロバイダーを必要としていました。目標としたのは、運営費を大幅に削減しながら、引き続きプラットフォーム上の販売業者に優れたネットワークパフォーマンスを提供することです。