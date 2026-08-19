小売業界のお客様事例

越境EC業界で世界中の40万を超える販売業者にサービスを提供しているある企業では、AWSクラウドサービスのコストが収益を上回ったことで、変革を迫られました。そして、コスト効率良く成長を遂げるために、Akamai Cloud Computing（旧称Linode）に移行しました。
数千のオンライン販売業者を支援
成長を上回るコスト増
同社は、コスト効率良く事業を拡大する方法など、事業を成長させる上で多くの課題に直面しました。プラットフォーム上のサードパーティ販売業者の増加に伴い、ネットワーク帯域幅と処理能力を増強する必要がありました。こうしたニーズに対応するためにAWSクラウドサービスを追加したことにより、クラウドコストが増大したのですが、新たに発生したビジネスからの収益ではこのコスト増を完全にはカバーできませんでした。
このようなコストを顧客に転嫁することなく事業を拡大するため、同社は新しいクラウドプロバイダーを必要としていました。目標としたのは、運営費を大幅に削減しながら、引き続きプラットフォーム上の販売業者に優れたネットワークパフォーマンスを提供することです。
Akamai Cloud Computingは現在と将来のニーズに対応
Akamai Cloud Computingを選択した決め手は、プラットフォームの使いやすさ、手頃な価格、オンデマンドのコンピューティングリソースでした。これらが組み合わさることによって、必要に応じて簡単かつコスト効率良くスケーラビリティを確保できるようになっています。
また、Akamaiのグローバルネットワークがコスト効率の良い方法で強力なパフォーマンスとコンテンツ配信サービスを提供していることも評価されました。さらに、Akamaiのさまざまなソリューションを活用して将来のニーズに対応できることもわかりました。
Jinmuが移行をサポート
AkamaiのパートナーであるJinmuは、ビッグデータ、クラウドコンピューティング、人工知能のコアテクノロジーを活用し、詳細なドキュメンテーションと、プロセス全体でテストとサポートを行うオンサイトエンジニアを通じて、AWSからAkamaiへの移行を支援しました。移行プロセスには、お客様のEC2 AWSインスタンスのイメージ作成とAkamai Connected Cloudへの配置、増分データの記録、新しいイメージの更新などが含まれていました。
Akamai Connected Cloudの価値
同社は現在、Akamaiのグローバル・クラウド・プラットフォームを活用して、自社が提供するクラウドサービスに高速で信頼性の高いコンテンツ配信サービスを追加しています。これには、サードパーティの販売業者へのライブ・ストリーミング・プラットフォーム、信頼できるアカウント、ストア保護サービスの提供が含まれます。その結果、グローバルなリーチ、セキュリティとパフォーマンスの向上によって、より優れた越境ECサービスが実現しています。
自信を持って事業を拡大
Akamaiの手頃なクラウド価格、自動スケーリング機能、高パフォーマンスのコンテンツ配信サービスを活用することで、同社は越境EC事業の拡大と最適化に成功しました。海外市場でも高成長を遂げています。同社は、Akamaiのクラウド・コンピューティング・リソースを活用することで、事業をさらに拡大し、より多くの販売者を呼び込むことを計画しています。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。