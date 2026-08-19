Kundenreferenz Einzelhandel

Das Unternehmen sah sich beim Ausbau seines Geschäfts mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter auch die kosteneffiziente Expansion. Da die Zahl der Drittanbieter auf der Plattform zunahm, waren mehr Netzwerkbandbreite und Rechenleistung notwendig. Nachdem man weitere AWS-Cloud-Services hinzugefügt hatte, um diese Anforderungen zu erfüllen, stiegen die Cloudkosten des Unternehmens, und die Einnahmen aus dem neuen Geschäftsvolumen konnten die Ausgaben nicht mehr vollständig decken.

Um diese Kosten nicht an die Kunden weitergeben zu müssen und gleichzeitig das Geschäft auszubauen, benötigte das Unternehmen einen neuen Cloudanbieter. Ziel war es, die Betriebskosten deutlich zu senken und gleichzeitig den Verkäufern auf der Plattform eine hervorragende Netzwerkperformance zu bieten.