Kundenreferenz Einzelhandel

Als das Unternehmen, das weltweit mehr als 400.000 Verkäufer in der länderübergreifenden E-Commerce-Branche bedient, bemerkte, dass die Kosten für den AWS-Cloud-Service den Umsatz überstiegen, war eine Veränderung unabdingbar. Das Unternehmen entschied sich für Akamai Cloud Computing (ehemals Linode), um kosteneffizientes Wachstum zu ermöglichen.
Eine Plattform für Tausende von Online-Verkäufern
Die Kosten übersteigen das Wachstum
Das Unternehmen sah sich beim Ausbau seines Geschäfts mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, darunter auch die kosteneffiziente Expansion. Da die Zahl der Drittanbieter auf der Plattform zunahm, waren mehr Netzwerkbandbreite und Rechenleistung notwendig. Nachdem man weitere AWS-Cloud-Services hinzugefügt hatte, um diese Anforderungen zu erfüllen, stiegen die Cloudkosten des Unternehmens, und die Einnahmen aus dem neuen Geschäftsvolumen konnten die Ausgaben nicht mehr vollständig decken.
Um diese Kosten nicht an die Kunden weitergeben zu müssen und gleichzeitig das Geschäft auszubauen, benötigte das Unternehmen einen neuen Cloudanbieter. Ziel war es, die Betriebskosten deutlich zu senken und gleichzeitig den Verkäufern auf der Plattform eine hervorragende Netzwerkperformance zu bieten.
Akamai Cloud Computing erfüllt aktuelle und zukünftige Anforderungen
Das Unternehmen hat sich aufgrund der Nutzerfreundlichkeit der Plattform, der wettbewerbsfähigen Preise und der bedarfsorientieren Rechenressourcen für Akamai Cloud Computing entschieden. Zusammen sorgen sie – bei Bedarf – für eine mühelose und kosteneffiziente Skalierung.
Das Unternehmen schätzte auch sehr, dass das globale Netzwerk von Akamai auf kosteneffiziente Weise stabile Performance und Inhaltsverteilungsdienste bereitstellt. Darüber hinaus wusste man, dass die verschiedenen Lösungen von Akamai geeignet sind, um auch für zukünftige Anforderungen gerüstet zu sein.
Jinmu leitet die Migration
Der Akamai-Partner Jinmu hat das Unternehmen mit den Kerntechnologien Big Data, Cloud Computing und künstlicher Intelligenz bei der Migration von AWS zu Akamai unterstützt. Dazu gehörten eine ausführliche Dokumentation sowie Techniker vor Ort, die während des gesamten Prozesses Tests durchführten und Support boten. Der Migrationsprozess umfasste die Erstellung eines Image der EC2-AWS-Instanz des Kunden, die Übertragung in die Akamai Connected Cloud, die Aufzeichnung inkrementeller Daten und die Aktualisierung des neuen Image.
Der Mehrwert der Akamai Connected Cloud
Das Unternehmen nutzt nun die globale Cloudplattform von Akamai, um die bereitgestellten Cloudservices um schnellere und zuverlässigere Inhaltsverteilungsdienste zu erweitern. Dazu gehören die Bereitstellung einer Live-Streaming-Plattform, eines zuverlässigen Kontos und Speicherschutzservices für Drittanbieter. Daraus resultieren bessere länderübergreifende E-Commerce-Services dank globaler Reichweite, verbesserte Sicherheit und höhere Leistung.
Zuverlässiges Unternehmenswachstum
Dank der wettbewerbsfähigen Preisgestaltung, der automatisierten Skalierungsfunktionen und der leistungsstarken Inhaltsverteilungsdienste von Akamai konnte das Unternehmen sein länderübergreifendes E-Commerce-Geschäft erfolgreich erweitern und optimieren. Dazu gehört auch ein starkes Wachstum auf Märkten im Ausland. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, mit den Cloud-Computing-Ressourcen von Akamai sein Geschäft weiter auszubauen und mehr Händler anzuziehen.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.