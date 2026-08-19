Témoignage client du secteur du commerce de détail

La société se trouvait confrontée à un certain nombre de défis dans la croissance de son activité, y compris la manière de se développer de manière rentable. Avec l'augmentation du nombre de vendeurs tiers sur sa plateforme, elle avait besoin d'une bande passante et d'une puissance de calcul accrues. L'ajout de services cloud AWS pour répondre à ces besoins a fait augmenter les coûts de l'entreprise et les recettes provenant du nouveau volume d'affaires n'ont pas entièrement couvert les factures croissantes associées au cloud.

Pour éviter de répercuter ces coûts sur ses clients tout en développant ses activités, l'entreprise avait besoin d'un nouveau fournisseur de services cloud. L'objectif était de réduire considérablement ses coûts d'exploitation, tout en continuant à fournir d'excellentes performances réseau aux vendeurs sur sa plateforme.