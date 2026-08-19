Témoignage client du secteur du commerce de détail

Lorsqu'une entreprise au service de plus de 400 000 vendeurs du monde entier dans le secteur du commerce électronique transfrontalier a constaté que les coûts de ses services cloud AWS progressaient plus rapidement que son chiffre d'affaires, elle s'est trouvée dans l'obligation d'opérer un changement. La société s'est tournée vers le Cloud Computing d'Akamai (anciennement Linode) pour assurer une croissance rentable.
Propulser des milliers de vendeurs en ligne
La croissance éclipsée par les coûts
La société se trouvait confrontée à un certain nombre de défis dans la croissance de son activité, y compris la manière de se développer de manière rentable. Avec l'augmentation du nombre de vendeurs tiers sur sa plateforme, elle avait besoin d'une bande passante et d'une puissance de calcul accrues. L'ajout de services cloud AWS pour répondre à ces besoins a fait augmenter les coûts de l'entreprise et les recettes provenant du nouveau volume d'affaires n'ont pas entièrement couvert les factures croissantes associées au cloud.
Pour éviter de répercuter ces coûts sur ses clients tout en développant ses activités, l'entreprise avait besoin d'un nouveau fournisseur de services cloud. L'objectif était de réduire considérablement ses coûts d'exploitation, tout en continuant à fournir d'excellentes performances réseau aux vendeurs sur sa plateforme.
Le Cloud Computing d'Akamai répond aux besoins actuels et futurs
Le choix du Cloud Computing d'Akamai a été motivé par la simplicité d'utilisation de la plateforme, ses prix compétitifs et ses ressources informatiques à la demande. La combinaison de ces éléments rend l'évolutivité, lorsqu'elle est nécessaire, facile et rentable.
La société a également apprécié le fait que le réseau mondial d'Akamai offre des performances robustes et des services de distribution de contenu de manière économique. En outre, elle savait qu'elle pouvait tirer parti des nombreuses solutions d'Akamai pour répondre à ses besoins futurs.
Jinmu guide la migration
Grâce à ses technologies de base dans les domaines du Big Data, du Cloud Computing et de l'intelligence artificielle, Jinmu, partenaire d'Akamai, a aidé l'entreprise à migrer d'AWS vers Akamai grâce à une documentation détaillée et à des ingénieurs sur site qui ont assuré les tests et l'assistance tout au long du processus. Le processus de migration comprenait la création d'une image de l'instance AWS EC2 du client, son placement sur Akamai Connected Cloud, l'enregistrement de données incrémentielles et la mise à jour de la nouvelle image.
La valeur d'Akamai Connected Cloud
La société exploite désormais la plateforme cloud mondiale d'Akamai pour ajouter des services de distribution de contenu plus rapides et plus fiables aux services cloud qu'elle fournit. Il s'agit notamment de fournir aux vendeurs tiers une plateforme de diffusion live, un compte fiable et des services de protection des magasins. Il en résulte de meilleurs services de commerce électronique transfrontalier grâce à une portée mondiale, une sécurité renforcée et des performances élevées.
Développer l'entreprise en toute confiance
En tirant parti des tarifs compétitifs du cloud, des capacités d'évolutivité automatisées et des services de distribution de contenu hautes performances d'Akamai, la société a réussi à étendre et à optimiser son activité de commerce électronique transfrontalier. Cela inclut une forte croissance sur les marchés étrangers. L'entreprise prévoit de développer ses activités et d'attirer davantage de commerçants en utilisant les ressources de Cloud Computing d'Akamai.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.