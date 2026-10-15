기존 보안 스택은 네트워크 경계를 통과하는 경로나 노출 이후의 데이터 검사에 의존합니다. 그러나 AI 상호작용은 네트워크 경로를 우회하는 경우가 많으므로, 상호작용이 실제로 이루어지는 지점에서 실시간으로 거버넌스를 적용해야 합니다.

