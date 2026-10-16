Le contrôle de l'utilisation de l'IA est une fonctionnalité de sécurité et de gouvernance qui permet aux entreprises de découvrir, comprendre et contrôler la manière dont l'IA est utilisée en leur sein, en gérant les interactions en temps réel entre les utilisateurs, les applications, les identités et les environnements.
Points à retenir
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L'IA fantôme entraîne des lacunes critiques en matière de visibilité pour les entreprises.
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Les outils d'IA non gérés exposent les entreprises à des risques de fuite de données, ce qui nécessite une surveillance constante pour sécuriser chaque interaction.
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Les systèmes de sécurité statiques ne peuvent pas contenir les risques liés aux interactions dynamiques avec l'IA.
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Les systèmes de défense traditionnels ne prennent pas en compte l'activité des navigateurs et des applications SaaS, ce qui rend les contrôles des interactions en temps réel indispensables pour renforcer votre sécurité.
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Les interdictions générales de l'IA poussent les utilisateurs à des solutions de contournement risquées non gérées.
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Limiter l'accès favorise l'utilisation fantôme, tandis que l'application de mesures adaptées au contexte permet une adoption sûre et efficace de l'IA.
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Les règles non appliquées exposent les entreprises à des risques de non-conformité.
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Les documents visant à édicter des règles qui ne sont pas assortis de contrôles techniques exposent les entreprises à des sanctions en cas d'audit, d'où la nécessité de mettre en place des mesures de protection automatisées au moment des interactions.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Le contrôle de l'utilisation de l'IA est une fonctionnalité de sécurité et de gouvernance qui permet aux entreprises de découvrir, comprendre et contrôler la manière dont l'IA est utilisée en leur sein, en gérant les interactions en temps réel entre les utilisateurs, les applications, les identités et les environnements.
Gartner définit le contrôle de l'utilisation de l'IA comme un élément essentiel de la gestion de la confiance, des risques et de la sécurité liés à l'IA (AI TRiSM). Il a pour objectif de détecter l'utilisation de l'IA, d'évaluer les risques en temps réel, de faire respecter les règles et d'identifier les comportements anormaux.
Les systèmes de sécurité traditionnels reposent sur les chemins du périmètre réseau ou sur l'analyse des données après exposition, tandis que les interactions avec l'IA contournent souvent les chemins réseau et nécessitent une gouvernance en temps réel, au moment de l'interaction.
L'utilisation non contrôlée de l'IA entraîne une perte de visibilité, une non-application des règles, une défaillance de l'identité et du contexte, une manipulation non détectée des prompts ou des comportements anormaux, ainsi que de graves lacunes en matière de conformité.
Les interdictions générales n'empêchent pas l'utilisation de l'IA ; au contraire, elles incitent les employés à recourir à des terminaux personnels et à des outils d'IA fantôme non gérés, hors du contrôle de l'entreprise, ce qui génère des risques de sécurité.
Une solution efficace doit intégrer des mécanismes flexibles et progressifs pour le contrôle le l'application des règles, tels que l'autorisation, la surveillance, l'avertissement, le contournement justifié, le blocage et le masquage.
Les entreprises doivent pouvoir s'appuyer sur une découverte continue des outils basés sur les navigateurs, des fonctionnalités intégrées des logiciels SaaS, des extensions de navigateur, des applications de bureau et des processus agentiques liés à la fois aux identités professionnelles et personnelles.
Akamai Workforce Protector est une plateforme de sécurité basée sur l'IA qui agit sur le dernier kilomètre. Elle contrôle les prompts, les actions des agents et l'échange de données au moment précis de l'interaction, sans modifier l'architecture du réseau ni perturber l'expérience utilisateur.