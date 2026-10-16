Gartner définit le contrôle de l'utilisation de l'IA comme un élément essentiel de la gestion de la confiance, des risques et de la sécurité liés à l'IA (AI TRiSM). Il a pour objectif de détecter l'utilisation de l'IA, d'évaluer les risques en temps réel, de faire respecter les règles et d'identifier les comportements anormaux.