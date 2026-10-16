KI‑Nutzungskontrolle (AI Usage Control, AIUC) ist eine Sicherheits- und Governance-Funktion, mit der Unternehmen die KI‑Nutzung im gesamten Unternehmen erkennen, verstehen und kontrollieren können, indem sie Interaktionen zwischen Nutzern, Anwendungen, Identitäten und Umgebungen in Echtzeit regelt.
Wichtige Erkenntnisse
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Schatten‑KI schafft kritische Lücken in der Governance-Transparenz.
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Nicht verwaltete KI‑Tools setzen Unternehmen dem Risiko von Datenlecks aus. Um dem zu begegnen, braucht es eine kontinuierliche Erkennung, die jede Interaktion schützt.
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Statische Sicherheitsarchitekturen können die Risiken dynamischer KI‑Interaktionen nicht eindämmen.
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Klassische Netzwerkverteidigung deckt keine Browser- und SaaS‑Aktivitäten ab. Deshalb sind Echtzeit-Interaktionskontrollen heute unerlässlich, um eine zuverlässige Verteidigung zu gewährleisten.
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Pauschale KI‑Verbote treiben Nutzer zu riskanten, unkontrollierten Workarounds.
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Wenn Sie den Zugriff einschränken, setzen Mitarbeiter stattdessen vermehrt auf Schatten‑KI. Implementieren Sie stattdessen eine kontextbezogene Durchsetzung, um eine sichere und produktive KI‑Einführung zu gewährleisten.
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Wenn Richtlinien nicht durchgesetzt werden, riskieren Unternehmen Compliance-Verstöße.
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Richtliniendokumente ohne technische Kontrollen können am Ende zu Audit-Strafen führen. Deshalb benötigen Sie automatisierte Leitplanken, die direkt zum Zeitpunkt der Interaktion greifen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
KI‑Nutzungskontrolle (AI Usage Control, AIUC) ist eine Sicherheits- und Governance-Funktion, mit der Unternehmen die KI‑Nutzung im gesamten Unternehmen erkennen, verstehen und kontrollieren können, indem sie Interaktionen zwischen Nutzern, Anwendungen, Identitäten und Umgebungen in Echtzeit regelt.
Gartner definiert KI‑Nutzungskontrolle als eine grundlegende Komponente der Verwaltung von KI‑Zuverlässigkeit, -Risiko und -Sicherheit (AI Trust, Risk and Security Management, AI TRiSM), die darauf ausgelegt ist, die KI‑Nutzung zu erfassen, Risiken dynamisch zu bewerten, Richtlinien durchzusetzen und auffälliges Verhalten zu erkennen.
Herkömmliche Sicherheitsstacks basieren auf festen Netzwerkpfaden und auf Datenanalysen nach Sicherheitsvorfällen. Doch KI‑Interaktionen umgehen häufig Netzwerkpfade und erfordern deshalb eine Governance, die in Echtzeit zum Zeitpunkt der Interaktion greift.
Eine unkontrollierte KI‑Nutzung verursacht verschiedene Probleme, darunter ein Verlust der Transparenz, nicht durchgesetzte Richtlinien, ein Versagen identitätsbasierter Kontrollen, fehlender Kontext, fehlende Erkennung von Prompt-Manipulation oder auffälligem Verhalten sowie erhebliche Compliance-Lücken.
Pauschale Verbote verhindern die KI‑Nutzung nicht, sondern treiben Mitarbeiter dazu, private Geräte und nicht verwaltete Schatten‑KI-Tools zu verwenden, in die das Unternehmen keinen Einblick hat. Und das sorgt letztlich für Sicherheitsrisiken.
Eine effektive Lösung sollte flexible, abgestufte Durchsetzungskontrollen bieten, darunter zulassen, überwachen, warnen, begründete Ausnahmen gewähren, blockieren und maskieren.
Unternehmen benötigen eine kontinuierliche Erkennung über browserbasierte Tools, integrierte SaaS‑Funktionen, Browsererweiterungen, Desktopanwendungen und agentische Workflows hinweg. Hierbei müssen erkannte Interaktionen geschäftlichen und privaten Identitäten zugeordnet werden.
Akamai Workforce Protector fungiert als KI‑Sicherheitsplattform für die letzte Meile, die Prompts, Agentenaktionen und Datenaustausch exakt am Punkt der Interaktion kontrolliert, ohne die Netzwerkarchitektur zu verändern oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.