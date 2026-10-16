O controle do uso de IA é uma funcionalidade de segurança e governança que ajuda as organizações a identificar, compreender e gerenciar como a inteligência artificial é utilizada em toda a empresa, regulando as interações em tempo real entre usuários, aplicações, identidades e ambientes.
Principais conclusões
-
A inteligência artificial oculta cria lacunas críticas de visibilidade na governança.
-
Ferramentas de IA não gerenciadas expõem as empresas a vazamentos de dados, exigindo uma vigilância constante para garantir a segurança de todas as interações.
-
Stacks de segurança estáticos não conseguem conter os riscos gerados por interações dinâmicas com a inteligência artificial.
-
As defesas tradicionais de perímetro não conseguem monitorar a atividade em navegadores e SaaS, tornando os controles de interação em tempo real essenciais para a sua segurança.
-
Proibições gerais de IA levam os usuários a recorrer a soluções alternativas arriscadas e não controladas.
-
Restringir o acesso aumenta o uso não oficial, enquanto a aplicação de políticas baseadas no contexto permite uma adoção segura e produtiva da inteligência artificial.
-
Políticas não aplicadas deixam as empresas vulneráveis a falhas de conformidade.
-
Documentos de políticas sem controles técnicos podem resultar em penalidades durante auditorias, tornando necessária a implementação de barreiras automatizadas no momento da interação.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O controle do uso de IA é uma funcionalidade de segurança e governança que ajuda as organizações a identificar, compreender e gerenciar como a inteligência artificial é utilizada em toda a empresa, regulando as interações em tempo real entre usuários, aplicações, identidades e ambientes.
A Gartner define o controle do uso de IA como um componente essencial da gestão de confiança, risco e segurança da inteligência artificial (AI TRiSM), com o objetivo de identificar o uso da IA, avaliar riscos de forma dinâmica, aplicar políticas e detectar comportamentos anômalos.
As soluções de segurança tradicionais dependem de rotas de perímetro de rede ou da análise de dados após a exposição, enquanto as interações com IA geralmente contornam as rotas de rede e exigem governança no momento exato da interação em tempo real.
O uso não gerenciado da inteligência artificial resulta em perda de visibilidade, falta de aplicação de políticas, falhas de identidade e contexto, manipulação de prompts não detectada ou comportamentos anômalos, além de graves lacunas de conformidade.
Proibições generalizadas não impedem o uso da inteligência artificial; pelo contrário, levam os funcionários a recorrer a dispositivos pessoais e a ferramentas de IA não gerenciadas, que operam fora do controle corporativo, criando riscos de segurança por padrão.
Uma solução eficaz deve oferecer controles de aplicação flexíveis e graduais, como permitir, monitorar, alertar, burlar com justificativa, bloquear e revisar.
As organizações precisam de uma descoberta contínua em ferramentas baseadas em navegadores, recursos integrados de SaaS, extensões de navegador, aplicações de desktop e fluxos de trabalho automatizados, todos vinculados a identidades corporativas e pessoais.
O Akamai Workforce Protector é uma plataforma de segurança baseada em inteligência artificial que atua na última etapa do processo, controlando prompts, ações dos agentes e a troca de dados exatamente no ponto de interação, sem alterar a arquitetura da rede ou prejudicar a experiência do usuário.