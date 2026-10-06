Fundada em 2018 para livrar o mundo da ansiedade causada pela proliferação de dados, a Hydrolix combina processamento de fluxos em tempo real, pesquisas indexadas e armazenamento desagregado em uma plataforma de dados em nuvem que processa dados transacionais a nível de terabytes por um custo quatro vezes menor do que em sistemas semelhantes. Criada especificamente para tornar o big data econômico na coleta, retenção e consulta, a empresa trabalha com algumas das maiores empresas do mundo, mudando a forma como elas gerenciam e aproveitam seus dados.
Por meio de uma parceria entre a Akamai e a Hydrolix, surgiu o TrafficPeak uma plataforma gerenciada de observabilidade executada na Akamai Cloud, a plataforma mais distribuída do mundo para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo.