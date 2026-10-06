Como explica Kagan, algumas das maiores empresas do mundo usam o TrafficPeak para entender o que está acontecendo em suas plataformas. "Como o TrafficPeak oferece visibilidade em tempo real de todo o tráfego, ele permite que as empresas detectem pirataria ou abuso."

Um cliente da Akamai que está experimentando o poder do TrafficPeak em primeira mão é a Elkjøp, uma sólida líder de mercado em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos nos países Nórdicos.

"Durante a campanha Black Friday Weeks, no pico do tráfego, tivemos um enorme ataque de DDoS envolvendo 3.000 endereços IP em 80 países. O TrafficPeak identificou o ataque imediatamente enquanto os serviços de segurança da Akamai nos proporcionaram a proteção necessária para conter o ataque", diz Jonas Petersson, líder de equipe de E-commerce, Elkjøp Nordic AS.

Ao usar a análise TrafficPeak, os clientes da Akamai também podem prever regiões geográficas com a maior demanda. A CDN da Akamai pode, então, priorizar a entrega de conteúdo para essas regiões a fim de garantir streaming de alta definição sem armazenamento em buffer durante o pico de audiência.

Outra forma comum de as empresas aproveitarem o TrafficPeak é habilitar recomendações de conteúdo personalizadas. Por exemplo, com uma visão dos hábitos de visualização, das consultas de pesquisa e do engajamento dos usuários de streaming, uma plataforma de streaming pode usar a CDN da Akamai para oferecer recomendações altamente personalizadas que aumentam o tempo de exibição e a retenção de usuários.

As empresas de jogos usam o TrafficPeak para monitorar picos de tráfego, obtendo insights sobre o sucesso de sua última atualização de jogos. Até mesmo as empresas que usam várias CDNs podem armazenar todos os seus registros de tráfego com o TrafficPeak em vez de comprar uma ferramenta de observabilidade de dados de terceiros.

"Estamos animados em fornecer observabilidade em tempo real para todos os clientes de entrega e segurança da Akamai. Os clientes da Akamai estão ávidos por uma solução de observabilidade escalável para lidar com cargas de trabalho em escala da Akamai sem esforço ou custos desastrosos", conclui Kagan.