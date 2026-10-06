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Hydrolix

O parceiro da Akamai permite um serviço gerenciado que gera valor de dados e insights sem precedentes para os clientes da Akamai

Logotipo da Hydrolix

Localização

Portland, Oregon
hydrolix.io

Setor

Alta tecnologia

Principais impactos

  • Redução dos custos com dados
  • Insights sobre os dados
  • Armazenamento de longo prazo

Solução

Computação em nuvem
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Mudança da economia de big data

Fundada em 2018 para livrar o mundo da ansiedade causada pela proliferação de dados, a Hydrolix combina processamento de fluxos em tempo real, pesquisas indexadas e armazenamento desagregado em uma plataforma de dados em nuvem que processa dados transacionais a nível de terabytes por um custo quatro vezes menor do que em sistemas semelhantes. Criada especificamente para tornar o big data econômico na coleta, retenção e consulta, a empresa trabalha com algumas das maiores empresas do mundo, mudando a forma como elas gerenciam e aproveitam seus dados.

Por meio de uma parceria entre a Akamai e a Hydrolix, surgiu o TrafficPeak uma plataforma gerenciada de observabilidade executada na Akamai Cloud, a plataforma mais distribuída do mundo para computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo.

Redução drástica dos custos de dados e de observabilidade

Os dados geralmente são a despesa número um da empresa depois da folha de pagamento. Na verdade, a observabilidade pode representar 30% do gasto total na nuvem, pressionando muito a TI para reduzir os custos de dados. Como é caro coletar dados em escala, as empresas geralmente dependem de métricas de alto nível ou de dados resumidos. 

Reconhecendo a necessidade de os clientes obterem visibilidade granular de seus registros e dados de forma mais acessível, a Akamai entrou em acordo comercial com a Hydrolix para viabilizar a plataforma de observabilidade TrafficPeak. Um serviço gerenciado executado na Akamai Cloud, o TrafficPeak permite que os clientes ingiram, consultem e retenham grandes quantidades de dados por um longo período, a um custo bem mais baixo em comparação com outras tecnologias. Além disso, como um serviço totalmente gerenciado, o TrafficPeak reduz os recursos humanos e tecnológicos normalmente necessários para gerenciar e analisar volumes de dados tão grandes. 

De acordo com Marty Kagan, cofundador e CEO da Hydrolix, "O TrafficPeak é 75% mais barato do que outros provedores. Permitir que os clientes da Akamai aproveitem todos os seus dados em vez de descartá-los para economizar custos pode dar a eles uma vantagem competitiva."

Possibilitando mais insights de mais dados

Com o TrafficPeak, os clientes da Akamai podem obter insights críticos sobre seus aplicativos, usuários e infraestrutura com painéis personalizáveis, desempenho de consultas em subsegundos e retenção automática de dados programados. Além disso, a integração é fácil. Por exemplo, o TrafficPeak integra-se perfeitamente ao SIEM (gerenciamento de eventos e informações de segurança) e aos dados DataStream 2 para oferecer visibilidade consolidada de incidentes de segurança e desempenho de aplicativos, tudo em um único painel. Ao utilizar o TrafficPeak para correlacionar dados SIEM com dados de entrega, os clientes podem identificar possíveis ameaças à segurança, como picos de tráfego incomuns.

Suporte a uma série de necessidades de negócios

Como explica Kagan, algumas das maiores empresas do mundo usam o TrafficPeak para entender o que está acontecendo em suas plataformas. "Como o TrafficPeak oferece visibilidade em tempo real de todo o tráfego, ele permite que as empresas detectem pirataria ou abuso."

Um cliente da Akamai que está experimentando o poder do TrafficPeak em primeira mão é a Elkjøp, uma sólida líder de mercado em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos nos países Nórdicos.

"Durante a campanha Black Friday Weeks, no pico do tráfego, tivemos um enorme ataque de DDoS envolvendo 3.000 endereços IP em 80 países. O TrafficPeak identificou o ataque imediatamente enquanto os serviços de segurança da Akamai nos proporcionaram a proteção necessária para conter o ataque", diz Jonas Petersson, líder de equipe de E-commerce, Elkjøp Nordic AS.

Ao usar a análise TrafficPeak, os clientes da Akamai também podem prever regiões geográficas com a maior demanda. A CDN da Akamai pode, então, priorizar a entrega de conteúdo para essas regiões a fim de garantir streaming de alta definição sem armazenamento em buffer durante o pico de audiência.

Outra forma comum de as empresas aproveitarem o TrafficPeak é habilitar recomendações de conteúdo personalizadas. Por exemplo, com uma visão dos hábitos de visualização, das consultas de pesquisa e do engajamento dos usuários de streaming, uma plataforma de streaming pode usar a CDN da Akamai para oferecer recomendações altamente personalizadas que aumentam o tempo de exibição e a retenção de usuários.

As empresas de jogos usam o TrafficPeak para monitorar picos de tráfego, obtendo insights sobre o sucesso de sua última atualização de jogos. Até mesmo as empresas que usam várias CDNs podem armazenar todos os seus registros de tráfego com o TrafficPeak em vez de comprar uma ferramenta de observabilidade de dados de terceiros. 

"Estamos animados em fornecer observabilidade em tempo real para todos os clientes de entrega e segurança da Akamai. Os clientes da Akamai estão ávidos por uma solução de observabilidade escalável para lidar com cargas de trabalho em escala da Akamai sem esforço ou custos desastrosos", conclui Kagan.

Sobre a Hydrolix

A Hydrolix é a única plataforma de dados nativa em nuvem criada especificamente para cargas de trabalho em escala de terabytes. Permitindo a observabilidade em tempo real sem limites, a Hydrolix foi fundada para mudar a economia de big data e lidar com a ansiedade, os obstáculos técnicos e as limitações das soluções atuais. Saiba mais sobre como a Hydrolix ajuda as organizações a aproveitar seus dados em hydrolix.io.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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