A Harmonic tem duas unidades de negócios. Uma para banda larga, outra para vídeo. Faço parte da equipe de vídeo da empresa, com foco em tecnologias para streaming e transmissão. Fizemos parte da transição dos equipamentos de vídeo antigos para a migração para a nuvem. Alguns colegas acham que é mais econômico manter o sistema no local, enquanto outros preferem migrar tudo para a nuvem. O que estamos vendo é uma série de soluções híbridas. Uma parte convém manter no local, enquanto a outra parte é melhor migrar para a nuvem e conectar as duas. A parceria entre a Harmonic e a Akamai pode resolver vários problemas. Por um lado, para streamers puros, esta é uma solução muito econômica com a melhor tecnologia da categoria para a perspectiva de streaming e a melhor tecnologia da perspectiva da nuvem. Por outro lado, se olharmos para os players tradicionais que preferem apostar tudo no local, essa combinação agora pode permitir que eles migrem coisas para a nuvem ou tenham uma solução híbrida. Por exemplo, você coloca uma grande quantidade da sua codificação no local em seu data center, mas depois coloca seu armazenamento, DVR, origem na nuvem e usa essa elasticidade.



Além dos fluxos de trabalho tradicionais de reprodução, codificação, streaming, agora podemos adicionar também a essa distribuição primária a conectividade da Akamai Cloud, e a tecnologia da Harmonic é perfeita para isso. Optamos por trabalhar com a Akamai para impulsionar o VOS360 por causa das principais características oferecidas pela Akamai Connected Cloud. A maneira como a Akamai Connected Cloud é criada com base na área ocupada pela CDN é diferente de como os data centers de hiperescaladores típicos são criados. Essa é uma abordagem mais focada em mídia. Isso traz um benefício melhor para a forma como a mídia é entregue. Está muito mais próximo do assinante final, o que significa menor latência e menor custo. Para nós, isso é essencial quando lidamos com fluxos de trabalho de vídeo. Essa parceria com a Akamai é exatamente o que estávamos procurando para expandir nossos negócios de SaaS.