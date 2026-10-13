A Harmonic está revolucionando a oferta de banda larga e vídeo do jeito que conhecemos. Como líder global em soluções virtualizadas, ela está mudando a forma como as empresas de mídia e os provedores de serviços monetizam o conteúdo em cada tela, simplificando a entrega de vídeo over-the-top (OTT) por meio de fluxos de trabalho nativos da nuvem. Ao combinar as soluções VOS® 360 nativas da nuvem da Harmonic com a Akamai Cloud e o Akamai Media Services Live 5, a Harmonic e a Akamai remodelam a rapidez, a confiabilidade e a escalabilidade dos serviços de vídeo.
Redefinindo a oferta de banda larga e vídeo
Impulsionando a inovação com IA e flexibilidade da nuvem
As ofertas líderes de mercado de software como serviço (SaaS) VOS360 da Harmonic são utilizadas por empresas de mídia em todo o mundo. E não é por qualquer razão. O VOS360 Media SaaS simplifica todas as etapas de processamento e entrega de mídia para serviços de streaming e transmissão premium, enquanto o VOS360 Ad SaaS oferece um fluxo de trabalho de publicidade personalizado completo para anúncios em tela cheia e in-stream.
Enquanto a IA remodela rapidamente os fluxos de trabalho de vídeo, a Harmonic investe em novos recursos para ajudar os clientes a adotar ainda mais a inovação. Os últimos aprimoramentos do VOS360 usam a inteligência artificial para elevar as experiências dos espectadores, automatizar a entrega e desbloquear a monetização de anúncios em larga escala.
Mas para aproveitar esses benefícios, é necessária uma plataforma de nuvem que não seja apenas eficiente e escalonável, mas também econômica. Muitos provedores de serviços são forçados a confiar em ambientes híbridos ou locais devido às necessidades imprevisíveis de capacidade e aos altos custos de saída em nuvens tradicionais.
"Combinados, esses problemas dificultaram a execução de determinados fluxos de trabalho na nuvem por causa do custo muito alto", disse Gil Rudge, vice-presidente sênior de produtos e soluções de vídeo da Harmonic. "A ideia era capacitar nossos clientes a migrar para a nuvem e aproveitar seus benefícios."
Por que a Akamai Cloud foi a opção certa
A Harmonic precisava de um parceiro de nuvem que tivesse os mesmos pensamentos: foco em mídia e consciência dos custos. A resposta foi a Akamai Cloud. "A maneira como a Akamai Cloud é distribuída a diferencia da maneira como os data centers de hiperescaladores são construídos", explica Rudge. "Como a Akamai oferece mídia muito mais próxima dos assinantes finais, ela se traduz em menor latência e menor custo, o que é essencial para fluxos de trabalho de vídeo."
Agora, como membro do Programa de parceria de computação qualificada da Akamai, a Harmonic pode oferecer aos clientes um jeito mais inteligente e econômico de executar suas workloads de vídeo baseadas em nuvem, com escalabilidade, confiabilidade e resiliência adicionais. Os clientes também podem aproveitar uma série de recursos de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo por meio da Akamai.
“Com as soluções de SaaS VOS360 da Harmonic na Akamai Cloud, as empresas de mídia têm mais controle sobre seus fluxos de trabalho, podem otimizar as experiências de visualização e impulsionar o crescimento dos negócios, ainda reduzindo os custos operacionais”, diz Rudge.
"Essa parceria é uma vitória para nós e nossos clientes, pois combina a nossa tecnologia de ponta com a melhor infraestrutura de nuvem da Akamai."— Gil Rudge, vice-presidente sênior de produtos e soluções de vídeo da Harmonic
Disponibilizar com confiança workloads de IA e modelos híbridos
Com suas soluções de SaaS em execução na Akamai Cloud, a Harmonic está posicionada para suportar workloads de última geração, incluindo serviços de mídia orientados por IA. "Estamos contentes com a migração de soluções locais tradicionais para a Akamai Cloud para que os clientes possam facilmente aproveitar a inovação com custo-benefício", celebra Rudge.
Até mesmo as organizações que mantêm uma arquitetura híbrida podem se beneficiar. "Pode até ser bom manter recursos com custos fixos no local, mas a nuvem é ainda melhor por suas variáveis", comenta Rudge. “Provedores, emissoras e outras empresas podem, por exemplo, manter a codificação no local e migrar o armazenamento para a nuvem para obter elasticidade.”
A execução na Akamai Cloud permite que as soluções de SaaS da Harmonic operem a um custo mais baixo e, ao mesmo tempo, permitam mais fluxos de trabalho. "O custo de cada migração pode ser mais baixo, enquanto as empresas aproveitam a maior qualidade e a confiabilidade da Akamai Cloud", diz Rudge.
A tecnologia do Akamai Media Services Live 5
À medida que as expectativas dos clientes aumentavam, a Akamai buscava um novo mecanismo de processamento de vídeo para o próprio serviço de origem ao vivo: Akamai Media Services Live 5. Esse conjunto abrangente de soluções permite a transmissão de eventos ao vivo e a transmissão linear para algumas das principais empresas de mídia do mundo.
O SaaS de mídia VOS360 da Harmonic foi a escolha óbvia. Como parceira exclusiva de processamento de vídeo para o Akamai Media Services Live 5, a Harmonic permitirá experiências de visualização de alta qualidade e sempre ativas para serviços ao vivo e lineares 24 horas por dia, 7 dias por semana, em escala.
Acelerando o crescimento na nuvem
Com a poderosa parceria entre a Harmonic e a Akamai, as duas empresas têm escalabilidade mais inteligente e ajudam os clientes a inovar mais rapidamente. Provedores de serviços, emissoras e proprietários de conteúdo podem implantar serviços de vídeo de forma mais econômica, simplificar fluxos de trabalho complexos e buscar novos modelos de monetização.
"Aumentamos gradativamente os nossos negócios nos últimos anos. Essa parceria com a Akamai vai acelerar esse crescimento. Além de permitir que os clientes utilizem o Media Services Live 5, ele nos oferece uma nuvem confiável por um ótimo preço, possibilitando a migração de mais fluxos de trabalho para a nuvem", conclui Rudge.
Transcrição do vídeo
Harmonic has got two business units. One focuses on broadband, one focuses on video. I'm part of the video side of the business, and we focus on technology for streaming and broadcast. We've been part of the transition from legacy video equipment to the migration to the cloud. For some folks, it's more economical to keep it on-prem, some to move it all to the cloud. What we're seeing is a lot of hybrid solutions. Part on-premise is what makes sense to keep on on-premise, and then what makes sense move to the cloud and connect the two. The partnership between Harmonic and Akamai can solve multiple different problems. On the one hand, for pure streamers, this is a very cost-effective solution with a best-of-breed technology for the stream perspective and best-of-breed technology from a cloud perspective. On the other hand, if we look at traditional players that kept everything on-premise, this combo can now allow them to start moving stuff to the cloud or having a hybrid solution. For example, you put a lot of your encoding on-premise in your data center, but then you put your storage, DVR, origin in the cloud and use that elasticity.
Beyond the traditional workflows of playout, encoding, streaming, we can now add to that primary distribution, as well, with the connectivity of the Akamai cloud, and the Harmonic technology is a perfect fit for that. The reason we chose to work with Akamai to power VOS360 is really because of the key traits that the Akamai Connected Cloud provide. The way the Akamai Connected Cloud is built based on the footprint of the CDN is different from how the typical hyperscaler data centers are built. This is more focused on media. It brings a better benefit to how media is delivered. It's far closer to the end subscriber, which means lower latency and lower cost. That for us is critical when we look at video workflows. This partnership with Akamai is exactly what we were looking for to grow our SaaS business.
A Harmonic tem duas unidades de negócios. Uma para banda larga, outra para vídeo. Faço parte da equipe de vídeo da empresa, com foco em tecnologias para streaming e transmissão. Fizemos parte da transição dos equipamentos de vídeo antigos para a migração para a nuvem. Alguns colegas acham que é mais econômico manter o sistema no local, enquanto outros preferem migrar tudo para a nuvem. O que estamos vendo é uma série de soluções híbridas. Uma parte convém manter no local, enquanto a outra parte é melhor migrar para a nuvem e conectar as duas. A parceria entre a Harmonic e a Akamai pode resolver vários problemas. Por um lado, para streamers puros, esta é uma solução muito econômica com a melhor tecnologia da categoria para a perspectiva de streaming e a melhor tecnologia da perspectiva da nuvem. Por outro lado, se olharmos para os players tradicionais que preferem apostar tudo no local, essa combinação agora pode permitir que eles migrem coisas para a nuvem ou tenham uma solução híbrida. Por exemplo, você coloca uma grande quantidade da sua codificação no local em seu data center, mas depois coloca seu armazenamento, DVR, origem na nuvem e usa essa elasticidade.
Além dos fluxos de trabalho tradicionais de reprodução, codificação, streaming, agora podemos adicionar também a essa distribuição primária a conectividade da Akamai Cloud, e a tecnologia da Harmonic é perfeita para isso. Optamos por trabalhar com a Akamai para impulsionar o VOS360 por causa das principais características oferecidas pela Akamai Connected Cloud. A maneira como a Akamai Connected Cloud é criada com base na área ocupada pela CDN é diferente de como os data centers de hiperescaladores típicos são criados. Essa é uma abordagem mais focada em mídia. Isso traz um benefício melhor para a forma como a mídia é entregue. Está muito mais próximo do assinante final, o que significa menor latência e menor custo. Para nós, isso é essencial quando lidamos com fluxos de trabalho de vídeo. Essa parceria com a Akamai é exatamente o que estávamos procurando para expandir nossos negócios de SaaS.
Transcrição do vídeo
Sobre a Harmonic
A Harmonic (NASDAQ: HLIT), líder mundial em soluções virtualizadas de entrega de vídeo e banda larga, possibilita a oferta de serviços de streaming e transmissão de vídeo de altíssima qualidade para consumidores em todo o mundo por empresas de mídia e provedores de serviços. A empresa revolucionou a rede de banda larga por meio da primeira solução de banda larga virtualizada do setor, permitindo que as operadoras implantassem de forma mais flexível os serviços de Internet de gigabits nas casas e nos dispositivos móveis dos consumidores. Seja simplificando a entrega de vídeos OTT por meio de plataformas inovadoras de nuvem e software ou impulsionando a entrega de serviços de Internet de gigabits, a Harmonic está transformando a forma como as empresas de mídia e os provedores de serviços monetizam conteúdo ao vivo e sob demanda em cada tela.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.