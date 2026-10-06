Seit seiner Gründung 2018 strebt Hydrolix an, die Welt von Datenunsicherheit zu befreien, indem es Streamverarbeitung in Echtzeit, indizierte Suche und entkoppelten Speicher in einer Clouddatenplattform kombiniert, die Transaktionsdaten im Terabyte-Maßstab zu viermal geringeren Kosten verarbeitet als vergleichbare Systeme. Das Unternehmen wurde speziell entwickelt, um Big Data kostengünstig zu erfassen, zu speichern und abzufragen. Es arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen zusammen und ändert die Art und Weise, wie sie ihre Daten verwalten und nutzen.
Aus der Partnerschaft von Akamai und Hydrolix entsteht das Angebot von TrafficPeak: eine verwaltete Transparenzplattform auf Basis der Akamai Cloud, der weltweit am stärksten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.