Laut Kagan nutzen einige der weltweit größten Unternehmen TrafficPeak, um zu verstehen, was auf ihren Plattformen passiert. „Da TrafficPeak Echtzeiteinblicke in den gesamten Traffic bietet, können Unternehmen Piraterie oder Missbrauch erkennen.“

Elkjøp, ein solider Marktführer für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in den nordischen Ländern und Kunde von Akamai, hat die Leistungsfähigkeit von TrafficPeak aus erster Hand erlebt.

„Während der Black Friday Weeks kam es zur Spitzenzeit zu einer enormen DDoS-Angriffswelle mit 3.000 IP-Adressen aus 80 Ländern. TrafficPeak entdeckte den Angriff sofort und die Sicherheitsservices von Akamai sorgten für den nötigen Schutz, sodass wir den Angriff eindämmen konnten“, erzählt Jonas Petersson, Team Lead für E-Commerce bei Elkjøp Nordic AS.

Mithilfe von TrafficPeak-Analysen können Kunden von Akamai auch geografische Regionen mit der höchsten Nachfrage vorausbestimmen. Das CDN von Akamai kann dann die Inhaltsbereitstellung in diesen Regionen priorisieren, um HD-Streaming ohne Zwischenspeicherung bei Spitzen-Zuschauerzahlen zu gewährleisten.

Unternehmen nutzen TrafficPeak häufig auch, um personalisierte Inhaltsempfehlungen zu ermöglichen. Eine Streamingplattform kann beispielsweise das CDN von Akamai nutzen, um die Zuschauergewohnheiten der Streamingnutzer, Suchanfragen und Interaktionen zu analysieren. So können sie maßgeschneiderte Empfehlungen bereitstellen, die die Wiedergabezeit und die Kundenbindung erhöhen.

Gaming-Unternehmen nutzen TrafficPeak, um Trafficspitzen zu überwachen und einen Einblick in den Erfolg ihrer neuesten Spiele-Updates zu erhalten. Selbst Unternehmen, die mehrere CDNs verwenden, können ihre gesamten Trafficprotokolle mit TrafficPeak speichern, anstatt ein Tool für Datentransparenz von Drittanbietern zu kaufen.

„Wir freuen uns, allen Kunden der Sicherheits- und Bereitstellungslösungen von Akamai Transparenz in Echtzeit bieten zu können. Akamai-Kunden wollen eine skalierbare Transparenzlösung, mit der Akamai-Workloads ohne Aufwand oder übermäßige Kosten bewältigt werden können“, so Kagan.