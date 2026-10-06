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Hydrolix

Der Partner von Akamai ermöglicht stellt einen Managed Service bereit, der für Kunden von Akamai beispiellose Datenwerte und Erkenntnisse generiert

Hydrolix-Logo

Standort

Portland, Oregon, USA
hydrolix.io

Branche

Hightech

Die wichtigsten Vorteile

  • Senkt Datenkosten
  • Bietet Dateneinblicke
  • Ermöglicht langfristige Speicherung

Lösung

Cloud Computing
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Die Wirtschaftlichkeit von Big Data ändern

Seit seiner Gründung 2018 strebt Hydrolix an, die Welt von Datenunsicherheit zu befreien, indem es Streamverarbeitung in Echtzeit, indizierte Suche und entkoppelten Speicher in einer Clouddatenplattform kombiniert, die Transaktionsdaten im Terabyte-Maßstab zu viermal geringeren Kosten verarbeitet als vergleichbare Systeme. Das Unternehmen wurde speziell entwickelt, um Big Data kostengünstig zu erfassen, zu speichern und abzufragen. Es arbeitet mit einigen der weltweit größten Unternehmen zusammen und ändert die Art und Weise, wie sie ihre Daten verwalten und nutzen.

Aus der Partnerschaft von Akamai und Hydrolix entsteht das Angebot von TrafficPeak: eine verwaltete Transparenzplattform auf Basis der Akamai Cloud, der weltweit am stärksten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.

Drastische Reduzierung der Kosten für Daten und Transparenz

Daten sind nach dem Gehalt oft der größte Kostenfaktor in vielen Unternehmen. Tatsächlich kann Transparenz 30 % der Gesamtausgaben für die Cloud ausmachen. Das setzt die IT-Abteilung unter enormen Druck, die Kosten für Daten zu senken. Da es kostspielig ist, Daten in großem Maßstab zu erfassen, verlassen sich Unternehmen häufig auf allgemeine Kennzahlen oder zusammengefasste Daten. 

Akamai hat erkannt, dass Kunden einen detaillierten Einblick in ihre Protokolle und Daten zu einem erschwinglicheren Preis erhalten müssen, und hat daher eine Geschäftsvereinbarung mit Hydrolix getroffen, um die Transparenzplattform TrafficPeak zu ermöglichen. TrafficPeak ist ein Managed Service, der auf der Akamai Cloud ausgeführt wird. Kunden können riesige Datenmengen über einen langen Zeitraum erfassen, abfragen und speichern – und das zu einem Bruchteil der Kosten anderer Technologien. Darüber hinaus reduziert TrafficPeak als vollständiger Managed Service den Bedarf an Personal- und Technologieressourcen, die normalerweise für die Verwaltung und Analyse solch großer Datenmengen erforderlich sind. 

Marty Kagan, Mitbegründer und CEO von Hydrolix, erklärt: „TrafficPeak ist 75 % günstiger als andere Anbieter. Es verschafft den Kunden von Akamai den Wettbewerbsvorteil, all ihre Daten nutzen zu können, anstatt sie aus Kostengründen zu verwerfen.“

Mehr Erkenntnisse aus mehr Daten

Dank anpassbarer Dashboards, blitzschneller Abfrageperformance und automatisch geplanter Datenaufbewahrung können Kunden von Akamai mit TrafficPeak wichtige Einblicke in ihre Anwendungen, Nutzer und Infrastruktur gewinnen. Ein weiterer Vorteil ist die mühelose Integration. TrafficPeak lässt sich beispielsweise nahtlos in das Security Information and Event Management (SIEM) von Akamai und DataStream-2-Daten integrieren, um eine Übersicht über Sicherheitsvorfälle und Anwendungsperformance zu erhalten – alles über ein einziges Dashboard. Mit TrafficPeak können Kunden SIEM-Daten mit Bereitstellungsdaten abgleichen und so potenzielle Sicherheitsbedrohungen wie ungewöhnliche Trafficspitzen erkennen.

Unterstützung für eine Reihe von Geschäftsanforderungen

Laut Kagan nutzen einige der weltweit größten Unternehmen TrafficPeak, um zu verstehen, was auf ihren Plattformen passiert. „Da TrafficPeak Echtzeiteinblicke in den gesamten Traffic bietet, können Unternehmen Piraterie oder Missbrauch erkennen.“

Elkjøp, ein solider Marktführer für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in den nordischen Ländern und Kunde von Akamai, hat die Leistungsfähigkeit von TrafficPeak aus erster Hand erlebt.

„Während der Black Friday Weeks kam es zur Spitzenzeit zu einer enormen DDoS-Angriffswelle mit 3.000 IP-Adressen aus 80 Ländern. TrafficPeak entdeckte den Angriff sofort und die Sicherheitsservices von Akamai sorgten für den nötigen Schutz, sodass wir den Angriff eindämmen konnten“, erzählt Jonas Petersson, Team Lead für E-Commerce bei Elkjøp Nordic AS.

Mithilfe von TrafficPeak-Analysen können Kunden von Akamai auch geografische Regionen mit der höchsten Nachfrage vorausbestimmen. Das CDN von Akamai kann dann die Inhaltsbereitstellung in diesen Regionen priorisieren, um HD-Streaming ohne Zwischenspeicherung bei Spitzen-Zuschauerzahlen zu gewährleisten.

Unternehmen nutzen TrafficPeak häufig auch, um personalisierte Inhaltsempfehlungen zu ermöglichen. Eine Streamingplattform kann beispielsweise das CDN von Akamai nutzen, um die Zuschauergewohnheiten der Streamingnutzer, Suchanfragen und Interaktionen zu analysieren. So können sie maßgeschneiderte Empfehlungen bereitstellen, die die Wiedergabezeit und die Kundenbindung erhöhen.

Gaming-Unternehmen nutzen TrafficPeak, um Trafficspitzen zu überwachen und einen Einblick in den Erfolg ihrer neuesten Spiele-Updates zu erhalten. Selbst Unternehmen, die mehrere CDNs verwenden, können ihre gesamten Trafficprotokolle mit TrafficPeak speichern, anstatt ein Tool für Datentransparenz von Drittanbietern zu kaufen. 

„Wir freuen uns, allen Kunden der Sicherheits- und Bereitstellungslösungen von Akamai Transparenz in Echtzeit bieten zu können. Akamai-Kunden wollen eine skalierbare Transparenzlösung, mit der Akamai-Workloads ohne Aufwand oder übermäßige Kosten bewältigt werden können“, so Kagan.

Über Hydrolix

Hydrolix ist die einzige cloudnative Datenplattform, die speziell für Terabyte-Workloads entwickelt wurde. Das Unternehmen wurde gegründet, um die Wirtschaftlichkeit von Big Data zu revolutionieren und die Unsicherheit, technischen Hindernisse und Einschränkungen heutiger Lösungen zu überwinden. Mehr darüber, wie Hydrolix Unternehmen bei der Verarbeitung ihrer Daten unterstützt, finden Sie unter hydrolix.io.

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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