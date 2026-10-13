Harmonic verändert die Breitband- und Videobereitstellung, wie wir sie kennen. Als weltweit führender Anbieter virtualisierter Lösungen verändert das Unternehmen die Art und Weise, wie Medienfirmen und -dienstanbieter Inhalte auf jedem einzelnen Bildschirm monetarisieren – und zwar indem es die OTT-Videobereitstellung (Over-the-Top) durch cloudnative Workflows vereinfacht. Durch die Kombination der cloudnativen VOS®360-Lösungen von Harmonic mit der Akamai Cloud und Akamai Media Services Live 5 definieren Harmonic und Akamai die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit von Videodiensten neu.
Eine neue Definition von Breitband- und Videobereitstellung
Innovation durch KI und Cloudflexibilität
Die marktführenden VOS360 SaaS-Angebote (Software-as-a-Service) von Harmonic werden von Medienunternehmen weltweit genutzt – und das aus gutem Grund. VOS360 Media SaaS optimiert alle Phasen der Medienverarbeitung und -bereitstellung für Premium-Streaming- und -Broadcastingdienste, während VOS360 Ad SaaS einen vollständigen, personalisierten Werbe-Workflow für Vollbild- und In-Stream-Anzeigen bietet.
KI verändert Video-Workflows mit rasender Geschwindigkeit, weshalb Harmonic in neue Funktionen investiert, um Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben. Die aktualisierten VOS360-Funktionen nutzen KI, um Zuschauererlebnisse zu verbessern, die Bereitstellung zu automatisieren und eine skalierbare Monetarisierung von Anzeigen zu ermöglichen.
Zur Realisierung dieser Vorteile ist jedoch eine Cloudplattform erforderlich, die nicht nur leistungsstark und skalierbar, sondern auch kosteneffizient ist. Viele Serviceanbieter sind aufgrund unvorhersehbarer Kapazitätsanforderungen und hoher Übertragungskosten bei herkömmlichen Clouds gezwungen, sich auf hybride oder lokale Umgebungen zu verlassen.
„Im Zusammenspiel haben diese Probleme die Ausführung bestimmter Workflows in der Cloud kostspielig gemacht“, so Gil Rudge, Senior Vice President of Video Products and Solutions bei Harmonic. „Wir wollten unseren Kunden die Möglichkeit geben, in die Cloud zu migrieren und ihre Vorteile zu nutzen.“
Warum die Akamai Cloud die richtige Lösung war
Harmonic wünschte sich einen Cloudpartner mit ähnlichen Werten und Prioritäten: medienfokussiert und kostenbewusst. Die Akamai Cloud war die passende Lösung für diese Anforderungen. „Die verteilte Infrastruktur der Akamai Cloud unterscheidet sie von der Art und Weise, wie Hyperscaler-Rechenzentren aufgebaut werden“, so Rudge. „Da Akamai Medien viel näher an den Endnutzern bereitstellt, ergeben sich eine geringere Latenz und niedrigere Kosten, was für Video-Workflows entscheidend ist.“
Als Mitglied des Akamai Qualified Compute Partner Program bietet Harmonic Kunden nun eine intelligentere und kostengünstigere Möglichkeit, ihre cloudbasierten Video-Workloads auszuführen – mit erhöhter Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit. Kunden können auch eine Vielzahl von Funktionen für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung über Akamai nutzen.
„Mit den VOS360 SaaS-Lösungen von Harmonic in der Akamai Cloud erhalten Medienunternehmen mehr Kontrolle über ihre Workflows, können das Zuschauererlebnis optimieren, das Geschäftswachstum vorantreiben und gleichzeitig die Betriebskosten senken“, so Rudge.
„Diese Partnerschaft ist eine Win-Win-Situation für uns und unsere Kunden, indem unsere erstklassige Technologie mit der branchenführenden Akamai Cloud kombiniert wird.“– Gil Rudge, Senior Vice President of Video Products and Solutions, Harmonic
Reibungslose Handhabung von KI-Workloads und Hybridmodellen
Da die SaaS-Lösungen nun in der Akamai Cloud ausgeführt werden, kann Harmonic zukünftig Workloads der nächsten Generation, einschließlich KI-basierter Mediendienste, unterstützen. „Wir freuen uns, Kunden von ihren herkömmlichen On-Premise-Lösungen in die Akamai Cloud zu migrieren, damit sie einfach auf kostengünstige Innovationen setzen können“, so Rudge.
Selbst Unternehmen, die eine hybride Architektur haben, können davon profitieren. „Es kann sinnvoll sein, Ressourcen mit Fixkosten vor Ort zu halten, aber im Hinblick auf die Cloud sind variable Optionen sinnvoller“, so Rudge. „Anbieter, Sender und andere Unternehmen können beispielsweise ihre Codierung lokal halten und ihren Speicher in die Cloud verschieben, um mehr Flexibilität zu erhalten.“
Die Akamai Cloud ermöglicht es Harmonic, seine SaaS-Lösungen zu geringeren Kosten zu betreiben und gleichzeitig mehr Workflows zu unterstützen. „Jede Migration kann zu niedrigeren Kosten erfolgen, während Unternehmen von der höheren Qualität und Zuverlässigkeit der Akamai Cloud profitieren“, so Rudge.
Bereitstellung von Akamai Media Services Live 5
Angesichts der steigenden Zuschauererwartungen suchte Akamai nach einer neuen Videoverarbeitungs-Engine für seinen eigenen Live-Ursprungsservice: Akamai Media Services Live 5. Diese umfassende Suite unterstützt die Übertragung von Live-Events und lineares Streaming für einige der weltweit führenden Medienunternehmen.
Die VOS360 Media SaaS-Lösung von Harmonic war die klare Wahl. Als exklusiver Partner für die Videoverarbeitung von Akamai Media Services Live 5 ermöglicht Harmonic ein hochwertiges, jederzeit funktionierendes Zuschauererlebnis für rund um die Uhr verfügbare Live- und Linear-Services in großem Maßstab.
Beschleunigtes Wachstum in der Cloud
Die leistungsstarke Partnerschaft zwischen Harmonic und Akamai ermöglicht es beiden Unternehmen, intelligenter zu skalieren und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Innovationen schneller umzusetzen. Dienstanbieter, Rundfunkanstalten und Inhaltseigentümer können Videodienste kosteneffektiver bereitstellen, komplexe Workflows vereinfachen und neue Monetarisierungsmodelle einsetzen.
„In den letzten Jahren haben wir unser Geschäft schrittweise ausgebaut. Diese Partnerschaft mit Akamai wird dieses Wachstum weiter beschleunigen. Sie ermöglicht unseren Kunden nicht nur die Nutzung von Media Services Live 5, sondern bietet uns auch eine zuverlässige Cloud zu einem günstigen Preis, sodass mehr Workflows in die Cloud verlagert werden können“, so Rudge.
Video-Transkript:
Harmonic has got two business units. One focuses on broadband, one focuses on video. I'm part of the video side of the business, and we focus on technology for streaming and broadcast. We've been part of the transition from legacy video equipment to the migration to the cloud. For some folks, it's more economical to keep it on-prem, some to move it all to the cloud. What we're seeing is a lot of hybrid solutions. Part on-premise is what makes sense to keep on on-premise, and then what makes sense move to the cloud and connect the two. The partnership between Harmonic and Akamai can solve multiple different problems. On the one hand, for pure streamers, this is a very cost-effective solution with a best-of-breed technology for the stream perspective and best-of-breed technology from a cloud perspective. On the other hand, if we look at traditional players that kept everything on-premise, this combo can now allow them to start moving stuff to the cloud or having a hybrid solution. For example, you put a lot of your encoding on-premise in your data center, but then you put your storage, DVR, origin in the cloud and use that elasticity.
Beyond the traditional workflows of playout, encoding, streaming, we can now add to that primary distribution, as well, with the connectivity of the Akamai cloud, and the Harmonic technology is a perfect fit for that. The reason we chose to work with Akamai to power VOS360 is really because of the key traits that the Akamai Connected Cloud provide. The way the Akamai Connected Cloud is built based on the footprint of the CDN is different from how the typical hyperscaler data centers are built. This is more focused on media. It brings a better benefit to how media is delivered. It's far closer to the end subscriber, which means lower latency and lower cost. That for us is critical when we look at video workflows. This partnership with Akamai is exactly what we were looking for to grow our SaaS business.
Harmonic verfügt über zwei Geschäftsbereiche. Der eine konzentriert sich auf Breitband-, der andere auf Videolösungen. Ich bin Teil des Videobereichs, wo wir uns um Technologien für Streaming und Übertragung kümmern. Wir haben den Übergang von älterer Videolösungen in die Cloud bereits vollzogen. Für manche ist die lokale Aufbewahrung günstiger, während andere vollständig auf die Cloud umsteigen. Was wir sehen, sind viele hybride Lösungen. Ein Teil der Anwendungen bleibt sinnvollerweise lokal, während ein anderer Teil in die Cloud verlagert wird, sodass sich möglichst viele Vorteile ergeben. Schließlich wird beides miteinander verbunden. Die Partnerschaft zwischen Harmonic und Akamai kann verschiedene Probleme lösen. Für reine Streamer ist dies einerseits eine sehr kostengünstige Lösung mit einer erstklassigen Technologie im Hinblick auf die Streaming-Qualität und einer branchenführenden Technologie im Hinblick auf die Cloud. Wenn wir uns dagegen traditionelle Unternehmen ansehen, die bislang alles lokal angesiedelt hatten, können sie durch diese Kombination nun Dinge in die Cloud verschieben oder eine hybride Lösung entwickeln. Sie können beispielsweise einen Großteil Ihrer Codierung im lokalen Rechenzentrum belassen, aber den Speicher, DVR und Ursprung in die Cloud verlagern und die gewonnene Flexibilität nutzen.
Abgesehen von den herkömmlichen Workflows wie Playout, Codierung und Streaming können wir diese primäre Verteilung jetzt um die Konnektivität der Akamai Cloud ergänzen – und die Technologie von Harmonic ist die perfekte Lösung dafür. Der Grund, warum wir uns für die Zusammenarbeit mit Akamai entschieden haben, um VOS360 zu unterstützen, liegt in den wichtigsten Merkmalen der Akamai Cloud. Die Akamai Cloud wird anhand der CDN-Präsenz aufgebaut. Dies unterscheidet sich von der Art, wie die typischen Hyperscaler-Rechenzentren aufgebaut sind. Dabei liegt der Fokus mehr auf den Medien. Das bietet einen klaren Vorteil bei der Medienbereitstellung. Die Cloud ist deutlich näher an den Endnutzern, was eine geringere Latenz und niedrigere Kosten bedeutet. Das ist für uns von entscheidender Bedeutung, wenn wir Video-Workflows betrachten. Diese Partnerschaft mit Akamai ist genau das, was wir für das Wachstum unseres SaaS-Geschäfts gesucht haben.
Video-Transkript:
Über Harmonic
Harmonic (NASDAQ: HLIT), der weltweit führende Anbieter von virtualisierten Breitband-Lösungen sowie Lösungen für die Videobereitstellung, ermöglicht Medienunternehmen und Dienstanbietern die Bereitstellung hochwertiger Video-Streaming- und -Broadcast-Dienste für Verbraucher weltweit. Das Unternehmen revolutionierte die Breitbandvernetzung durch die branchenweit erste virtualisierte Breitbandlösung. Diese ermöglicht es Betreibern, Gigabit-Internetdienste flexibler für Privatanwender und mobile Geräte bereitzustellen. Ganz gleich, ob es um die Vereinfachung von OTT-Videobereitstellung über innovative Cloud- und Softwareplattformen oder die Bereitstellung von Internetdiensten mit mehreren Gigabit geht – Harmonic gestaltet die Art und Weise, wie Medienunternehmen und -dienstleister Live- und On-Demand-Inhalte formatübergreifend monetarisieren.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.