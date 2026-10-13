Harmonic verfügt über zwei Geschäftsbereiche. Der eine konzentriert sich auf Breitband-, der andere auf Videolösungen. Ich bin Teil des Videobereichs, wo wir uns um Technologien für Streaming und Übertragung kümmern. Wir haben den Übergang von älterer Videolösungen in die Cloud bereits vollzogen. Für manche ist die lokale Aufbewahrung günstiger, während andere vollständig auf die Cloud umsteigen. Was wir sehen, sind viele hybride Lösungen. Ein Teil der Anwendungen bleibt sinnvollerweise lokal, während ein anderer Teil in die Cloud verlagert wird, sodass sich möglichst viele Vorteile ergeben. Schließlich wird beides miteinander verbunden. Die Partnerschaft zwischen Harmonic und Akamai kann verschiedene Probleme lösen. Für reine Streamer ist dies einerseits eine sehr kostengünstige Lösung mit einer erstklassigen Technologie im Hinblick auf die Streaming-Qualität und einer branchenführenden Technologie im Hinblick auf die Cloud. Wenn wir uns dagegen traditionelle Unternehmen ansehen, die bislang alles lokal angesiedelt hatten, können sie durch diese Kombination nun Dinge in die Cloud verschieben oder eine hybride Lösung entwickeln. Sie können beispielsweise einen Großteil Ihrer Codierung im lokalen Rechenzentrum belassen, aber den Speicher, DVR und Ursprung in die Cloud verlagern und die gewonnene Flexibilität nutzen.



Abgesehen von den herkömmlichen Workflows wie Playout, Codierung und Streaming können wir diese primäre Verteilung jetzt um die Konnektivität der Akamai Cloud ergänzen – und die Technologie von Harmonic ist die perfekte Lösung dafür. Der Grund, warum wir uns für die Zusammenarbeit mit Akamai entschieden haben, um VOS360 zu unterstützen, liegt in den wichtigsten Merkmalen der Akamai Cloud. Die Akamai Cloud wird anhand der CDN-Präsenz aufgebaut. Dies unterscheidet sich von der Art, wie die typischen Hyperscaler-Rechenzentren aufgebaut sind. Dabei liegt der Fokus mehr auf den Medien. Das bietet einen klaren Vorteil bei der Medienbereitstellung. Die Cloud ist deutlich näher an den Endnutzern, was eine geringere Latenz und niedrigere Kosten bedeutet. Das ist für uns von entscheidender Bedeutung, wenn wir Video-Workflows betrachten. Diese Partnerschaft mit Akamai ist genau das, was wir für das Wachstum unseres SaaS-Geschäfts gesucht haben.