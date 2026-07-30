¿Está preparado para pasar de soluciones de seguridad puntuales a una plataforma de protección de aplicaciones web (WAPP) más eficaz y eficiente? Revise esta hoja de trabajo táctica para auditar las plataformas de los proveedores y comprobar si son las adecuadas para las necesidades de seguridad de su organización. Esta herramienta ayuda a medir la detección de ataques, los controles detallados, la seguridad de IA, la defensa de bots y agentes, la seguridad de API y mucho más para que su equipo pueda implementar la seguridad de aplicaciones web multicapa con facilidad.