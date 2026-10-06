Las amenazas basadas en IA a menudo no son novedosas vulnerabilidades de día cero por sí solas. Sin embargo, los atacantes pueden utilizar la IA para automatizar el reconocimiento, personalizar las campañas de ingeniería social, identificar vulnerabilidades latentes y organizar ataques que aprenden y se adaptan rápidamente en función de las respuestas defensivas. Además, el tiempo transcurrido entre la detección de vulnerabilidades y su explotación se ha reducido de semanas y meses a horas y minutos. Este es el riesgo real en la era de la IA.
La IA está cambiando la forma en que los humanos y los agentes realizan su trabajo y la forma en que los atacantes convierten rápidamente la exposición en una interrupción del negocio
Cada vez más personas utilizan agentes de IA para transferir datos, llamar a API, invocar herramientas y conectar servicios en entornos locales y en la nube. Al mismo tiempo, la IA ayuda a los atacantes a detectar y aprovechar las debilidades más rápido. La seguridad resiliente debe seguir cada interacción a medida que el trabajo basado en la IA evoluciona.
Akamai AI Security protege el trabajo basado en IA y las interacciones digitales con inteligencia que se adapta en tiempo real
Akamai aúna visibilidad, aplicación Edge-cliente y contención este-oeste para reducir la exposición, controlar la actividad humana y de los agentes, proteger las aplicaciones y las API, y contener los ataques antes de que se propaguen.
Reduzca la superficie de ataque con una inteligencia colectiva y conductual que aprende más rápido que los atacantes
Los expertos en seguridad humana y análisis de comportamiento basado en IA identifican rápidamente los TTP de ataque emergentes, el uso indebido de la lógica empresarial, las amenazas de API y los ataques de bots. Aplique esta información en todas las aplicaciones, API, sistemas de IA, interacciones de usuarios e infraestructuras para reducir la exposición de forma proactiva.
Reduzca la superficie de ataque con una inteligencia colectiva y conductual que aprende más rápido que los atacantes
Los expertos en seguridad humana y análisis de comportamiento basado en IA identifican rápidamente los TTP de ataque emergentes, el uso indebido de la lógica empresarial, las amenazas de API y los ataques de bots. Aplique esta información en todas las aplicaciones, API, sistemas de IA, interacciones de usuarios e infraestructuras para reducir la exposición de forma proactiva.
Limite el movimiento lateral y proteja todas las interacciones humanas y agénticas
Limite el movimiento lateral y minimice la onda expansiva mediante la implementación de controles de seguridad detallados en todo el entorno distribuido.
Aplique el control adaptable a los usuarios, las aplicaciones, las API y los agentes de IA validando continuamente la intención, la identidad y el comportamiento.
Valide y aplique controles de seguridad a medida que su entorno de IA cambia y evoluciona rápidamente
Asegúrese de que las políticas y los controles de seguridad se adapten en tiempo real y sigan siendo eficaces en un entorno en constante evolución basado en IA. La seguridad fragmentada puede dejarle vulnerable frente a ataques avanzados basados en IA. Akamai ayuda a verificar los controles, identificar las desviaciones no intencionadas en las políticas y a corregir rápidamente las lagunas en su estrategia de seguridad.
Valide y aplique controles de seguridad a medida que su entorno de IA cambia y evoluciona rápidamente
Asegúrese de que las políticas y los controles de seguridad se adapten en tiempo real y sigan siendo eficaces en un entorno en constante evolución basado en IA. La seguridad fragmentada puede dejarle vulnerable frente a ataques avanzados basados en IA. Akamai ayuda a verificar los controles, identificar las desviaciones no intencionadas en las políticas y a corregir rápidamente las lagunas en su estrategia de seguridad.
Cree resiliencia reduciendo la exposición, conteniendo los ataques y manteniendo controles eficaces a medida que el trabajo basado en IA evoluciona
La prevención sigue siendo esencial, pero ya no es suficiente. Las organizaciones deben asumir que algunos ataques tendrán éxito y diseñar su seguridad para adaptarse, contener las interrupciones, recuperarse rápidamente y minimizar el impacto empresarial. La cartera de soluciones, automatización, inteligencia y escala distribuida de Akamai se la base para la ciberresiliencia en la era de la IA.
Proteja las interacciones de IA, las aplicaciones, las API y la infraestructura crítica frente a las amenazas automatizadas
Las soluciones de seguridad de IA de Akamai, respaldadas por una plataforma en el Edge global y una inteligencia de amenazas en tiempo real, le ayudan a:
- Controle las interacciones de los usuarios y de la IA agéntica
- Proteja sus aplicaciones esenciales, API y modelos de IA empresarial
- Cree una infraestructura resiliente que impulse sus cargas de trabajo de IA y minimice el impacto lateral
Proteja las interacciones de IA, las aplicaciones, las API y la infraestructura crítica frente a las amenazas automatizadas
Las soluciones de seguridad de IA de Akamai, respaldadas por una plataforma en el Edge global y una inteligencia de amenazas en tiempo real, le ayudan a:
- Controle las interacciones de los usuarios y de la IA agéntica
- Proteja sus aplicaciones esenciales, API y modelos de IA empresarial
- Cree una infraestructura resiliente que impulse sus cargas de trabajo de IA y minimice el impacto lateral
Descubra las soluciones de Akamai para controlar y proteger sus interacciones de IA, cargas de trabajo, aplicaciones e infraestructura
Los ataques impulsados por la IA pueden detectar, convertir en armas y aprovechar las vulnerabilidades en cuestión de minutos. Akamai ayuda a los clientes a proteger sus operaciones empresariales frente a estas amenazas. Proporcionamos un conjunto de soluciones completo, inteligencia adaptativa en tiempo real y expertos humanos para prevenir y contener los ataques.
Proteja su red del movimiento lateral y limite la onda expansiva
Impulse la resiliencia operativa y proteja sus aplicaciones empresariales, redes híbridas y datos críticos con controles Zero Trust que limiten el movimiento lateral y minimicen las interrupciones del negocio.
Utilice la microsegmentación para reducir la onda expansiva de los sistemas comprometidos y evitar que las amenazas se propaguen por su entorno. Aplique los permisos mínimos necesarios y valide los límites de confianza para los usuarios humanos, así como las interacciones agénticas.
Proteja las aplicaciones, las API y las aplicaciones de IA
Detecte y reduzca el riesgo en todas las aplicaciones, API y aplicaciones de IA con visibilidad, pruebas y protección adaptativa.
Utilice detecciones basadas en IA, protecciones en el Edge y parches virtuales rápidos para reducir la exposición mientras los equipos de seguridad investigan y corrigen las amenazas.
Proteja la infraestructura crítica de los ataques basados en IA
Refuerce la estrategia de seguridad de su infraestructura híbrida y distribuida con una protección inteligente que detecta riesgos y las lagunas en la seguridad y aplica políticas coherentes en las instalaciones locales, en la nube y en el Edge.
Cuando su DNS cae, también lo hace su presencia online. Supervise la actividad de DNS, identifique errores de configuración y proteja los entornos de DNS multinube mientras se defiende de los ataques DDoS basados en IA adaptativos más rápidos.
Detenga los bots, los agentes y el uso indebido automatizado
Identifique y gestione las solicitudes de usuarios, bots, scripts, navegadores sin interfaz y agentes basados en IA antes de que el uso indebido aumente.
Detecte la automatización maliciosa, proteja las experiencias digitales y reduzca el impacto de los ataques automatizados con controles inteligentes que se adaptan a las amenazas en constante evolución.
Proteja sus sistemas de IA empresarial de los ataques y evite la exposición de los datos confidenciales
Los sistemas de IA empresarial contienen a menudo valiosos conocimientos patentados y conjuntos de datos confidenciales que los convierten en el principal objetivo de los atacantes.
Proteja sus sistemas de IA aplicando barreras de protección a las interacciones entrantes y salientes.
Evite inyecciones de prompts, ataques de jailbreak, infracciones de políticas, exposición de datos confidenciales y comportamiento de modelos inseguros.
Proteja las interacciones humanas y de IA agéntica
Si bien los sistemas basados en IA facilitan la innovación, también introducen una nueva superficie de riesgo para las empresas.
Controle los prompts, las respuestas, las acciones de los agentes y los intercambios de datos en los sistemas de IA, SaaS, web y aplicaciones de escritorio con visibilidad en tiempo real, gestión centralizada de políticas, inteligencia en la nube y aplicación adaptativa en la capa de interacción.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los directores de seguridad de la información y los directivos de seguridad empresarial deben abordar la IA con una adopción controlada en lugar de con una experimentación sin restricciones o una prohibición absoluta. Esto requiere el establecimiento de políticas en toda la empresa que definan las herramientas y los casos de uso de IA aprobados, apliquen controles Zero Trust sobre cómo acceden los agentes de IA o el software basado en IA a los datos confidenciales, que garanticen que los modelos de IA empresarial estén protegidos frente al envenenamiento de prompts malicioso y alineen los controles con el posible impacto empresarial y normativo de cada caso de uso.
Hay varias áreas que pueden ser explotadas por ataques basados en IA, entre las que se incluyen:
- Superficies de ataque protegidas inadecuadamente. Por ejemplo, la desviación involuntaria de políticas y las protecciones inadecuadas de API, DNS, aplicaciones y subredes pueden quedar expuestas a una explotación basada en IA.
- Segmentación inadecuada y políticas Zero Trust que permiten a los agentes de IA operar con los máximos privilegios invocando API, recuperando datos confidenciales o ejecutando código. Además, estas políticas no pueden limitar el movimiento lateral de los atacantes basados en la IA si logran penetrar en la red de una organización.
- Uso de IA en la sombra no autorizada por parte de los empleados.
Los sistemas de IA no son un vector de ataque por sí solos. No dejan ninguna firma y a menudo funcionan como una capa de razonamiento que acelera la detección de vulnerabilidades latentes y crea ataques adaptativos. Ningún proveedor de soluciones de seguridad puede afirmar que previene todos los ciberataques basados en IA.
Sin embargo, Akamai ofrece un conjunto completo de soluciones de seguridad de IA que ayudan a las organizaciones a detectar vulnerabilidades de forma proactiva, reducir su exposición, limitar el movimiento lateral, controlar y proteger las interacciones agénticas y adoptar una estrategia de seguridad sólida. La escala global de Akamai, la capacidad en el Edge distribuido, la inteligencia adaptativa en tiempo real y el equipo global de expertos en seguridad humanos ofrecen a los clientes la seguridad más efectiva contra amenazas basadas en IA.
Akamai ayuda a las empresas a proteger sus sistemas de IA de los ataques y a evitar la exposición de datos confidenciales mediante un firewall de LLM dedicado. La solución de Akamai protege activamente contra la inyección de prompts, los ataques de jailbreak y la filtración de información de identificación personal o confidencial. La solución también proporciona registros de auditoría y el control del modelo necesario para mantener la conformidad y alinearse con los marcos del sector.
Una solución de seguridad de IA eficaz debe proporcionar visibilidad sobre dónde se utiliza la IA, proteger las aplicaciones y API de IA, controlar el acceso a modelos y datos, detectar actividades maliciosas o anómalas e impedir que los sistemas de IA realicen acciones no autorizadas.
Las soluciones de seguridad de IA se integran con la arquitectura de seguridad existente de una organización en lugar de crear un plano de control aislado. Las soluciones deben ser independientes del modelo y deben proteger toda la superficie del espacio digital, incluidos los entornos híbridos y los sistemas locales.
Por último, las soluciones de seguridad de IA de mayor impacto están respaldadas por una infraestructura distribuida global que recopila inteligencia en el Edge en tiempo real, puede aplicar seguridad en el Edge en tiempo real y combina la experiencia y conocimientos sobre seguridad humanos para complementar las señales automatizadas.
Recursos
Prepare sus defensas para los riesgos basados en la IA
Las capacidades avanzadas de IA pueden acelerar la detección, el sondeo y la explotación por parte de los atacantes antes de que los equipos puedan reaccionar. Hable con Akamai sobre cómo:
- Identificar las aplicaciones y las API expuestas y las rutas de ataque
- Detener el movimiento lateral y reducir la onda expansiva
- Detener los bots, los agentes y el reconocimiento automatizado
- Proteger las aplicaciones y las API mientras se realiza la corrección
- Reforzar las defensas por capas para las amenazas aceleradas por IA