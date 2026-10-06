Impulse la resiliencia operativa y proteja sus aplicaciones empresariales, redes híbridas y datos críticos con controles Zero Trust que limiten el movimiento lateral y minimicen las interrupciones del negocio.

Utilice la microsegmentación para reducir la onda expansiva de los sistemas comprometidos y evitar que las amenazas se propaguen por su entorno. Aplique los permisos mínimos necesarios y valide los límites de confianza para los usuarios humanos, así como las interacciones agénticas.