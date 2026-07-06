La sauvegarde redondante fait référence au fait d'avoir plusieurs copies de données stockées à différents emplacements ou sur différents terminaux de stockage, de sorte que si une copie est perdue ou corrompue, une autre est disponible pour la restauration des données. Cela permet de se protéger contre les pertes de données dues à divers facteurs tels que les pannes matérielles, les catastrophes naturelles ou la suppression accidentelle. En bref, la sauvegarde redondante consiste à créer des dispositifs de sécurité et à garantir la disponibilité des données même en cas de défaillance d'une sauvegarde principale.