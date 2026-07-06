- Solution de sauvegarde en mode fichier pour les instances de calcul
- Prend en charge la restauration de sauvegarde sur les systèmes de fichiers ext4 pour offrir une restauration rapide et fiable
- Sauvegardes manuelles disponibles pour les fichiers individuels, selon vos besoins
- Prend en charge les systèmes de fichiers ext3 et ext4 non chiffrés
- Provisionnement via Cloud Manager ou Linode CLI avec inscription automatique facile pour les nouvelles instances si besoin
- Gestion programmatique via l'API Linode
- Configuration des sauvegardes pour qu'elles s'exécutent automatiquement selon un planning quotidien, hebdomadaire ou bihebdomadaire
- Jusqu'à 14 jours de sauvegardes automatisées et restauration rapide
- Disponible dans toutes les régions
Sauvegardes automatisées dans le cloud pour une protection sécurisée des données
Sécurisez vos données grâce à la solution Akamai Backups : des sauvegardes automatisées, fiables et faciles à restaurer. Protégez vos fichiers critiques grâce à des sauvegardes planifiées et à des options de restauration rapide, pour assurer la tranquillité d'esprit de votre entreprise.
Sauvegardes fiables et sécurisées, sans interruption de service
Fonctionnalités
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
La sauvegarde des données est le processus qui consiste à créer des copies des données informatiques et à les stocker dans un emplacement secondaire afin d'assurer la restauration des données et la continuité de l'activité en cas de perte de données, par exemple lors d'une suppression accidentelle, d'une panne matérielle ou de cyberattaques. Les sauvegardes constituent une partie essentielle de tout plan de réponse après un incident.
La sauvegarde redondante fait référence au fait d'avoir plusieurs copies de données stockées à différents emplacements ou sur différents terminaux de stockage, de sorte que si une copie est perdue ou corrompue, une autre est disponible pour la restauration des données. Cela permet de se protéger contre les pertes de données dues à divers facteurs tels que les pannes matérielles, les catastrophes naturelles ou la suppression accidentelle. En bref, la sauvegarde redondante consiste à créer des dispositifs de sécurité et à garantir la disponibilité des données même en cas de défaillance d'une sauvegarde principale.
La meilleure façon de stocker les sauvegardes de données est le stockage hors site et dans le cloud, qui utilise de préférence plusieurs sites et services. Par exemple, vous pouvez télécharger des copies vers des centres de données hors site pour vous protéger contre les perturbations à l'échelle du système. Cette stratégie minimise les risques et optimise l'accessibilité.
La stratégie de sauvegarde 3-2-1 suggère d'avoir trois copies de vos données : une sur votre terminal principal, une sur un terminal de sauvegarde local et une hors site dans le cloud. Akamai Backups vous aide à suivre la règle de « sauvegarde 3-2-1 » en rendant les sauvegardes automatisées et plus faciles.
Les sauvegardes locales redondantes facilitent la restauration des données en fournissant plusieurs copies des données, ce qui garantit que même en cas d'échec d'une sauvegarde, d'autres copies sont disponibles pour restaurer les données. Cela réduit l'impact des pannes matérielles, des erreurs humaines ou des attaques malveillantes, empêchant ainsi les interruptions de service et les pertes de données importantes.
Étapes suivantes
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