Harmonic transforme la diffusion vidéo haut débit telle que nous la connaissons. En tant que leader mondial des solutions virtualisées, Harmonic change la manière dont les entreprises de médias et les fournisseurs de services monétisent le contenu sur tous les écrans, en simplifiant la diffusion vidéo OTT (over-the-top) grâce à des flux de travail cloud natifs. En associant les solutions cloud natives VOS®360 d'Harmonic avec Akamai Cloud et Akamai Media Services Live 5, Harmonic et Akamai redéfinissent la rapidité, la fiabilité et l'évolutivité des services vidéo.
Redéfinir la diffusion vidéo haut débit
Favoriser l'innovation grâce à l'IA et à la flexibilité du cloud
Leaders sur le marché, les offres SaaS VOS360 d'Harmonic sont utilisées par des entreprises de médias dans le monde entier, et ce n'est pas un hasard. VOS360 Media SaaS rationalise toutes les étapes du traitement et de la diffusion des médias pour les services de streaming et de diffusion premium, tandis que VOS360 Ad SaaS propose un flux publicitaire complet et personnalisé pour les publicités plein écran et intégrées au flux.
Alors que l'IA transforme rapidement les flux de travail vidéo, Harmonic investit dans de nouvelles capacités pour aider ses clients à faire preuve d'encore plus d'innovation. Les dernières améliorations de VOS360 exploitent l'IA pour enrichir l'expérience des spectateurs, automatiser la diffusion et maximiser la monétisation publicitaire à grande échelle.
Mais pour concrétiser ces avantages, il faut une plateforme cloud non seulement performante et évolutive, mais aussi rentable. De nombreux fournisseurs de services sont contraints de s'appuyer sur des environnements hybrides ou sur site en raison des besoins de capacité imprévisibles et des coûts de sortie élevés dans les clouds traditionnels.
« Combinés, ces problèmes ont rendu l'exécution de certains workflows dans le cloud trop coûteuse », a déclaré Gil Rudge, Senior Vice President du département Video Products and Solutions chez Harmonic. « Nous voulions donner à nos clients les moyens de migrer vers le cloud et de profiter de ses avantages. »
Pourquoi Akamai Cloud était la solution idéale
Lorsqu'elle recherchait un partenaire cloud, Harmonic voulait quelqu'un qui partage sa vision : centré sur les médias et attentif aux coûts. La réponse fut Akamai Cloud. « La distribution d'Akamai Cloud est unique et le distingue de la conception des centres de données des hyperscalers », explique Rudge. « Comme Akamai diffuse les contenus bien plus près des abonnés finaux, cela se traduit par une latence réduite et des coûts moindres, des éléments essentiels pour les flux de travail vidéo. »
Aujourd'hui, en tant que membre du programme Akamai Qualified Compute Partner, Harmonic peut offrir à ses clients une solution plus intelligente et économique pour exécuter leurs flux de travail vidéo dans le cloud, avec une évolutivité, une fiabilité et une résilience accrues. Les clients peuvent également bénéficier d'un large éventail de fonctionnalités de Cloud Computing, de sécurité et de diffusion de contenu via Akamai.
« En utilisant les solutions SaaS VOS360 d'Harmonic sur Akamai Cloud, les entreprises de médias gagnent en contrôle sur leurs flux de travail, peuvent simplifier l'expérience de visionnage et stimuler leur croissance tout en réduisant leurs coûts opérationnels », conclut Rudge.
« Ce partenariat est gagnant-gagnant pour nous et nos clients, en combinant notre technologie de pointe avec Akamai Cloud, également leader de sa catégorie. »— Gil Rudge, Senior Vice President du département Video Products and Solutions chez Harmonic
Servir en toute confiance les charges de travail d'IA et les modèles hybrides
Avec ses solutions SaaS désormais hébergées sur Akamai Cloud, Harmonic est prêt à prendre en charge les charges de travail de nouvelle génération, y compris les services multimédias pilotés par l'IA. « Nous sommes ravis de migrer nos clients de leurs solutions traditionnelles sur site vers Akamai Cloud afin qu'ils puissent accéder facilement à une innovation rentable », déclare Rudge.
Même les organisations qui conservent une architecture hybride peuvent en bénéficier. « Il peut être judicieux de garder des ressources à coûts fixes sur site, mais le cloud est idéal pour les variables », explique Rudge. « Les fournisseurs, diffuseurs et autres peuvent, par exemple, conserver leur encodage sur site et déplacer leur stockage dans le cloud pour plus d'élasticité. »
Grâce à Akamai Cloud, les solutions SaaS d'Harmonic fonctionnent à moindre coût tout en permettant davantage de flux de travail. « Chaque migration peut se faire à un coût réduit, tout en offrant aux entreprises la qualité et la fiabilité supérieures de Akamai Cloud », conclut Rudge.
Mise en œuvre d'Akamai Media Services Live 5
Alors que les attentes des spectateurs augmentent, Akamai recherchait un nouveau moteur de traitement vidéo pour son propre service d'origine live : Akamai Media Services Live 5. Cette suite complète alimente la diffusion d'événements en live et le streaming linéaire pour certaines des plus grandes entreprises de médias au monde.
Le choix s'est naturellement porté sur VOS360 Media SaaS d'Harmonic. En tant que partenaire exclusif de traitement vidéo pour Akamai Media Services Live 5, Harmonic offrira des expériences de visionnage de haute qualité, disponibles en permanence, pour des services live et linéaires à grande échelle 24 h/24, 7 j/7.
Accélération de la croissance dans le cloud
Le partenariat solide entre Harmonic et Akamai permet aux deux entreprises de se développer plus intelligemment et d'aider leurs clients à innover plus rapidement. Les fournisseurs de services, diffuseurs et propriétaires de contenu peuvent déployer des services vidéo de manière plus économique, simplifier des flux de travail complexes et explorer de nouveaux modèles de monétisation.
« Nous avons progressivement développé notre activité ces dernières années. Ce partenariat avec Akamai va accélérer cette croissance. Non seulement il permet à nos clients d'accéder à Media Services Live 5, mais il nous offre également un cloud fiable à un prix très compétitif, ce qui facilite la migration de davantage de flux de travail vers le cloud », conclut Rudge.
Transcription vidéo
Harmonic has got two business units. One focuses on broadband, one focuses on video. I'm part of the video side of the business, and we focus on technology for streaming and broadcast. We've been part of the transition from legacy video equipment to the migration to the cloud. For some folks, it's more economical to keep it on-prem, some to move it all to the cloud. What we're seeing is a lot of hybrid solutions. Part on-premise is what makes sense to keep on on-premise, and then what makes sense move to the cloud and connect the two. The partnership between Harmonic and Akamai can solve multiple different problems. On the one hand, for pure streamers, this is a very cost-effective solution with a best-of-breed technology for the stream perspective and best-of-breed technology from a cloud perspective. On the other hand, if we look at traditional players that kept everything on-premise, this combo can now allow them to start moving stuff to the cloud or having a hybrid solution. For example, you put a lot of your encoding on-premise in your data center, but then you put your storage, DVR, origin in the cloud and use that elasticity.
Beyond the traditional workflows of playout, encoding, streaming, we can now add to that primary distribution, as well, with the connectivity of the Akamai cloud, and the Harmonic technology is a perfect fit for that. The reason we chose to work with Akamai to power VOS360 is really because of the key traits that the Akamai Connected Cloud provide. The way the Akamai Connected Cloud is built based on the footprint of the CDN is different from how the typical hyperscaler data centers are built. This is more focused on media. It brings a better benefit to how media is delivered. It's far closer to the end subscriber, which means lower latency and lower cost. That for us is critical when we look at video workflows. This partnership with Akamai is exactly what we were looking for to grow our SaaS business.
Harmonic compte deux unités commerciales. L'une est axée sur le haut débit, l'autre sur la vidéo. Je fais partie du pôle vidéo, où nous nous concentrons sur les technologies liées au streaming et à la diffusion. Nous avons accompagné la transition des équipements vidéo traditionnels pour une migration vers le cloud. Pour certains, il est plus économique de rester sur site, pour d'autres de tout déplacer dans le cloud. Ce que nous observons, ce sont de nombreuses solutions hybrides. On garde sur site ce qui a du sens, et on déplace dans le cloud ce qui est logique, en connectant les deux. Le partenariat entre Harmonic et Akamai peut résoudre plusieurs problématiques. D'un côté, pour les adeptes du streaming, c'est une solution très économique avec une technologie de pointe pour le streaming et une technologie de pointe côté cloud. De l'autre, pour les acteurs traditionnels qui ont tout conservé sur site, cette combinaison leur permet désormais de commencer à migrer vers le cloud ou d'adopter une solution hybride. Par exemple, vous pouvez garder l'encodage sur site dans votre centre de données, tout en déplaçant le stockage, le DVR et l'origine dans le cloud pour bénéficier de l'élasticité.
Au-delà des flux traditionnels de diffusion, d'encodage et de streaming, nous pouvons désormais y ajouter la distribution primaire grâce à la connectivité du cloud Akamai, et la technologie Harmonic s'y intègre parfaitement. La raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec Akamai pour alimenter VOS360 tient vraiment aux caractéristiques clés qu'offre Akamai Connected Cloud. La manière dont Akamai Connected Cloud est conçu, en s'appuyant sur l'empreinte du réseau de diffusion de contenu (CDN), est différente de celle des centres de données d'hyperscalers classiques. C'est une approche plus orientée médias. Elle apporte un avantage concret à la manière dont les contenus sont diffusés. C'est beaucoup plus proche de l'abonné final, ce qui signifie une latence réduite et des coûts moindres. Pour nous, c'est essentiel quand il s'agit de flux vidéo. Ce partenariat avec Akamai est exactement ce que nous recherchions pour développer notre activité SaaS.
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À propos d'Harmonic
Harmonic (NASDAQ : HLIT), leader mondial de solutions virtualisées de diffusion vidéo haut débit, aide les entreprises de médias et les fournisseurs de services à assurer une diffusion et un streaming vidéo de très haute qualité aux internautes du monde entier. La société a révolutionné la mise en réseau haut débit grâce à la première solution virtualisée haut débit du secteur, qui permet aux opérateurs de déployer des services Internet Gigabit au domicile et sur les terminaux mobiles des utilisateurs avec une plus grande flexibilité. Que ce soit en simplifiant la diffusion vidéo OTT via des plateformes cloud et logicielles innovantes ou en optimisant les services Internet Gigabit, Harmonic révolutionne la façon dont les entreprises de médias et les fournisseurs de services monétisent le contenu en live et à la demande sur chaque écran.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.