Leaders sur le marché, les offres SaaS VOS360 d'Harmonic sont utilisées par des entreprises de médias dans le monde entier, et ce n'est pas un hasard. VOS360 Media SaaS rationalise toutes les étapes du traitement et de la diffusion des médias pour les services de streaming et de diffusion premium, tandis que VOS360 Ad SaaS propose un flux publicitaire complet et personnalisé pour les publicités plein écran et intégrées au flux.

Alors que l'IA transforme rapidement les flux de travail vidéo, Harmonic investit dans de nouvelles capacités pour aider ses clients à faire preuve d'encore plus d'innovation. Les dernières améliorations de VOS360 exploitent l'IA pour enrichir l'expérience des spectateurs, automatiser la diffusion et maximiser la monétisation publicitaire à grande échelle.

Mais pour concrétiser ces avantages, il faut une plateforme cloud non seulement performante et évolutive, mais aussi rentable. De nombreux fournisseurs de services sont contraints de s'appuyer sur des environnements hybrides ou sur site en raison des besoins de capacité imprévisibles et des coûts de sortie élevés dans les clouds traditionnels.

« Combinés, ces problèmes ont rendu l'exécution de certains workflows dans le cloud trop coûteuse », a déclaré Gil Rudge, Senior Vice President du département Video Products and Solutions chez Harmonic. « Nous voulions donner à nos clients les moyens de migrer vers le cloud et de profiter de ses avantages. »