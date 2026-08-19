Société fondée en 2018 pour apporter une réponse à la problématique de l'anxiété liée aux données, Hydrolix associe le traitement des flux en temps réel, la recherche indexée et le stockage découplé dans une plateforme de données dans le cloud, traitant des données de transaction de l'ordre du téraoctet à un coût 4 fois inférieur à celui des systèmes similaires. Déterminée à assurer la rentabilité du Big Data pour les activités de collecte, de conservation et de traitement des données, la société travaille avec certaines des plus grandes entreprises du monde pour repenser leur manière de gérer et de mettre à profit leurs données.
Le partenariat entre Akamai et Hydrolix a donné lieu à l'offre TrafficPeak, une plateforme d'observabilité gérée qui s'exécute sur Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.