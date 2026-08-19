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Hydrolix

Le partenaire d'Akamai offre un service géré qui génère des informations et une valeur sans précédent en matière de données pour les clients d'Akamai

Logo Hydrolix

Localisation géographique

Portland, Oregon
hydrolix.io

Secteur

Hautes technologies

Principaux impacts

  • Réduit les coûts de données
  • Fournit des informations sur les données
  • Permet un stockage à long terme

Solution

Cloud Computing
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Repenser l'économie du Big Data

Société fondée en 2018 pour apporter une réponse à la problématique de l'anxiété liée aux données, Hydrolix associe le traitement des flux en temps réel, la recherche indexée et le stockage découplé dans une plateforme de données dans le cloud, traitant des données de transaction de l'ordre du téraoctet à un coût 4 fois inférieur à celui des systèmes similaires. Déterminée à assurer la rentabilité du Big Data pour les activités de collecte, de conservation et de traitement des données, la société travaille avec certaines des plus grandes entreprises du monde pour repenser leur manière de gérer et de mettre à profit leurs données.

Le partenariat entre Akamai et Hydrolix a donné lieu à l'offre TrafficPeak, une plateforme d'observabilité gérée qui s'exécute sur Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.

Réduire considérablement les coûts liés aux données et à l'observabilité

Les données représentent souvent la première dépense d'une entreprise, après les salaires de ses collaborateurs. Concrètement, l'observabilité peut représenter 30 % des dépenses totales dans le cloud, ce qui impose au service informatique une pression considérable quant à la réduction des coûts liés aux données. La collecte de données à grande échelle étant un processus coûteux, les entreprises s'appuient souvent sur des indicateurs de haut niveau ou des données récapitulatives. 

Consciente de la nécessité pour les clients d'obtenir une visibilité granulaire sur leurs journaux et données, ce à moindre coût, l'entreprise Akamai a conclu un accord commercial avec Hydrolix. TrafficPeak Observability Platform est le fruit de cette collaboration. TrafficPeak, un service géré exécuté sur Akamai Cloud, permet aux clients de capter, d'interroger et de conserver d'énormes quantités de données pendant une longue période, à un coût nettement inférieur à celui des autres technologies. De plus, s'agissant d'un service entièrement géré, TrafficPeak réduit les ressources humaines et technologiques généralement nécessaires pour gérer et analyser de tels volumes de données. 

Selon Marty Kagan, cofondateur et PDG d'Hydrolix, « TrafficPeak est 75 % moins cher que les autres fournisseurs. En exploitant toutes leurs données au lieu de s'en délester pour réduire leurs coûts, les clients d'Akamai obtiennent un avantage concurrentiel. »

Plus d'informations extraites de davantage de données

Avec TrafficPeak, les clients d'Akamai peuvent obtenir des informations stratégiques sur leurs applications, leurs utilisateurs et leur infrastructure grâce à des tableaux de bord personnalisables, des performances de requête en moins d'une seconde et une planification automatique de la conservation des données. En outre, l'intégration s'effectue sans effort. Par exemple, TrafficPeak garantit une intégration optimale avec les données de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) d'Akamai, ainsi qu'avec celles de DataStream 2, pour offrir une visibilité consolidée des incidents de sécurité et des performances applicatives, le tout sur un seul et même tableau de bord. En exploitant TrafficPeak pour corréler les données SIEM avec les données de diffusion, les clients peuvent identifier les menaces de sécurité potentielles, telles que des pics de trafic inhabituels.

Répondre à des besoins commerciaux variés

Comme l'explique M. Kagan, certaines des plus grandes entreprises mondiales utilisent TrafficPeak pour bénéficier d'une visibilité sur leurs plateformes. « TrafficPeak offrant une visibilité en temps réel sur tout le trafic, cet outil aide les entreprises à détecter les tentatives de piratage ou d'abus. »

Elkjøp, un leader important du marché de l'électronique et des appareils électroménagers grand public dans les pays nordiques, est l'un des clients d'Akamai qui a pu découvrir la puissance de TrafficPeak de première main.

« Pendant la campagne des Black Friday Weeks, au moment du pic de trafic, nous avons subi une énorme attaque DDoS impliquant 3 000 adresses IP réparties dans 80 pays. TrafficPeak a immédiatement repéré l'attaque et les services de sécurité d'Akamai nous ont fourni la protection adéquate pour la déjouer », explique Jonas Petersson, Responsable d'équipe Commerce électronique chez Elkjøp Nordic AS.

En outre, grâce à l'analyse de TrafficPeak, les clients d'Akamai peuvent prédire les régions dans lesquelles la demande sera la plus forte. Le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai peut alors distribuer du contenu en priorité vers ces régions afin de garantir une diffusion en haute définition sans mise en mémoire tampon pendant les pics d'audience.

Pour mettre à profit TrafficPeak, une autre stratégie très prisée des entreprises consiste à proposer des recommandations de contenu personnalisées. Par exemple, en ce qui concerne les habitudes de visionnage des utilisateurs en streaming, les requêtes de recherche et l'engagement, une plateforme de diffusion peut utiliser le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai pour fournir des recommandations hautement personnalisées qui améliorent le temps de visionnage et la rétention des utilisateurs.

Les entreprises spécialisées dans le gaming utilisent TrafficPeak pour surveiller les pics de trafic, de façon à mesurer le succès des dernières mises à jour de leurs jeux. Même les entreprises utilisant plusieurs réseaux de diffusion de contenu (CDN) peuvent stocker tous leurs journaux de trafic avec TrafficPeak plutôt que d'avoir à acquérir un outil tiers d'observabilité des données. 

« Nous sommes heureux de fournir une observabilité en temps réel à tous les clients des solutions de diffusion et de sécurité d'Akamai. Les clients d'Akamai recherchent une solution d'observabilité évolutive pour gérer les charges de travail dans Akamai, ce sans efforts ni coûts excessifs », conclut M. Kagan.

À propos d'Hydrolix

Hydrolix est la seule plateforme de données native du cloud spécialement conçue pour les charges de travail à l'échelle du téraoctet. Offrant une observabilité en temps réel sans limites, Hydrolix a été créé pour changer l'économie du Big Data et répondre à l'anxiété, aux obstacles techniques et aux limites des solutions actuelles. Découvrez comment Hydrolix aide les organisations à profiter de leurs données sur hydrolix.io.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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