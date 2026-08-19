Comme l'explique M. Kagan, certaines des plus grandes entreprises mondiales utilisent TrafficPeak pour bénéficier d'une visibilité sur leurs plateformes. « TrafficPeak offrant une visibilité en temps réel sur tout le trafic, cet outil aide les entreprises à détecter les tentatives de piratage ou d'abus. »

Elkjøp, un leader important du marché de l'électronique et des appareils électroménagers grand public dans les pays nordiques, est l'un des clients d'Akamai qui a pu découvrir la puissance de TrafficPeak de première main.

« Pendant la campagne des Black Friday Weeks, au moment du pic de trafic, nous avons subi une énorme attaque DDoS impliquant 3 000 adresses IP réparties dans 80 pays. TrafficPeak a immédiatement repéré l'attaque et les services de sécurité d'Akamai nous ont fourni la protection adéquate pour la déjouer », explique Jonas Petersson, Responsable d'équipe Commerce électronique chez Elkjøp Nordic AS.

En outre, grâce à l'analyse de TrafficPeak, les clients d'Akamai peuvent prédire les régions dans lesquelles la demande sera la plus forte. Le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai peut alors distribuer du contenu en priorité vers ces régions afin de garantir une diffusion en haute définition sans mise en mémoire tampon pendant les pics d'audience.

Pour mettre à profit TrafficPeak, une autre stratégie très prisée des entreprises consiste à proposer des recommandations de contenu personnalisées. Par exemple, en ce qui concerne les habitudes de visionnage des utilisateurs en streaming, les requêtes de recherche et l'engagement, une plateforme de diffusion peut utiliser le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai pour fournir des recommandations hautement personnalisées qui améliorent le temps de visionnage et la rétention des utilisateurs.

Les entreprises spécialisées dans le gaming utilisent TrafficPeak pour surveiller les pics de trafic, de façon à mesurer le succès des dernières mises à jour de leurs jeux. Même les entreprises utilisant plusieurs réseaux de diffusion de contenu (CDN) peuvent stocker tous leurs journaux de trafic avec TrafficPeak plutôt que d'avoir à acquérir un outil tiers d'observabilité des données.

« Nous sommes heureux de fournir une observabilité en temps réel à tous les clients des solutions de diffusion et de sécurité d'Akamai. Les clients d'Akamai recherchent une solution d'observabilité évolutive pour gérer les charges de travail dans Akamai, ce sans efforts ni coûts excessifs », conclut M. Kagan.