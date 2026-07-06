Cloud computing

I prezzi di LKE includono le risorse effettivamente utilizzate: istanze di calcolo, NodeBalancer e volumi. Aggiornamento al nostro piano di controllo HA (High-Availability) disponibile a 60 dollari per cluster al mese.



LKE-Enterprise offre tutte le funzionalità di LKE e include l'alta affidabilità (HA) e un piano di controllo dedicato a 300 dollari al mese per cluster.

