Il presente modulo è destinato alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea o del Comitato europeo per i servizi digitali, che desiderano comunicare contenuti illeciti o richiedere informazioni in conformità agli articoli 9 e 10 del DSA (Digital Services Act).
Le autorità non competenti che desiderano inviare una richiesta ai sensi del DSA dovranno utilizzare questo modulo; in caso contrario, la segnalazione non verrà elaborata.
Il modulo dovrà essere compilato in lingua inglese.