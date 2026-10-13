Harmonic ha due business unit, una incentrata sulla banda larga e l'altra sui video. Faccio parte del settore video dell'azienda, in cui ci concentriamo sulla tecnologia per lo streaming e il broadcast. Abbiamo partecipato alla transizione dalle apparecchiature video esistenti alla migrazione nel cloud. Per alcune aziende, è più economico mantenere le proprie soluzioni on-premise, mentre per altre è più conveniente trasferirle nel cloud. Ora stiamo osservando una grande quantità di soluzioni ibride. Partendo da ciò che ha senso mantenere on-premise, si può passare poi a considerare ciò che ha senso passare al cloud e connettere i due ambienti. La collaborazione tra Harmonic e Akamai può risolvere diversi problemi. Da un lato, per gli utenti dello streaming, si tratta di una soluzione molto conveniente, con una tecnologia all'avanguardia per il flusso e la migliore tecnologia dal punto di vista del cloud. D'altro canto, se consideriamo i giocatori tradizionali che hanno mantenuto tutto on-premise, con questa combinazione ora possono iniziare a trasferire i contenuti desiderati nel cloud o adottare una soluzione ibrida. Ad esempio, è possibile mantenere molte risorse di codifica on-premise nel data center, ma trasferire al cloud le funzionalità di storage, DVR e origine per trarre vantaggio dall'elasticità offerta.



Oltre ai tradizionali workflow di playout, codifica e streaming, ora possiamo aggiungere anche alle funzionalità di distribuzione principali la connettività dell'Akamai Cloud, di cui la tecnologia di Harmonic è il perfetto complemento. Il motivo per cui abbiamo scelto di collaborare con Akamai per promuovere la soluzione VOS360 è proprio per le principali funzionalità offerte dall'Akamai Connected Cloud. Il modo in cui l'Akamai Connected Cloud è creato in base alla presenza della CDN è diverso dal modo in cui sono costruiti i tipici data center degli hyperscaler. Infatti, questa piattaforma è più focalizzato sui media e offre una migliore delivery dei contenuti multimediali che vengono distribuiti molto più vicino agli utenti finali, il che consente di ridurre la latenza e i costi. Questo aspetto per noi è fondamentale quando consideriamo i workflow dei video. Questa partnership con Akamai è esattamente ciò che stavamo cercando per far crescere le nostre attività SaaS.