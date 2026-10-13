Harmonic sta trasformando la delivery di video e banda larga dal modo con cui la conosciamo. In qualità di leader globale nelle soluzioni virtualizzate, Harmonic sta cambiando il modo in cui le aziende che operano nel settore dei media e i provider di servizi monetizzano i contenuti su ogni schermo semplificando la distribuzione dei video OTT (Over-The-Top) tramite workflow cloud-native. Associando le soluzioni VOS®360 cloud-native di Harmonic con l'Akamai Cloud e Akamai Media Services Live 5, Harmonic e Akamai stanno ridefinendo la velocità, l'affidabilità e la scalabilità dei servizi video.
Ridefinire la delivery di video e banda larga
Favorire l'innovazione con la flessibilità dell'AI e del cloud
Le innovative soluzioni SaaS (Software-as-a-Service) VOS360 di Harmonic vengono utilizzate dalle aziende che operano nel settore dei media a livello globale per un valido motivo. La soluzione SaaS VOS360 per il settore dei media semplifica tutte le fasi di elaborazione e delivery dei contenuti multimediali per servizi premium di streaming e broadcast, mentre la soluzione SaaS VOS360 per gli annunci pubblicitari offre un workflow personalizzato completo per creare annunci a schermo intero e in-stream.
Con l'intelligenza artificiale che ridefinisce rapidamente i workflow dei video, Harmonic sta investendo in nuove funzionalità per aiutare i clienti a progredire nel loro processo di innovazione. I miglioramenti più recenti della soluzione VOS360 utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare le experience degli spettatori, automatizzare la delivery e sbloccare la monetizzazione degli annunci su larga scala.
Per realizzare questi vantaggi, però, è necessaria una piattaforma cloud che sia non solo performante e scalabile, ma anche conveniente. Molti provider di servizi sono costretti a fare affidamento su ambienti ibridi oppure on-premise a causa delle imprevedibili esigenze di capacità e degli elevati costi di uscita nei cloud tradizionali.
"Insieme, questi problemi hanno reso proibitiva l'esecuzione di determinati workflow nel cloud", ha affermato Gil Rudge, Senior Vice President del reparto Video Products & Solutions di Harmonic. "Volevamo consentire ai nostri clienti di migrare nel cloud e usufruire dei suoi vantaggi".
Perché l'Akamai Cloud è la soluzione giusta
Cercando un partner di servizi cloud, Harmonic voleva un partner con la sua stessa visione, ossia incentrato sui media e attento ai costi. La risposta è stata fornita dall'Akamai Cloud. "Il modo in cui l'Akamai Cloud viene distribuita la distingue dal modo in cui vengono realizzati i data center degli hyperscaler", ha affermato Rudge. "Poiché Akamai distribuisce i contenuti multimediali molto più vicino agli utenti finali, ne risultano costi ridotti e una latenza inferiore, che sono fattori essenziali per i workflow dei video".
In quanto membro del programma Akamai Qualified Compute Partner, Harmonic è in grado di offrire ai clienti un modo più intelligente e conveniente per eseguire i carichi di lavoro dei video basati su cloud, con maggiori livelli di scalabilità, affidabilità e resilienza. I clienti possono, inoltre, accedere ad una vasta gamma di funzionalità di cloud computing, sicurezza e delivery dei contenuti tramite Akamai.
"Utilizzando le soluzioni SaaS VOS360 di Harmonic sull'Akamai Cloud, le aziende che operano nel settore dei media raggiungono un maggiore controllo sui loro workflow, possono semplificare le experience di visione e riuscire a favorire la crescita aziendale, riducendo, al contempo, i costi operativi", ha affermato Rudge.
"Questa partnership è una soluzione vantaggiosa per noi e per i nostri clienti perché combina la nostra tecnologia all'avanguardia con l'innovativa piattaforma Akamai Cloud".- Gil Rudge, Senior Vice President del reparto Video Products & Solutions, Harmonic
Gestire con sicurezza i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale e i modelli ibridi
Con le sue soluzioni SaaS attualmente in esecuzione sull'Akamai Cloud, Harmonic è posizionata in modo ottimale per supportare i carichi di lavoro di nuova generazione, inclusi i servizi multimediali basati sull'intelligenza artificiale. "Siamo entusiasti di migrare sull'Akamai Cloud le tradizionali soluzioni on-premise dei nostri clienti, che così possono sfruttare facilmente l'innovazione a costi contenuti", ha affermato Rudge.
Anche le organizzazioni che gestiscono un'architettura ibrida possono trarre notevoli. "Può avere senso mantenere on-premise le risorse con costi fissi, ma il cloud presenta numerose variabili", ha affermato Rudge. "I provider di servizi, le emittenti e altre parti interessate possono, ad esempio, mantenere i processi di codifica on-premise e spostare le funzionalità di storage nel cloud per una maggiore elasticità".
L'esecuzione sull'Akamai Cloud consente di eseguire le soluzioni SaaS di Harmonic a costi ridotti, aumentando, al contempo, il numero dei workflow. "Ogni migrazione può avvenire a costi ridotti, mentre le aziende possono trarre vantaggio dai maggiori livelli di qualità e affidabilità offerti dall'Akamai Cloud", ha affermato Rudge.
Le funzionalità di Akamai Media Services Live 5
Con la crescita delle aspettative da parte degli spettatori, Akamai ha trovato un nuovo motore di elaborazione dei video per il proprio servizio di live origin: Akamai Media Services Live 5. Questa suite completa supporta la trasmissione di eventi live e lo streaming lineare per alcune delle principali società che operano nel settore dei media a livello mondiale.
La soluzione SaaS VOS360 per i media di Harmonic è risultata la scelta più ovvia. In qualità di partner esclusivo per l'elaborazione dei video di Akamai Media Services Live 5, Harmonic offrirà experience di visione always-on di alta qualità per servizi live e lineari 24/7 su vasta scala.
Accelerare la crescita nel cloud
La potente partnership instaurata tra Harmonic e Akamai consente ad entrambe le aziende di scalare in modo più intelligente e di aiutare i clienti ad accelerare il loro processo di innovazione. Provider di servizi, emittenti e proprietari di contenuti possono implementare i servizi video in modo più conveniente, semplificare i workflow complessi e perseguire nuovi modelli di monetizzazione.
"Negli ultimi anni abbiamo gradualmente aumentato le nostre attività aziendali. Questa partnership con Akamai accelererà la nostra crescita perché non solo consente ai nostri clienti di sfruttare Media Services Live 5, ma offre anche un cloud affidabile a un prezzo conveniente con la possibilità di migrare un maggior numero di workflow nel cloud", ha concluso Rudge.
Trascrizione del video
Harmonic has got two business units. One focuses on broadband, one focuses on video. I'm part of the video side of the business, and we focus on technology for streaming and broadcast. We've been part of the transition from legacy video equipment to the migration to the cloud. For some folks, it's more economical to keep it on-prem, some to move it all to the cloud. What we're seeing is a lot of hybrid solutions. Part on-premise is what makes sense to keep on on-premise, and then what makes sense move to the cloud and connect the two. The partnership between Harmonic and Akamai can solve multiple different problems. On the one hand, for pure streamers, this is a very cost-effective solution with a best-of-breed technology for the stream perspective and best-of-breed technology from a cloud perspective. On the other hand, if we look at traditional players that kept everything on-premise, this combo can now allow them to start moving stuff to the cloud or having a hybrid solution. For example, you put a lot of your encoding on-premise in your data center, but then you put your storage, DVR, origin in the cloud and use that elasticity.
Beyond the traditional workflows of playout, encoding, streaming, we can now add to that primary distribution, as well, with the connectivity of the Akamai cloud, and the Harmonic technology is a perfect fit for that. The reason we chose to work with Akamai to power VOS360 is really because of the key traits that the Akamai Connected Cloud provide. The way the Akamai Connected Cloud is built based on the footprint of the CDN is different from how the typical hyperscaler data centers are built. This is more focused on media. It brings a better benefit to how media is delivered. It's far closer to the end subscriber, which means lower latency and lower cost. That for us is critical when we look at video workflows. This partnership with Akamai is exactly what we were looking for to grow our SaaS business.
Harmonic ha due business unit, una incentrata sulla banda larga e l'altra sui video. Faccio parte del settore video dell'azienda, in cui ci concentriamo sulla tecnologia per lo streaming e il broadcast. Abbiamo partecipato alla transizione dalle apparecchiature video esistenti alla migrazione nel cloud. Per alcune aziende, è più economico mantenere le proprie soluzioni on-premise, mentre per altre è più conveniente trasferirle nel cloud. Ora stiamo osservando una grande quantità di soluzioni ibride. Partendo da ciò che ha senso mantenere on-premise, si può passare poi a considerare ciò che ha senso passare al cloud e connettere i due ambienti. La collaborazione tra Harmonic e Akamai può risolvere diversi problemi. Da un lato, per gli utenti dello streaming, si tratta di una soluzione molto conveniente, con una tecnologia all'avanguardia per il flusso e la migliore tecnologia dal punto di vista del cloud. D'altro canto, se consideriamo i giocatori tradizionali che hanno mantenuto tutto on-premise, con questa combinazione ora possono iniziare a trasferire i contenuti desiderati nel cloud o adottare una soluzione ibrida. Ad esempio, è possibile mantenere molte risorse di codifica on-premise nel data center, ma trasferire al cloud le funzionalità di storage, DVR e origine per trarre vantaggio dall'elasticità offerta.
Oltre ai tradizionali workflow di playout, codifica e streaming, ora possiamo aggiungere anche alle funzionalità di distribuzione principali la connettività dell'Akamai Cloud, di cui la tecnologia di Harmonic è il perfetto complemento. Il motivo per cui abbiamo scelto di collaborare con Akamai per promuovere la soluzione VOS360 è proprio per le principali funzionalità offerte dall'Akamai Connected Cloud. Il modo in cui l'Akamai Connected Cloud è creato in base alla presenza della CDN è diverso dal modo in cui sono costruiti i tipici data center degli hyperscaler. Infatti, questa piattaforma è più focalizzato sui media e offre una migliore delivery dei contenuti multimediali che vengono distribuiti molto più vicino agli utenti finali, il che consente di ridurre la latenza e i costi. Questo aspetto per noi è fondamentale quando consideriamo i workflow dei video. Questa partnership con Akamai è esattamente ciò che stavamo cercando per far crescere le nostre attività SaaS.
Trascrizione del video
Informazioni su Harmonic
Harmonic (NASDAQ: HLIT), l'azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni virtualizzate per la larghezza di banda e la delivery dei video, consente ai provider di servizi e alle società che operano nel settore dei media di fornire streaming video e servizi di broadcast di straordinaria qualità ai consumatori in tutto il mondo. L'azienda ha rivoluzionato il networking della banda larga tramite la prima soluzione virtualizzata del settore consentendo agli operatori dei servizi via cavo di implementare in modo più flessibile i servizi Gigabit Internet per i consumatori domestici e i dispositivi mobili. Semplificando la delivery dei video OTT tramite innovative piattaforme cloud e software o mediante i servizi Gigabit Internet, Harmonic sta cambiando il modo con cui i provider di servizi e le società che operano nel settore dei media monetizzano i contenuti live e on-demand su ogni tipo di schermo.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.