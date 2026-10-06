Fondata nel 2018 per eliminare dal mondo l'ansia correlata alla gestione dei dati, Hydrolix combina funzioni di elaborazione del flusso in tempo reale, ricerca indicizzata e archiviazione disaccoppiata in una piattaforma dati cloud che elabora dati delle transazioni in scala di terabyte a costi 4 volte inferiori rispetto a quelli di sistemi simili. Appositamente concepita per rendere i big data vantaggiosi in termini di costi per raccogliere, mantenere ed eseguire query, l'azienda collabora con alcune delle più grandi società al mondo allo scopo di cambiare le modalità di gestione e utilizzo dei loro dati.
Grazie a una partnership instaurata tra Akamai e Hydrolix, è nata la soluzione TrafficPeak: una piattaforma di osservabilità gestita e basata sull'Akamai Cloud, la soluzione più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.