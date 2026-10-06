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Background

Hydrolix

Un partner di Akamai offre un servizio gestito che genera dati e informazioni impareggiabili per i clienti di Akamai

Logo di Hydrolix

Sede

Portland, Oregon (USA)
hydrolix.io

Settore

High-tech

Vantaggi principali

  • Riduzione dei costi dei dati
  • Informazioni sui dati
  • Archiviazione a lungo termine

Soluzione

Cloud computing
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Cambiare l'economia dei big data

Fondata nel 2018 per eliminare dal mondo l'ansia correlata alla gestione dei dati, Hydrolix combina funzioni di elaborazione del flusso in tempo reale, ricerca indicizzata e archiviazione disaccoppiata in una piattaforma dati cloud che elabora dati delle transazioni in scala di terabyte a costi 4 volte inferiori rispetto a quelli di sistemi simili. Appositamente concepita per rendere i big data vantaggiosi in termini di costi per raccogliere, mantenere ed eseguire query, l'azienda collabora con alcune delle più grandi società al mondo allo scopo di cambiare le modalità di gestione e utilizzo dei loro dati.

Grazie a una partnership instaurata tra Akamai e Hydrolix, è nata la soluzione TrafficPeak: una piattaforma di osservabilità gestita e basata sull'Akamai Cloud, la soluzione più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.

Significativa riduzione dei costi di dati e osservabilità

Dopo gli stipendi, i dati rappresentano spesso la spesa maggiore per le aziende. In realtà, l'osservabilità può raggiungere il 30% della spesa totale per il cloud, mettendo un'enorme pressione sui reparti IT che devono cercare di ridurre i costi dei dati. Poiché è costoso raccogliere i dati su larga scala, le società spesso si basano su metriche generali o dati di riepilogo. 

Riconoscendo la necessità per i clienti di ottenere una visibilità granulare sui loro registri e dati in modo più conveniente, Akamai ha stipulato un accordo commerciale con Hydrolix per realizzare la piattaforma di osservabilità TrafficPeak. TrafficPeak, un servizio gestito che viene eseguito sull'Akamai Cloud, consente ai clienti di acquisire e conservare grandi quantità di dati, oltre ad eseguire query su di essi, per un lungo periodo a costi ridotti rispetto ad altre tecnologie. Inoltre, TrafficPeak, in quanto servizio completamente gestito, riduce le risorse umane e tecnologiche solitamente richieste per gestire e analizzare volumi di dati molto grandi. 

Secondo Marty Kagan, cofondatore e CEO di Hydrolix, "TrafficPeak viene offerto ad un costo inferiore del 75% rispetto ad altri provider. Il fatto di consentire ai clienti di Akamai di utilizzare tutti i loro dati anziché eliminarli per risparmiare in termini di costi può trasformarsi per loro in un vantaggio competitivo".

Più informazioni da più dati

Grazie a TrafficPeak, i clienti di Akamai possono acquisire informazioni cruciali sulle applicazioni, sulle infrastrutture e sugli utenti avvalendosi di dashboard personalizzabili, elevatissime velocità di esecuzione delle query e una pianificazione personalizzabile della conservazione automatica dei dati. Inoltre, l'integrazione è semplicissima. TrafficPeak, ad esempio, si integra perfettamente con i dati SIEM (Security Information and Event Management) e DataStream 2 di Akamai ed è in grado di fornire, su un unico dashboard, una visibilità consolidata sugli incidenti di sicurezza e sulle performance delle applicazioni. Utilizzando TrafficPeak per correlare i dati SIEM con i dati di delivery, i clienti possono individuare potenziali minacce alla sicurezza, come picchi di traffico non comuni.

Supporto di un'ampia gamma di esigenze aziendali

Come spiega Kagan, alcune delle più grandi aziende al mondo utilizzano TrafficPeak per capire cosa succede sulle loro piattaforme. "Poiché TrafficPeak offre una visibilità in tempo reale su tutto il traffico, consente alle aziende di rilevare eventuali abusi o episodi di pirateria".

Uno dei clienti di Akamai che ha provato direttamente la potenza di TrafficPeak è Elkjøp, un'azienda leader consolidata nel settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici nei paesi nordici.

"Durante la campagna Black Friday Weeks, nel momento di maggior traffico, abbiamo subito un enorme attacco DDoS, in cui sono stati coinvolti 3.000 indirizzi IP distribuiti in 80 paesi. TrafficPeak ha individuato immediatamente l'attacco, mentre i servizi di sicurezza di Akamai ci hanno fornito la protezione necessaria per contenerlo", afferma Jonas Petersson, Team Lead for Ecommerce, Elkjøp Nordic AS.

Utilizzando i dati analitici di TrafficPeak, i clienti di Akamai possono anche prevedere le aree geografiche che saranno interessate dalla domanda più elevata. La CDN di Akamai può dare priorità alla delivery dei contenuti in queste aree geografiche per garantire un livello di streaming ad alta definizione senza problemi di buffering durante i picchi di spettatori.

In altri casi, le aziende utilizzano comunemente TrafficPeak per personalizzare i consigli sui contenuti, ad esempio, conoscendo le abitudini di visione, le query di ricerca e l'engagement degli utenti dei servizi di streaming, una piattaforma di streaming può utilizzare la CDN di Akamai per fornire consigli altamente personalizzati per potenziare i tempi di visione e i tassi di fidelizzazione.

Le società di gaming utilizzano TrafficPeak per monitorare i picchi di traffico, ottenendo informazioni sul successo dell'ultimo aggiornamento di un gioco. Anche le aziende che utilizzano più CDN possono archiviare tutti i loro registri del traffico con TrafficPeak anziché acquistare uno strumento per l'osservabilità dei dati di terze parti. 

"Siamo entusiasti di poter offrire osservabilità in tempo reale a tutti i clienti di soluzioni per la sicurezza e la delivery di Akamai. I clienti di Akamai desiderano una soluzione di osservabilità scalabile, per gestire i carichi di lavoro dei loro servizi senza sforzi o costi esorbitanti", conclude Kagan.

Informazioni su Hydrolix

Hydrolix è l'unica piattaforma di dati cloud-native progettata per carichi di lavoro di dimensioni terabyte. Questa azienda è nata per cambiare, grazie a un'osservabilità senza limiti e in tempo reale, l'economia dei big data e mitigare lo stress, gli ostacoli tecnici e le limitazioni derivanti dalle soluzioni odierne. Ulteriori informazioni su come Hydrolix aiuta le organizzazioni a sfruttare i dati sono disponibili all'indirizzo hydrolix.io.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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