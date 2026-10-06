Come spiega Kagan, alcune delle più grandi aziende al mondo utilizzano TrafficPeak per capire cosa succede sulle loro piattaforme. "Poiché TrafficPeak offre una visibilità in tempo reale su tutto il traffico, consente alle aziende di rilevare eventuali abusi o episodi di pirateria".

Uno dei clienti di Akamai che ha provato direttamente la potenza di TrafficPeak è Elkjøp, un'azienda leader consolidata nel settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici nei paesi nordici.

"Durante la campagna Black Friday Weeks, nel momento di maggior traffico, abbiamo subito un enorme attacco DDoS, in cui sono stati coinvolti 3.000 indirizzi IP distribuiti in 80 paesi. TrafficPeak ha individuato immediatamente l'attacco, mentre i servizi di sicurezza di Akamai ci hanno fornito la protezione necessaria per contenerlo", afferma Jonas Petersson, Team Lead for Ecommerce, Elkjøp Nordic AS.

Utilizzando i dati analitici di TrafficPeak, i clienti di Akamai possono anche prevedere le aree geografiche che saranno interessate dalla domanda più elevata. La CDN di Akamai può dare priorità alla delivery dei contenuti in queste aree geografiche per garantire un livello di streaming ad alta definizione senza problemi di buffering durante i picchi di spettatori.

In altri casi, le aziende utilizzano comunemente TrafficPeak per personalizzare i consigli sui contenuti, ad esempio, conoscendo le abitudini di visione, le query di ricerca e l'engagement degli utenti dei servizi di streaming, una piattaforma di streaming può utilizzare la CDN di Akamai per fornire consigli altamente personalizzati per potenziare i tempi di visione e i tassi di fidelizzazione.

Le società di gaming utilizzano TrafficPeak per monitorare i picchi di traffico, ottenendo informazioni sul successo dell'ultimo aggiornamento di un gioco. Anche le aziende che utilizzano più CDN possono archiviare tutti i loro registri del traffico con TrafficPeak anziché acquistare uno strumento per l'osservabilità dei dati di terze parti.

"Siamo entusiasti di poter offrire osservabilità in tempo reale a tutti i clienti di soluzioni per la sicurezza e la delivery di Akamai. I clienti di Akamai desiderano una soluzione di osservabilità scalabile, per gestire i carichi di lavoro dei loro servizi senza sforzi o costi esorbitanti", conclude Kagan.