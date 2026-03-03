実際のAIワークロードにGPUのカード数が重要な理由

組織が人工知能（AI）を実験から本番環境に移行する際、ある重要なことに気づきます。それは、すべてのワークロードが、購入できる最大のGPUを必要としているわけではないということです。

問題は、GPUにアクセスできないことではありません。業務に適したシェイプのGPUであるか、ということです。

あるチームは、モデルを微調整したり、推奨エンジンを動かしたりするために必要十分なGPUを必要とします。一方で、マルチモーダル推論、8K動画トランスコーディング、AAAゲームタイトルのサポートに必要なメモリとスループットが非常に大きいGPUを必要とするチームもあります。

現在、NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUには、1カード、2カード、4カード、8カードのプランがあります。Akamai Inference Cloudは、お客様の実際のワークロードに合わせて、実際のAI推論、エージェント型AI、物理AI、科学計算、メディア、およびビデオゲームのユースケースに適切な価格性能比で提供します。

これらのプランは、GPUアクセスのみに留まらない要件があるチーム向けに設計されています。また、最新のアプリケーションの構築方法と展開方法に適合するGPUインフラも必要です。

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