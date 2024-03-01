Akamaiにとって従業員は最も重要なアセットであり、それぞれの能力が最大限発揮できる職場環境を整えています。また、AkamaiにはFlexBaseと呼ばれるグローバルプログラムがあり、従業員は自分の生活スタイルやニーズに合わせて、オフィスまたは自宅から働く場所を自ら選ぶことができます。



この度オープンした新しい東京オフィスには、Akamaiの企業哲学や移転プロジェクトに参加したメンバーのさまざまな思いやこだわりが込められています。一部をご紹介します。